Economía

El trono del cultivo estrella de Argentina tiene nuevo inquilino: Los Grobo cedió su negocio al ‘Rey de la soja’ brasileño

Amaggi se quedó con las 15 plantas de acopio, casi 100 empleados y la operación comercial de la empresa concursada. El acuerdo, por dos años, abre la puerta a un rol más profundo del gigante brasileño en la reestructuración

Los Grobo
Los Grobo cedió todo su negocio al grupo brasileño Amaggi
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Los Grobo Agropecuaria, la firma que Gustavo Grobocopatel —apodado el “rey de la soja” en la Argentina— fundó y de la que se alejó en 2020, cedió la totalidad de su operación comercial al grupo brasileño Amaggi. Según informó la empresa en un comunicado que envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV), le traspasó sus ocho plantas de acopio propias, la posición contractual en otras siete plantas que alquila, casi un centenar de empleados y todo su negocio de originación de granos.

De hecho, a partir de la firma del acuerdo, todas las operaciones de Los Grobo se harán utilizando el CUIT de Amaggi, firma ligada históricamente a Blairo Maggi, exgobernador de Mato Grosso, exsenador y exministro de Agricultura de Brasil, quien recibió el mismo apodo —“el rey de la soja”— en su país al convertir al grupo familiar en un gigante global de los agronegocios. Así, el negocio que supo construir el “rey de la soja” argentino quedará, al menos por dos años, en manos del “rey de la soja” brasileño.

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Como contraprestación, Amaggi abonará un canon fijo mensual de USD 398.326 más IVA y un componente variable atado al resultado de la operación. El plazo es de 24 meses a partir del 1° de enero de 2027, prorrogable por un semestre a opción de la firma brasileña. El acuerdo también incluye una opción de compra de granos y un derecho de preferencia a favor de Amaggi para adquirir las plantas de la sociedad.

La entrada en vigencia, sin embargo, no es automática. El acuerdo requiere la autorización del juez a cargo del concurso preventivo de Los Grobo, que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 12, Secretaría N° 23, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Gustavo Grobocopatel fundó Los Grobo y fue apodado "el rey de la soja" en la Argentina (Reuters)
Gustavo Grobocopatel fundó Los Grobo y fue apodado "el rey de la soja" en la Argentina (Reuters)

El acuerdo comercial se enmarca en un momento decisivo para la compañía. En las próximas semanas, Los Grobo deberá presentar su propuesta de pago a los acreedores en el marco del concurso preventivo. Durante el período de exclusividad, solo la empresa puede formular esa propuesta. Sin embargo, en el mercado se especula con que Amaggi podría tener un rol central en ese esquema, ya sea como parte del financiamiento o incluso a través de alguna forma de participación accionaria en la compañía reestructurada.

Los Grobo fue durante décadas sinónimo del agro argentino moderno. En octubre de 2020, Grobocopatel renunció a la presidencia y se radicó en Uruguay. Desde entonces, el grupo quedó en manos de Victoria Capital Partners, que controla el 90% del capital.

Los Grobo lleva dos años en concurso, pero empieza a recuperar sus números

En simultáneo con el anuncio del acuerdo, Los Grobo presentó su balance trimestral correspondiente al período julio-septiembre de 2026, en el que mostró una mejora sustancial respecto al mismo período del año anterior. El EBITDA -que mide la ganancia operativa de una empresa antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones- del trimestre fue positivo en USD 1.257.000, contra un resultado negativo de USD 2.965.000 en el mismo lapso de 2025. Es el segundo trimestre consecutivo con EBITDA en terreno positivo.

Los ingresos netos por ventas crecieron de USD 33.888.000 a USD 37.744.000, mientras que el costo de ventas cayó de USD 30.783.000 a USD 29.370.000, lo que permitió casi triplicar la ganancia bruta: de USD 3.105.000 a 8.374.000 dólares. En el acumulado del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2026, la compañía registró una pérdida de $ 17.543 millones, casi 78% menor que los $ 77.977 millones del año anterior, pese a una caída del 56,5% en los ingresos por ventas. La deuda consolidada asciende a $ 320.625 millones, equivalentes a aproximadamente 213,7 millones de dólares.

Los productores señalaron que la crisis del campo también afecta el empleo rural, impulsa la migración y exige incentivos, insumos más baratos y apoyo técnico.
La crisis de Los Grobo tuvo entre sus detonantes la sequía histórica de la campaña 2022/2023, que provocó una caída del 40% en la producción

El comienzo de la crisis

El derrumbe de Los Grobo comenzó el 26 de diciembre de 2024, cuando la empresa informó que no podría hacer frente a un pagaré bursátil por USD 100.000. En simultáneo, Agrofina —la productora de agroinsumos que controla— defaulteó un título similar por $ 400 millones y un vencimiento de USD 4,7 millones de obligaciones negociables. La situación derivó en la presentación del concurso preventivo para ambas compañías en febrero de 2025.

Detrás de esa crisis confluían dos factores. Por un lado, las condiciones macroeconómicas: inflación alta, atraso cambiario, devaluación posterior al cambio de gobierno y caída de la demanda en un contexto recesivo. Por otro, la sequía histórica de la campaña 2022/2023, que provocó una caída del 40% en la producción, en un momento en que además retrocedían los precios internacionales de los granos y aumentaban los costos de los insumos.

A partir del concurso, la empresa puso en marcha un plan de reestructuración basado en tres ejes: reducción de costos y estructura, acuerdos con acreedores y productores para la originación de granos, y disposición de activos no estratégicos. Los Grobo tenía cuatro negocios —molinería, producción, originación de granos y distribución de insumos— y conservó únicamente los dos últimos. Redujo su plantilla de 469 a 249 empleados y avanzó en la separación operativa de Agrofina, la firma de agroinsumos que dependía de la propia empresa. En noviembre de 2025 había firmado un primer acuerdo comercial con Amaggi por un año; el que acaba de anunciarse es su renovación y ampliación por dos campañas más.

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