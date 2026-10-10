Billetes en el colchón: los dólares fuera del sistema bancario bajaron al 27,6% del PBI

Los depósitos privados en dólares dentro de los bancos pasaron de representar el 2,5% del PBI en último trimestre de 2023 al 4,9% del PBI en segundo trimestre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El último informe de Balanza de Pagos del Indec ubicó el stock de billetes en moneda extranjera en los colchones, cajas de seguridad y cuentas no declaradas en el exterior en USD 221.066 millones en el segundo trimestre de 2026.

La cifra es USD 18.316 millones inferior a la de fines de 2023, cuando Javier Milei asumió la presidencia, una baja acumulada de 7,7 por ciento.

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En la comparación interanual, sin embargo, el monto subió USD 860 millones, un alza de 0,4 por ciento.

La relación de dólares fuera del sistema sobre el PBI pasó de 37,5% en el último trimestre de 2023 a 27,6% en 2026, mientras que los depósitos privados en dólares dentro de los bancos pasaron de representar el 2,5% en el último trimestre de 2023 al 4,9% del PBI en el segundo trimestre de 2026.

El término “debajo del colchón” agrupa el efectivo, las cajas de seguridad bancaria y las cuentas no declaradas en el exterior.

Para estimarlo, el Indec toma el rubro “moneda y depósitos” de los activos externos de hogares y empresas dentro de la posición de inversión internacional neta a valor de mercado, que a junio de 2026 fue de USD 260.402 millones, y le resta los depósitos en dólares del sector privado no financiero en el sistema bancario, que al cierre de ese mes sumaban USD 39.336 millones.

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Los dólares fuera del sistema bancario equivalían en el segundo trimestre de 2026 a más de 4,7 veces ese nivel de las reservas brutas

La comparación con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite dimensionar el monto. Las reservas internacionales de la entidad eran de USD 47.482 millones a la misma fecha, por lo que los dólares fuera del sistema equivalían a más de 4,7 veces ese nivel.

Frente a los depósitos en moneda extranjera del sector privado, la relación era de 5,6 a uno.

El traspaso de billetes hacia el circuito bancario explica buena parte de la baja del coeficiente sobre el producto. El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que la primera etapa del Régimen de Regularización de Activos —el blanqueo de capitales de la Ley 27.743, vigente desde septiembre de 2024— alcanzó unos USD 22.500 millones. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) registró USD 24.467 millones al cierre de la tercera etapa del régimen.

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El efecto se reflejó en los depósitos bancarios: pasaron de USD 19.336 millones a fines de agosto de 2024 a un récord de USD 34.578 millones el 31 de octubre de ese año, un aumento del 78,8% en apenas dos meses, y más de USD 42.000 en la última semana.

Las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) fijaron los plazos: los saldos de hasta USD 100.000 podían retirarse sin costo desde noviembre de 2024, mientras que los montos mayores debían permanecer inmovilizados hasta el 31 de diciembre de 2025, salvo el pago de una penalidad de 5 por ciento.

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Desde el 1 de enero de 2026 esos fondos quedaron liberados sin que se produjera una fuga masiva: los depósitos se mantuvieron por encima de USD 38.000 millones en febrero y llegaron a USD 39.336 millones en junio, el nivel que explica en parte el repunte de la relación depósitos bancarios sobre el PBI, del 4,7% al cierre del tercer trimestre de 2024 al 4,9% en el segundo trimestre de 2026, tras haber alcanzado un máximo del 5,6% del PBI en los seis meses previos.

La Ley de Inocencia Fiscal y su segunda etapa

Una segunda herramienta incidió sobre el stock fuera del sistema: la Ley de Inocencia Fiscal, aprobada a fines de diciembre de 2025 y reglamentada por la ARCA a comienzos de 2026. La norma creó un Régimen Simplificado de Ganancias para contribuyentes con activos no declarados que no califican como grandes contribuyentes.

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Desde el 1 de enero de 2026 los fondos de la exteriorización de activos quedaron liberados sin que se produjera una fuga masiva

Quien paga el impuesto correspondiente accede a una presunción de exactitud sobre su declaración, que impide al organismo analizar incrementos patrimoniales o depósitos bancarios de períodos anteriores. El régimen también elevó los umbrales a partir de los cuales la evasión constituye delito penal.

En septiembre de 2026 el Senado sancionó la Inocencia Fiscal II, que amplió el universo de contribuyentes habilitados para adherir al régimen simplificado

En septiembre de 2026 el Senado sancionó la Inocencia Fiscal II, que amplió el universo de contribuyentes habilitados para adherir al régimen simplificado y redefinió cuándo una diferencia entre lo declarado y lo que conoce el fisco constituye una “discrepancia significativa”. La ley fijó el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para aprovechar la presunción de exactitud, conocida informalmente como el “tapón fiscal”.

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El Gobierno apunta a que esos dólares se canalicen hacia el sistema financiero y el mercado de capitales, aunque los efectos de la segunda ley todavía no se reflejan en las estadísticas oficiales, ya que el dato de junio de 2026 del Indec es anterior a su sanción.

Esos cambios, que surgieron después del levantamiento de la restricción a la compra de dólares en el sistema bancario a las personas en abril de 2025, determinaron un sostenido aumento de los depósitos en dólares del sector privado en el sistema financiero —principalmente en cajas de ahorro— y en la proporción de las compras mensuales de dólares para ahorro que se canalizaron a incrementar esas imposiciones a cuentas bancarias, principalmente a la vista.

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La serie histórica: del pico pandémico al mínimo en ocho años

La serie histórica del Indec permite trazar el recorrido desde una base más amplia. En 2018, previo al deterioro de la gestión de Cambiemos, el coeficiente de dólares fuera del sistema sobre el PBI había cerrado el año en 35,2% y alcanzó un pico de 58,7% al comienzo de la pandemia de Covid-19, durante el gobierno de Alberto Fernández, con la inercia de la corrida cambiaria iniciada en las elecciones primarias de 2019, hasta finalizar el mandato con una relación de 37,5% del producto.

En el primer año de gobierno de Milei, ese coeficiente cayó a 30,4% del PBI, un nivel que todavía reflejaba el impacto de la devaluación de diciembre de 2023 y la consiguiente licuación del producto medido en dólares.

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La convergencia hacia el 27,6% del PBI al cierre del segundo trimestre de 2026 ubicó el indicador de dolarización por debajo del promedio de la última década

La convergencia hacia el 27,6% del PBI al cierre del segundo trimestre de 2026 ubicó el indicador por debajo del promedio de la última década, aunque todavía por encima de los mínimos de 2016 y 2017, cuando osciló entre el 20% y el 24% del PBI, según la misma serie de posición de inversión internacional.

El monto que permanece fuera del sistema representa el 226% del total de “monedas y depósitos” del sector privado no financiero, según los datos del BCRA. La proporción de activos netos externos de hogares y empresas sobre el PBI también descendió, del 34,5% en el último trimestre de 2023 al 28,3% al cabo del primer semestre de 2026, un retroceso de más de seis puntos porcentuales que acompaña la caída del coeficiente específico de dólares fuera del sistema.

Recuperación de la monetización en moneda nacional

Por lo pronto, el balance desde la llegada de Javier Milei a la presidencia muestra un saldo de dólares fuera del sistema menor en USD 18.316 millones frente a fines de 2023, pero con un aumento de USD 860 millones en el último año relevado por el Indec, en contraste con el mensaje de campaña presidencial de avanzar hacia el cierre del Banco Central de la República Argentina y la dolarización voluntaria de la economía.

Algunos economistas interpretan la desdolarización como una promesa incumplida del Gobierno. Otros, en cambio, observan un efecto natural de una macroeconomía que deja atrás el déficit fiscal

Algunos economistas interpretan la desdolarización de la economía como una promesa incumplida del Gobierno. Otros, en cambio, observan un efecto natural de una macroeconomía que deja atrás el déficit fiscal y, con ello, la emisión espuria del Banco Central que presionaba la tasa de inflación, así como la consolidación del superávit de las cuentas externas, lo que llevó a revaluar el peso.

En ese período, la monetización de la economía —determinada por la suma de los depósitos en pesos del conjunto del sector privado, empresas y familias, más el circulante en poder del público en relación con el PBI— subió del 9,4% al 12,2%, pero se mantiene muy por debajo del 20,8% que dejó la presidencia de Néstor Kirchner, y más aún en comparación con la proporción previa al fin de la convertibilidad fija de 1 a 1 entre el peso y el dólar de los años 90, y más todavía que la que se observa en la mayoría de los países de la región.