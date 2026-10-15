La inflación de Estados Unidos sacudió a los mercados y elevó el riesgo país argentino por encima de los 600 puntos

Una eventual suba de las tasas de interés de la Fed impactaría en la deuda argentina. (Foto: EFE)

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La inflación interanual de septiembre en Estados Unidos fue de 3,7%, por encima de lo esperado, lo que alteró las expectativas de los inversores. Los bonos del Tesoro registraron una mayor demanda y la tasa de retorno cayó al 5,18 por ciento.

Por caso, el fondo BlackRock, que se mantuvo largo tiempo alejado de los títulos norteamericanos, se convirtió en un comprador activo para aprovechar las altas tasas de retorno. Hubo bancos que cambiaron su recomendación y alentaron la compra de bonos de corto plazo.

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Sin embargo, el mercado quedó afectado: el porcentaje de analistas que prevé que la Reserva Federal suba las tasas el 28 de octubre aumentó al 40 por ciento.

A la vez, coincidió que la guerra con Irán desató el aumento de los combustibles y que es la causa central de esta mayor inflación. Además, prevén que la dinámica inflacionaria siga en aumento.

Ayer, el petróleo subió más de 1% y se mantuvo por encima de los 106 dólares. La principal preocupación pasa por el gasoil, un combustible clave para el agro y el transporte, cuyo precio aumentó más que el de las naftas. Desde el inicio de la guerra, los fletes se encarecieron hasta 20 veces, debido al alza de los combustibles y al mayor costo de los seguros.

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Todos los índices de las Bolsas de Nueva York cerraron en rojos marcados. El S&P 500 perdió 1,10% y el Nasdaq, 1,88 por ciento. Brasil cedió apenas 0,18%, pero el Merval de las acciones líderes argentinas cayó 1,3% en pesos y en dólares. Casi todas las acciones bajaron a excepción de YPF, que subió 1,6 por ciento. Los bancos perdieron más de 3% de su valor.

La suba de los bonos del Tesoro, que redujo sus rendimientos, y la caída de los bonos argentinos de largo plazo impulsaron un aumento de 12 unidades, equivalente al 2,3%, en el riesgo país, que cerró en 611 puntos básicos.

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En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 580,3 millones y el Banco Central pudo comprar 101 millones de dólares. El dólar mayorista subió 50 centavos a 1.513 pesos.

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini, “el Banco Central compró USD 732 millones en lo que va del mes que sirven de sostén a la deuda pública en medio de un escenario de altas tasas globales que impactan negativamente”.

En el mercado financiero, el MEP cayó $4 (-0,3%) a $1.534,88 y el contado con liquidación (CCL) subió un peso a $1.614, mientras el “blue” se mantuvo en 1.550 pesos.

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En la licitación de bonos del Tesoro se adjudicaron $6,6 billones que implicó un rollover de 136% sobre los $4,9 millones de vencimientos. En concreto, el Ministerio de Economía absorbió $1,7 millones del mercado.

Valentín Gómez García, Research Analyst de Adcap Grupo Financiero señaló que “lo más destacado de esta licitación fue que el Tesoro salió a testear la demanda del mercado por instrumentos con vencimiento posterior a 2028 y encontró una respuesta favorable. De hecho, el 60% del monto total adjudicado se concentró en este tipo de instrumentos, permitiendo extender una porción relevante de la deuda más allá del actual mandato y sin necesidad de convalidar premios”.

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Gómez García agregó que “por el lado de la liquidez, estimamos que en la rueda de REPO el BCRA absorbió $1,8 billones. A su vez, creemos que hubo una inyección de pesos por parte del Tesoro que habría contribuido a ampliar la demanda disponible en la licitación. En este contexto, no esperamos que las condiciones de liquidez se vean significativamente afectadas”.

Para el analista financiero Nau Bernues, “el monto de captación no sorprende: adjudicó $6,61 billones, dentro del rango de las licitaciones de mitad de mes, que vienen entre $4,5 y $6,6 billones; las de fin de mes andan en $12 o $13 billones. Si bien la tasa fija corta se llevó el 41%, el otro 59% se pateó a instrumentos que vencen en 2028 y 2029 y que ajustan por TAMAR, por CER o por dólar.

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“Se vuelven a alargar plazos en una licitación con un muy buen resultado para el Tesoro. Si querías estacionar los pesos a tres o cuatro meses a tasa fija, en esta licitación ese tramo tuvo solo una opción. Ahora, para los pesos largos, el mercado parece que acepta tomar ese riesgo siempre que vengan con algún ajuste atrás. Al Tesoro le salió una licitación cómoda. Cubrió los vencimientos con margen, corrió plazos y está pagando menos por la cobertura cambiaria”, sumó Bernues.

Tras el día negativo, anoche en el mercado overnite, no había optimismo. Los índices de las Bolsas de Nueva York operaban con bajas. Lo destacado es que el Nasdaq, el mercado donde operan las tecnológicas, caía 0,80% en medio de toma de ganancias por la incertidumbre que genera China con una nueva inteligencia artificial de menor costo.

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En tanto, el oro mostraba una notable recuperación de 1,28% a USD 4.159 mientras el Bitcoin bajaba a 81.700 dólares. El dólar caía 0,35% frente a las principales monedas del mundo, ante la baja de las tasas de los bonos del Tesoro y la expectativa de que la Reserva Federal eleve los tipos de interés 0,25 puntos porcentuales a fines de octubre.

El petróleo Brent retrocedía 0,50% a poco más de USD 105 por barril, mientras esperan que de la reunión de hoy de la Agencia Internacional de Energía (AIE) salga alguna resolución para que Europa aumente el uso de sus reservas de emergencia. De esta manera, se le restará un jugador importante a la demanda de crudo.

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Para la Argentina, la reacción de los bonos del Tesoro de Estados Unidos puede ser un dato importante para que mejoren los precios de los títulos soberanos locales y baje el riesgo país.