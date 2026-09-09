“Traten igual”: Caputo aclaró por qué les pidió a alumnos que convenzan a sus padres de que saquen los dólares del colchón

El ministro de Economía, Luis Caputo habló ante estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella sobre los dólares fuera del sistema financiero. (Foto: captura de pantalla)

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En las últimas horas, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue criticado por la oposición y economistas por decirles a estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) que convenzan a sus padres de sacar los dólares del colchón. Sin embargo, aclaró que su objetivo con ello es que esos ahorros que están fuera del sistema generen rendimientos y a la par se desarrolle el mercado de capitales de la Argentina para que crezca el financiamiento al sector privado.

Durante su exposición ante los estudiantes universitarios, Caputo se refirió a las razones que llevan a numerosos argentinos a conservar moneda extranjera fuera de los bancos. El funcionario sostuvo que una parte de la población mantiene desconfianza hacia el sistema financiero por experiencias desafortunadas. “Vos tenés a la gente con los dólares abajo del colchón y que no se animan a llevarlo al banco porque todavía tienen miedo, a pesar de que pasaron 25 años, todavía tienen miedo de que los bancos se los roben”, expresó.

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Caputo dirigió ese mensaje a los estudiantes y reconoció que la reacción de sus padres puede resultar difícil de entender para una generación más joven. “Esto que a ustedes les puede parecer una cosa absurda, a la generación nuestra que le tocó vivirlo, como todo, algunos lo han superado, otros están en proceso y otros no lo van a superar nunca”, afirmó. A partir de esa descripción, les pidió que no se enojen con sus padres cuando rechacen la posibilidad de sacar los dólares del colchón. “Traten de convencerlos igual”, señaló el ministro.

Por el mercado de capitales

Pero la razón por la que el ministro le pidió que los argentinos saquen los dólares del colchón es por dos objetivos: para crear un mercado de capitales en donde las grandes empresas, los jóvenes y las pymes tengan acceso a financiamiento; y para reducir la dependencia histórica de Argentina a Wall Street.

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Se calcula que los argentinos tienen USD 170.000 millones debajo del colchón. (Foto: EFE/ Rayner Peña R)

Caputo se dirigió a los alumnos para describir una situación que, según indicó, afecta a quienes buscan poner en marcha una idea sin tener la escala o los antecedentes requeridos para obtener fondos en el exterior. “Ustedes por ahí tienen un montón de ideas, pero dicen: ‘¿De dónde saco la plata para implementar esas ideas?’”, expresó. Agregó que el financiamiento constituye una herramienta básica para iniciar cualquier proyecto y remarcó que, en un país normal, las personas pueden conseguirlo. En Argentina, según dijo, quienes todavía no tienen trayectoria suficiente no pueden recurrir con facilidad a Wall Street.

El ministro sostuvo que el desarrollo de un mercado local permitiría que los recursos disponibles dentro del país -que hoy no están formalizados- se vinculen con las necesidades de crédito de quienes buscan financiar inversiones, proyectos o actividades. En esa explicación, los dólares guardados fuera del circuito formal aparecen como parte de un ahorro que, si se incorpora al sistema, puede generar una renta para sus tenedores y aumentar la disponibilidad de crédito en moneda extranjera.

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Renta y más credito

Tras sus declaraciones, Caputo le respondió al economista Roberto Arias en la red social X. En ese mensaje, el ministro señaló que sus dichos no apuntaron a promover la compra de dólares ni a pedir que los ahorristas los vendan. “Solo una aclaración: en ningún momento dije que quería que la gente comprara dólares”, escribió.

Caputo agregó que, gracias a las medidas tomadas por el Gobierno, el dólar es libre y cada persona puede decidir qué hacer con sus recursos. “Cada persona puede hacer lo que quiera, ya sea comprar o vender”, sostuvo. La respuesta buscó diferenciar la libertad de decisión de los ahorristas de la propuesta oficial para incentivar la formalización de los fondos que se encuentran fuera de los bancos.

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El ministro también precisó que sacar los dólares del colchón no implica convertirlos en pesos. “Que los ahorros salgan del colchón tampoco es con el objetivo de que los vendan, sino para que la gente que los tiene los formalice, pueda obtener una renta, y para que se desarrolle aún más el crédito en dólares, algo que muchas empresas nos reclaman”, afirmó.

A la espera del Senado

La discusión se desarrolla mientras el Gobierno impulsa el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa con la que busca dar seguridad jurídica a los contribuyentes que decidan formalizar sus ahorros ante los puntos débiles que tiene la actual legislación. El oficialismo apuesta a que una parte de los dólares fuera del sistema ingrese al circuito formal. La estimación citada en torno a esos recursos alcanza los USD 170.000 millones, una cifra que concentra la atención sobre el posible impacto de la medida en el crédito y en el mercado de capitales.

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El Gobierno se prepara para lograr en el Senado la aprobación de Inocencia Fiscal II. (Foto: Noticias Argentinas)

El Gobierno ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de Inocencia Fiscal II y este miércoles comenzó en el Senado el debate en comisiones. Tras las concesiones que llevó a cabo el Gobierno -la exclusión de los funcionarios a poder sacar dólares del colchón- se espera que logre su aprobación sin grandes dificultades.

Sin embargo, resta por verse cuál es la reacción que tienen los contribuyentes a sacar los dólares del colchón a casi un año de las elecciones presidenciales. El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, sostuvo que el proyecto de Inocencia Fiscal no equivale a un blanqueo. Según explicó, un blanqueo ofrece garantía y seguridad jurídica total cuando se cumplen todas las condiciones. A su criterio, la reforma propuesta por el Gobierno mejora las condiciones de seguridad jurídica, aunque no tiene los mismos alcances que un régimen de ese tipo.

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Domínguez mencionó antecedentes para fundamentar su posición. Señaló que, durante el actual Gobierno, se utilizaron USD 20.000 millones que quedaron depositados. También recordó que, durante la administración de Mauricio Macri, el blanqueo total alcanzó USD 116.000 millones, aunque la utilización de esos dólares fue menor. Para el especialista, esos datos muestran que la existencia de un marco legal no define por sí sola el uso de los fondos.

“La utilización de dólares se da en el marco de la seguridad jurídica y la expectativa de lo que va a pasar a futuro”, señaló Domínguez. El CEO de SDC Asesores Tributarios sostuvo que la decisión de los tenedores de dólares fuera del sistema depende de varias condiciones. Entre ellas mencionó la situación económica y las expectativas respecto de la continuidad del Gobierno. “Si la gente va a usar los dólares del colchón, dependerá de varias cosas: la situación económica, lo que espera que pase con el Gobierno si reelige o no”, afirmó.

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