Política

Tras el anuncio de cambios en el Banco Central, qué piensa Milei sobre su plan para dolarizar

El Presidente enviará un proyecto para darle mayor independencia al organismo que siempre quiso cerrar. El mensaje que les dio a los diputados y senadores

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El mandatario cuestionó en varias oportunidades el rol de la entidad monetaria (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
El mandatario cuestionó en varias oportunidades el rol de la entidad monetaria (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

En su carácter de libertario, el presidente Javier Milei no cree en el rol de un Banco Central. Filosóficamente, una institución de estas características no tiene lugar en la economía, porque entiende que solamente distorsionan el mercado y facilitan la inflación, especialmente cuando son utilizadas por la política para cubrir gastos excesivos.

Durante el 2023, el entonces candidato basó gran parte de la campaña en la propuesta de cerrar definitivamente la entidad e ir hacia un sistema de competencia de monedas que, según entendía, iba a derivar inexorablemente en una dolarización, parecida a la que tienen países como Panamá, Ecuador, El Salvador o Zimbabue.

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Al llegar al poder, avanzó con algunas medidas en ese sentido y emitió una normativa, a partir de la cual se posibilitó hacer casi cualquier en divisa.

“Desde ahora, cada argentino va a poder comprar, vender y facturar en dólares, o en la moneda que considere; exceptuando el pago de impuestos que por ahora seguirá siendo en pesos”, anunció el jefe de Estado en cadena nacional, a finales del 2024.

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El Gobierno busca cambiar la Carta Orgánica del Banco Central (REUTERS/Irina Dambrauskas)
El Gobierno busca cambiar la Carta Orgánica del Banco Central (REUTERS/Irina Dambrauskas)

Sin embargo, a pesar de las flexibilizaciones y múltiples incentivos, como el régimen de inocencia fiscal, la sociedad no terminó de adoptar el uso de los billetes estadounidense, que siguen siendo para ahorrar y no tanto para gastos.

Ante esta situación, Milei busca profundizar la independencia del Banco Central mediante la modificación de su Carta Orgánica, entre otras medidas paralelas.

En primera instancia, les pidió al titular del organismo, Santiago Bausili, y a los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que elaboren un nuevo reglamento para la entidad.

El martes pasado, luego del partido de la Selección Argentina, los funcionarios lo visitaron en la Quinta de Olivos y le acercaron el borrador con las propuestas.

Además de una nueva Carta Orgánica, también diseñaron un proyecto para prohibir por ley la emisión para cubrir el déficit fiscal y establecer el concepto de “Shutdown”, para que el Poder Ejecutivo tenga un mecanismo y deje de funcionar normalmente cuando se haya agotado el Presupuesto votado por el Congreso.

Reunión Milei, Caputo, Sturzenegger y Bausili
Milei con sus funcionarios en Olivos

Tras participar del Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el Presidente encabezó una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en la que volvió a hablar sobre estos temas.

Durante el encuentro, el mandatario les brindó a los otros integrantes de su equipo los detalles sobre la reforma del Banco Central, que todavía se encuentra en elaboración y se enviará a alguna de las Cámaras próximamente.

Todavía no está totalmente definido si la iniciativa ingresará por el Senado o por Diputados, ni tampoco la fecha en la que eso ocurrirá. Se espera que esas cuestiones las analice la mesa política, que acordó reencontrarse semanalmente.

Cuando todo eso esté resuelto y el texto final esté listo, será el propio Milei el que realizará una presentación en profundidad de los alcances y objetivos de la medida.

“¿Te acordás en campaña, cuando mucho del contenido giraba en torno a la cuestión de dolarizar o no? Cuando fue electo estaba la expectativa de la competencia de monedas. Él mismo dijo siempre que lo único que no es negociable es el cierre del Banco Central y, en algún momento eso va a pasar. Ahora, cuándo va a ser, eso no lo sé“, confió un diputado libertario.

Milei reunió a su Gabinete en la Casa Rosada con eje en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
La última reunión de Gabinete del Presidente

El legislador estuvo presente semanas atrás en la reunión en Balcarce 50 en la que el mandatario fijó los objetivos parlamentarios de corto y mediano plazo.

En esa oportunidad, según recuerda el dirigente, no hizo mención al cierre de la entidad monetaria, sino que se refirió en términos generales a la iniciativa para modificar la Carta Orgánica.

Puntualmente, el Gobierno quiere retrotraer a la normativa vigente hasta el 2012, cuando la entonces titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, amplió las tareas del organismo.

Fue con ese cambio que a la misión de “preservar el valor de la moneda” se le agregó la de ”promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.

En el entorno de Milei consideran que la actual gestión avanzó con todas las flexibilizaciones para fomentar el uso de divisas como el dólar, pero remarcan que no van a forzar una dolarización, sino que la única forma de que suceda es que se dé naturalmente por voluntad de los individuos.

“Esto es como todo. Se me viene a la cabeza la cuestión de Aerolineas Argentinas. Yo odio cuando en las comisiones decimos que el problema es que da pérdidas, porque entonces la solución es sanearla. El argumento, en realidad, es la inconsistencia de que haya una empresa estatal“, señala un senador.

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