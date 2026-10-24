La Campagnola frena la producción en una planta de conservas de pescado en Mar del Plata y suspende temporalmente a 60 operarios

La escasez de caballa, el sobrestock de latas de atún y la falta de demanda llevaron a la suspensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Campagnola, empresa y marca del Grupo Arcor acordó con el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) la suspensión temporal de 60 trabajadores de su planta de elaboración de conservas de Mar del Plata a partir del miércoles 28 de octubre, debido a la falta de materia prima por la fuerte caída de la zafra pesquera de caballa y el muy alto stock de atún importado. Según el acuerdo, mientras dure la suspensión los operarios cobrarán “asignaciones no remunerativas” en función del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Un problema básico es la falta de caballa, utilizada en la elaboración de conservas. Según datos del sector, los desembarques de esta especie cayeron cerca del 90% respecto de los del año anterior. Ante esas restricciones, la empresa había recurrido parcialmente a lomos de atún congelados que importaba de Ecuador. A esos problemas de abastecimiento se sumó la acumulación o sobre-stock de latas de atún en un contexto de baja demanda, que limita la venta de productos terminados y traba la elaboración.

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La empresa había recurrido parcialmente a lomos de atún congelados que importaba de Ecuador

Otro problema, relacionado, es que el buque Floridablanca, usualmente dedicado a la pesca de caballa, volvió a concentrarse en la pesca de merluza hubbsi.

La planta marplatense de La Campagnola tampoco procesa anchoa de Rawson ni de la provincia de Buenos Aires, lo que limitó las posibilidades de reemplazo de materia prima por otras especies, en un contexto en el que -de todos modos- la caída de la demanda y niveles de consumo sigue limitando la posibilidad de soluciones.

El camino de ingreso a una planta de La Campagnola en Choele Choele (Foto: Arcor)

En un comunicado, el Grupo Arcor explicó la situación del siguiente modo: “Ante la falta de materia prima disponible debido a una temporada de caballa que resultó adversa, La Campagnola se ve impedida de contar con un abastecimiento regular para sostener la producción de su planta ubicada en Mar del Plata. Ante esta situación, la compañía está analizando, en conjunto con el sindicato, alternativas en el marco de la normativa laboral vigente”.

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La planta de La Campagnola en Mar de Plata es la única en la que elabora conservas de esa marca en el país y había sido comprada por Arcor en 2006. En 2019, además, el grupo había llevado a cabo el cierre definitivo de su planta de conservas en la provincia de Mendoza, lo que afectó a 150 operarias. Actualmente, la marca La Campagnola dispone de otras tres plantas dedicas al procesamiento, elaboración y envasado de salsas de toma en San Juan, Mendoza y Río negro.

Contexto de retracción de demanda

Este nuevo parate fabril se inscribe en un contexto de retracción de los niveles de consumo. Datos de la consultora Scentia indican que el consumo masivo registró una caída interanual del 1,7% en septiembre y acumulando un retroceso del 2,7% en los primeros nueve meses de 2026. En paralelo, los delegados gremiales y los ejecutivos del Grupo Arcos siguen negociando las condiciones económicas y los porcentajes salariales que percibirán los 60 operarios durante el período de suspensión.

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Una planta del Grupo Arcos en la Argentina

Esa negociación determinará a su vez la reorganización de las líneas productivas en la medida que continúen los problemas de abastecimiento y la falta de salida comercial, que inciden sobre la viabilidad y rentabilidad de las plantas.

En cuanto a la negociación con el gremio, Daniel Maggio, delegado de la planta industrial, dijo que las partes todavía deben definir qué proporción de los ingresos percibirá el personal durante el período de inactividad.

El acuerdo se encuadraría en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla la posibilidad de acordar asignaciones no remunerativas durante suspensiones por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, o por fuerza mayor debidamente acreditada.

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La decisión de La Campagnola se suma a las dificultades que atraviesa el complejo pesquero de Mar del Plata, de menor disponibilidad de materia prima y problemas para vender la producción, con la consiguiente incertidumbre sobre la continuidad de los puestos laborales.