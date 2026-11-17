El presidente Javier Milei
16 Nov, 2026 08:52 p. m. EST
Javier Milei durante su participación en el evento del Cicyp. Karina Milei, secretaria General de la Presidencia Diego Santilli, jefe de Gabinete. (RS Fotos) El ministro de Economía, Luis Caputo. (RS Fotos) Pablo Quirno, canciller argentino (RS Fotos) Horacio Marín, presidente de YPF Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy Carolina Barros, directora de Relaciones Internacionales y Comunicaciones de Corporación América Martín Cabrales, vicepresidente de Cabrales. (RS Fotos) Alejandro Simón, CEO de Grupo Sancor Seguros Gustavo Cinosi Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y Guillermo Combal, de Recuperos y Mandatos (RS Fotos) Santiago Soldati El empresario José Urtubey Guillermo Combal, de Recuperos y Mandatos Eduardo Epszteyn Augusto Darget, analista financiero.
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