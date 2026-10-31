Economía

El Gobierno gestiona créditos con garantía multilateral para completar su financiamiento en 2026 y 2027

El FMI aseguró que aún restan dólares por ingresar del crédito de Facilidades Extendidas antes de diciembre. Las dudas del mercado por la suspensión de la emisión del Bonar 2029

Luis Caputo Argentina Week
El ministro de Economía, Luis Caputo, va a obtener USD 1.000 millones mediante préstamos con garantías antes de diciembre, según informó el FMI
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La suspensión de las colocaciones del Bonar 2029 (AO29), producto de la suba de tasas de interés, generó dudas sobre el programa financiero de 2026 y las previsiones para 2027. Sin embargo, la aprobación de la tercera revisión del acuerdo a nivel del personal del Fondo Monetario Internacional (FMI) aportó datos sobre el ingreso de divisas antes de fin de año, mientras el equipo económico analiza instrumentos que podrían sumarse al esquema del próximo año.

El comunicado del FMI destacó que el Gobierno movilizó financiamiento bancario transfronterizo por USD 3.200 millones, con garantías de acreedores oficiales. Pero el dato más revelador está en que el organismo internacional informó que el Gobierno avanza en la obtención de otros USD 1.000 millones antes del cierre del año, una cifra que podría aportar recursos dentro de un programa financiero que registró obstáculos en el mercado de capitales local.

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La situación adquiere relevancia tras el freno de las emisiones del AO29. El programa financiero que presentó el ministro de Economía Luis Caputo contemplaba colocaciones por USD 6.000 millones en el mercado de capitales local durante 2026. Las colocaciones de los bonos AO27 y AO28 aportaron USD 4.000 millones, pero la interrupción del AO29 dejó pendiente una parte de los dólares previstos en esa fuente.

Las colocaciones de los bonos AO27 y AO28 aportaron USD 4.000 millones, pero la interrupción del AO29 dejó pendiente una parte de los dólares previstos en esa fuente

El Bonar 2029 integraba la estrategia oficial para captar recursos en el mercado local. Las colocaciones se suspendieron cuando el programa financiero todavía requería dólares para completar las proyecciones informadas para el año. Esa decisión abrió dudas sobre el cumplimiento de la meta de USD 6.000 millones prevista para 2026. Pero sobre todo para el 2027, donde Caputo pretende conseguir USD 5.000 millones a pesar de ser un año electoral.

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Nuevas vías de financiamiento en evaluación

En lo que va de 2026, el Gobierno logró conseguir préstamos por USD 3.200 millones a partir de garantías de organismos internacionales. De ese monto, USD 2.000 millones correspondieron a un crédito garantizado por el Banco Mundial. Los restantes USD 1.200 millones estuvieron respaldados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Dos hombres en traje, uno con corbata celeste y el otro con corbata oscura a rayas, se dan la mano sonriendo en un interior moderno con barandilla de cristal
El ministro de Economía, Luis Caputo, ya concretó un préstamo en base a una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 1.200 millones

Sin embargo, el programa presentado por el ministro incluyó una estimación de USD 4.000 millones por préstamos con garantías de organismos internacionales. Con los USD 3.200 millones ya concretados a través del Banco Mundial y el BID, quedó un remanente de USD 800 millones dentro de la cifra inicialmente prevista.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) aprobaron garantías para esas operaciones. Sin embargo, todavía falta la concreción de los préstamos que contarían con esos respaldos.

E programa económico continuó con resultados favorables, pese a un contexto global más complejo (FMI)

La referencia del FMI a USD 1.000 millones antes de fin de año ubicó esas alternativas dentro del plan financiero de los últimos meses de 2026. El organismo precisó que el Gobierno contó con apoyo de acreedores oficiales para movilizar recursos y sostuvo que el programa económico continuó con resultados favorables, pese a un contexto global más complejo.

Alternativas para el año próximo

Fuentes del Ministerio de Economía contaron a Infobae que el programa financiero de 2027 puede incluir nuevos préstamos con garantías de organismos internacionales. La posibilidad surge después del uso de ese mecanismo durante 2026 con el Banco Mundial y el BID, principalmente.

En el Ministerio consideran que los créditos garantizados pueden integrarse a la planificación del próximo año si el instrumento mantiene resultados favorables. Son pocos los países que recurren a este tipo de financiamiento, según la información recogida en torno a las operaciones realizadas durante 2026.

Para el Gobierno, esa opción puede sumar una fuente de financiamiento ante las dificultades que persisten en el mercado voluntario de deuda.

En el Programa Financiero del Tesoro en dólares que Caputo presentó en julio, la fila correspondiente a préstamos con garantías de organismos internacionales quedó en blanco para 2027. La misma situación apareció en el apartado vinculado con emisiones internacionales. Pese a esa ausencia de cifras, ahora en el Ministerio de Economía analizan la incorporación de los créditos garantizados al programa financiero del próximo año, para completar esos casilleros.

La eventual utilización de esos préstamos se relaciona con el objetivo de obtener USD 6.000 millones en el mercado local durante 2027 y la posibilidad de ampliar las opciones disponibles.

Medidas para apuntalar la actividad

Luego de que el personal técnico del FMI aprobara la tercera revisión del acuerdo vigente de Facilidades Extendidas, la portavoz del organismo, Julie Kozack, habló en conferencia de prensa sobre las medidas acordadas con el Gobierno argentino para reactivar la economía.

Kozack afirmó que el FMI y la administración nacional acordaron cuatro medidas orientadas a apuntalar la actividad. Entre ellas, mencionó el avance de las concesiones de infraestructura que recibieron adjudicación recientemente.

Julie Kozack sentada frente a un panel del Fondo Monetario Internacional en varios idiomas mientras gesticula con la mano
La portavoz del FMI, Julie Kozack, aseguró que se acordó con el Gobierno argentino avanzar con las concesiones de infraestructura para reactivar la economía

La portavoz no detalló cuáles son los proyectos incluidos dentro de esas concesiones.

La ejecución de las concesiones se sumó a las referencias del Fondo sobre la desaceleración de la inflación, las compras de divisas por parte del BCRA y el financiamiento bancario transfronterizo garantizado. El organismo ubicó esos elementos dentro de su evaluación sobre el programa, mientras Economía analiza el rol que los préstamos con aval internacional podrían tener durante 2027.

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