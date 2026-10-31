Por qué la frase de Horacio Marín sobre la inflación sorprendió a Wall Street, mientras YPF sostiene el buffer de precios

Horacio Marín: “El precio de nuestro producto es de mercado libre, así que la inflación es otra cosa. Realmente no es algo que me preocupe en absoluto”

Guardar

Esta semana, la petrolera de mayoría estatal YPF, informó el tercer resultado trimestral más alto de su historia. La compañía avanza con el plan que su presidente y CEO, Horacio Marín, bautizó como 4x4, porque que busca cuadruplicar el valor de la empresa en cuatro años, con Vaca Muerta como eje central de la operación.

En un escenario internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente y la consecuente escalada en el precio del crudo que impactó positivamente en las ganancias de la compañía, la suba de los precios de los combustibles se registró en todo el mundo. En la Argentina, sin embargo, YPF siguió otra lógica y el propio Marín se la explicó, en detalle, a los inversores de Wall Street.

PUBLICIDAD

Fue en la conference call del último jueves con inversores internacionales donde pronunció la frase: “La inflación en Argentina no me preocupa en absoluto.” La declaración llegó en respuesta a Michael Furrow, analista de Pickering Energy Partners, y tuvo un argumento detrás: los precios del combustible en el país funcionan hoy como un mercado libre, desacoplado de la dinámica inflacionaria tradicional.

Nuestros costos están en muy buena forma porque nuestro negocio es ser eficientes, más eficientes mañana que hoy (Marín)

La pregunta de Furrow apuntaba a los costos operativos de la compañía. La respuesta de Marín fue más amplia. “La inflación en Argentina es muy baja comparada con lo que fue históricamente. Nuestros costos están en muy buena forma porque nuestro negocio es ser eficientes, más eficientes mañana que hoy”, afirmó el directivo en la llamada. Y agregó: “El precio de nuestro producto es de mercado libre, así que la inflación es otra cosa. Realmente no es algo que me preocupe en absoluto”.

PUBLICIDAD

El buffer de precios

Es por eso que el ejecutivo explicó a los inversores el mecanismo de buffer. Se trata de una herramienta que YPF implementó desde el comienzo del conflicto en Medio Oriente para amortiguar la suba internacional del petróleo y no volcarla de manera directa al precio en los surtidores. “Estamos en un buffer”, dijo Marín ante la pregunta de George Gasztowtt, de Latin Securities. “Cuando vimos que la demanda de nafta y gasoil —que es totalmente inelástica— empezó a ser muy elástica en Argentina después de algunos incrementos, entendimos que no podíamos aumentar más”.

Marín: "Vimos que la demanda de nafta y gasoil —que es totalmente inelástica— empezó a ser muy elástica en Argentina" (Foto: Maximiliano Luna)

La excepción, según Marín, fue la Ciudad de Buenos Aires, donde la demanda se mantuvo estable pese a las subas. En el resto del país, la respuesta de los consumidores marcó un techo claro: cada vez que el precio subía por encima de cierto umbral, la demanda caía. Ese comportamiento define, para YPF, hasta dónde puede llegar el precio.

PUBLICIDAD

La mecánica del buffer funciona en dos tiempos. Cuando el precio internacional del crudo sube, la compañía no lo traslada íntegramente al surtidor: financia la diferencia. Cuando baja, mantiene el precio de la nafta y va recuperando lo que adelantó. “Tenemos dos vicepresidentes que calculan todos los días cuánto le financiamos a la gente”, explicó Marín.

Lo único que se traslada de forma directa e inmediata son las actualizaciones de impuestos —el Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono— y los ajustes en el precio de los biocombustibles.

“Lo único que se traslada de forma directa e inmediata son las actualizaciones de impuestos”

Según cálculos de la consultora 1816 con base en datos del Ministerio de Economía, el diferencial entre el precio del crudo Brent y el valor local de la nafta súper alcanzó en la última semana un nuevo récord desde el inicio del buffer.

PUBLICIDAD

La brecha refleja que, mientras el barril de Brent superó los USD 106 en las primeras semanas de octubre y se mantuvo en ese rango, el precio en los surtidores argentinos no acompañó esa trayectoria.

Esa política tiene un correlato directo en las cifras de demanda. Según el informe mensual del portal especializado Surtidores, la venta de combustibles creció un 1,96% interanual en septiembre —el primer resultado positivo desde enero—, pero la recuperación fue impulsada casi en exclusiva por el gasoil. La nafta súper, el producto de mayor volumen en los surtidores del país con alrededor del 41% del mercado, retrocedió 2,17% respecto al mismo mes de 2025. Es el segmento que mejor refleja el consumo del automovilista particular, y todavía no da señales de recuperación.

PUBLICIDAD

YPF lideró las ventas con 778.795 metros cúbicos y un crecimiento del 2,91% interanual, por encima del mercado. La diferencia con sus competidoras —Shell, Axion Energy y Puma Energy, que habían subido sus precios entre 2% y 5% a fines de septiembre— es atribuible en parte a que la petrolera estatal aplicó un ajuste de apenas el 1% promedio en ese período, en línea con su política de buffer.

“Nadie sabe cuándo va a bajar el precio internacional. Es imposible saber si el conflicto va a continuar”, dijo Horacion Marín en la conferencia. “Cuando el precio baje, vamos a mantener el precio de la nafta, y ahí vamos a cobrar lo que financiamos”.

PUBLICIDAD

Vaca Muerta, en niveles récords

La conferencia virtual también incluyó un anticipo sobre Vaca Muerta. Antes de responder sobre los planes para 2027, Marín reveló que en la semana la producción diaria del yacimiento había sido de 252.330 barriles, un máximo histórico y ya por encima del objetivo de 250.000 barriles diarios que la compañía se había comprometido a alcanzar para fin de año.

Marín reveló que en la semana la producción diaria del yacimiento había sido de 252.330 barriles, un máximo histórico que esperaba alcanzar hacia fin del año

Para 2027, el máximo directivo de YPF no precisó los números —dijo que primero deben pasar por aprobación del directorio y que los detallará en abril—. “Van a estar muy sorprendidos con la producción de Vaca Muerta de YPF en diciembre de 2027”, afirmó en tres ocasiones. El contexto de esa promesa es una posición financiera que Marín describió como sólida: la liquidez de la compañía cerró el tercer trimestre en USD 3.654 millones, el máximo histórico de la empresa, y el coeficiente de endeudamiento neto cayó a 0,81 veces, el nivel más bajo de la última década.

PUBLICIDAD

Parte de esa posición financiera se destinará a una nueva ronda de inversiones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La compañía prevé presentar en noviembre tres nuevos proyectos que abarcan cinco bloques en el norte de la formación neuquina: Bajo del Toro, Bajo del Toro Norte, Narambuena, La Escalonada y Rincón de la Ceniza.

Los proyectos contemplan una inversión bruta estimada de USD 44.000 millones a lo largo de 26 años, la perforación de unos 2.200 pozos y una producción máxima de 270.000 barriles diarios de petróleo shale.

Los proyectos contemplan una inversión bruta estimada de USD 44.000 millones a lo largo de 26 años

YPF opera los cinco bloques con una participación neta promedio del 40%; los socios son Chevron, Vista, Shell, Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP). A plena escala, los proyectos podrían generar ingresos brutos anuales de USD 8.200 millones, con un precio de referencia del Brent de USD 70 por barril.

PUBLICIDAD

Sumados al proyecto LLL Oil —que ingresó al RIGI con una inversión estimada de USD 25.000 millones y es 100% de YPF— y al proyecto Argentina LNG, la petrolera habrá presentado cerca de USD 70.000 millones en inversión bajo ese régimen. Horacio Marín lo subrayó en la conferencia: “es el mayor plan de inversión upstream presentado en el país hasta ahora”.