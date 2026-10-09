Jornada financiera: las acciones y los bonos argentinos cayeron pese a la mejora global y el riesgo país tuvo una leve suba

Las acciones norteamericanas subieron a pesar de un leve rebote del petróleo y las altas tasas de la deuda.

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Los principales indicadores de Wall Street subieron en un rango de 0,6% a 0,8% este viernes, para definir una semana errática por el lado de un mínimo balance positivo y todavía cerca de los máximos históricos. Subsistió, de todos modos, la presión alcista para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, cuya referencia a 10 años rinde ahora el 5,24% anual, cerca de su nivel más alto desde 2003.

A pesar del balance anodino para los activos domésticos, en la región ayudó al ánimo inversor la suba de 1,4% en el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo, que alcanzó un récord de 209.066 puntos. El referente líder de las acciones brasileñas obtuvo una ganancia de 8,9% en la semana posterior a la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires no logró sostener el avance que experimentó hasta el mediodía y cedió al cierre un 0,2%, a 2.828.027 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York hubo números mixtos, entre los que destacaron la caída de 3,3% para Telecom y la suba de Ternium (+3,1%).

Los bonos soberanos en dólares terminaron negociados con números dispares, mientras que el riesgo país de JP Morgan subió un entero, a 589 puntos básicos, luego de marcar un mínimo intradiario de 584 puntos por la mañana.

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En cuanto al petróleo, los futuros del crudo Brent del Mar del Norte ganaron un mínimo 0,1%, a USD 104,40 el barril para entregar en diciembre. Los futuros del crudo estadounidense WTI (West Texas Intermediate) subieron también 0,1%, a 91,61 dólares.

En Wall Street “la sesión reflejó una notable resiliencia de la renta variable a pesar de las señales de desaceleración en la confianza del consumidor y la persistencia de expectativas inflacionarias elevadas a corto plazo. El mercado parece apoyarse en la contención de riesgos geopolíticos inmediatos y en el alivio de la volatilidad”, consideró Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.

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“Después de varias semanas de tensión, los activos argentinos encontraron un catalizador externo. La moderación de las tasas largas en EEUU -el Treasury a 30 años cedió desde el 5,7% intradiario, su máximo en 24 años-, el rally bursátil brasileño tras el triunfo de Bolsonaro en primera vuelta y el respaldo explícito de Scott Bessent a la gestión de Milei combinaron para disparar un rebote concentrado en la deuda de mayor duración. Los Globales largos avanzaron entre 3,1% y 3,3% en cinco ruedas, muy por encima de sus comparables emergentes”, destacó GMA Capital en un reporte.

En el plano interno, “la semana estuvo marcada por nuevas señales de debilidad de la actividad económica, en un contexto de relativa estabilidad cambiaria. El relevamiento de expectativas del BCRA anticipó una contracción del 1% trimestral de la economía en el tercer trimestre, lo que confirmaría una recesión técnica. Los datos de industria, construcción y minería de agosto reforzaron esta perspectiva. En el plano financiero, los bonos soberanos registraron una recuperación vinculada al contexto regional, mientras el peso se mantuvo estable y el BCRA continuó comprando divisas, con reservas superiores a USD 49.000 millones”, puntualizaron los analistas de Puente.

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“Diversos análisis del sector de consumo advierten que rubros esenciales como alimentos y vivienda están aumentando por encima del índice general de inflación, contrayendo el ingreso disponible, acentuando un consumo altamente selectivo y forzando recortes en el gasto de las familias, lo que modera el ritmo de la demanda interna y limita el margen de maniobra fiscal y monetario”, afirmó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

Con un monto de operaciones más elevado que en las anteriores ruedas, por USD 655,5 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista operó con suba marginal de 1,50 peso o 0,1%, a 1.517 pesos.

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“La divisa abrió levemente por encima del cierre anterior, en $1.517, y desde allí mostró una mayor presión vendedora. Si bien logró sostenerse en ese nivel durante buena parte de la mañana, pasado el mediodía perforó ese piso y marcó un mínimo intradiario de $1.514″, afirmó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“La coyuntura monetaria actual refleja la tensión entre tres objetivos clave: consolidar la desinflación, acumular reservas y reactivar el nivel de actividad. Ante una demanda de pesos que no logra traccionar al ritmo esperado inicialmente, la autoridad monetaria optó por priorizar la acumulación de divisas, esterilizando la mayor parte de los pesos emitidos a fin de evitar desequilibrios monetarios que generen presiones inflacionarias”, comentó Maximiliano Gutiérrez, responsable sección Monetaria-Cambiaria de la Fundación Mediterránea.

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El BCRA fijó el techo de su régimen de bandas cambiarias en los 1.928,82 pesos. El tipo de cambio oficial quedó a 311,82 pesos o 27,1% del límite máximo para la flotación administrada.

El dólar al público descontó cinco pesos o 0,3%, a $1.535 para la venta en el Banco Nación, para interrumpir una serie de cinco ruedas seguidas sin variantes. Así, el dólar minorista regresó a su precio más bajo desde el 23 de septiembre. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.537,18 para la venta y 1.483,80 para la compra.

El dólar blue, en tanto, negoció sin variantes, a 1.540 pesos. A lo largo de la última semana descontó 20 pesos o 1,3 por ciento.

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El BCRA absorbió USD 69 millones en su intervención cambiaria del día, el 10,5% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas aumentaron USD 380 millones, a USD 49.701 millones, el stock más alto desde el 17 de septiembre, con el sostén de la suba del oro (+1,4%), a USD 4.218,10 la onza.