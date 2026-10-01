Economía

Javier Milei reiteró en la Argentina Week París: “Si reelegimos, 2028 será el mejor año económico de la historia”

La misma idea el Presidente expresó en Nueva York durante su exposición ante inversores y banqueros de Wall Street. El Gobierno participa del evento en Francia con gobernadores aliados

Imagen de archivo del presidente de Argentina, Javier Milei. EFE/ Esteban Garay
Imagen de archivo del presidente de Argentina, Javier Milei. EFE/ Esteban Garay
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El presidente Javier Milei reiteró que, si su Gobierno es reelecto el año que viene, “2028 será el mejor año económico de la historia”. La misma idea el Presidente expresó en New York durante su exposición ante inversores y banqueros de Wall Street. Además, durante el evento en Francia defendió su gestión y lanzó críticas al kirchnerismo.

“Hoy la Argentina quiere ser el país más pro mercado de Occidente y ya es uno de los que más crece. El camino que tenemos por delante es claro: no vamos a descansar hasta hacer a la Argentina el país con mayor libertad económica del mundo. Durante estos primeros casi tres años de nuestra gestión, ya logramos lo que muchos decían que era imposible. Heredamos un Estado quebrado que estaba camino a una de las peores crisis de su historia, y entendimos que la raíz del problema era sencillamente que teníamos un Estado gigantesco que no podía financiar su gasto”, expresó.

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Además, aseguró que cuando asumió “teníamos un déficit de cinco puntos del PBI en el Tesoro y otros diez en el Banco Central, lo cual era una situación trágica y que nos dejaba al borde de una hiperinflación. Solo para tener un orden de magnitudes, teníamos cuatro bases monetarias venciendo a un día en el Banco Central en pasivos remunerados y teníamos el equivalente de diez bases monetarias venciendo a un día en la deuda financiera en pesos del Tesoro Nacional”.

La Argentina Week comenzó en París con un encuentro en la Embajada argentina que reunió a funcionarios nacionales, gobernadores y representantes de empresas de energía, minería, agroindustria, tecnología y finanzas. La iniciativa apunta a presentar ante inversores europeos las oportunidades que ofrece el país, con foco en Vaca Muerta, la actividad minera y el sector agropecuario.

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El lanzamiento contó con la participación del embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, y del ministro de Economía francés, Ronald Lescure. Mientras tanto, la delegación argentina incluyó al ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el titular de Salud, Mario Lugones, y el secretario de Comunicaciones, Fabián Fernández, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Argentina Week París
Roland Lescure, Toto Caputo, y el embajador Ian Sielecki

Además, viajaron 13 gobernadores: Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Según pudo confirmar Infobae, entre los asistentes hubo conversaciones entre referentes del empresariado nacional. Manuel Santos Uribelarrea, empresario con trayectoria en el agro y presencia creciente en el sector energético, conversó con Federico Lauría, productor musical vinculado a artistas como Bizarrap y Duki.

La convocatoria también reunió a Martín Varsavsky; Federico de Narváez, de GDN; Federico Tomasevich, de Puente; “Georgie” Neuss; y los fundadores de Globant, Martín Migoya y Guibert Englebienne. Asistieron, además, Alejandro Elsztain, de Cresud; Ezequiel Herzage, de IRSA; Sergio Mengoni, de TotalEnergies; Federico Ovejero, de Roche; Julián Escuder, de Pluspetrol; los economistas Javier Timerman, Darío Epstein y Miguel Ángel Boggiano; y dirigentes empresariales como Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Martín Rappallini, de la Unión Industrial Argentina (UIA), y Pablo Miedziak, del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Los gobernadores junto a Caputo, Sielecki y Quirno
Los gobernadores junto a Caputo, Sielecki y Quirno

Por otro lado, Mariano Bosch asistió junto al empresario uruguayo Juan Sartori, accionista del Sunderland de Inglaterra y vicepresidente del Mónaco. Sartori representa en la región a la firma de criptomonedas Tether, que meses atrás adquirió Adecoagro —empresa fundada por Bosch— por cerca de USD 600 millones.

También estuvieron presentes los integrantes de una generación más joven del empresariado: Facundo y Manuel Migoya, al frente de Enigma; Nicolás Mindlin, vinculado a Pampa Energía y Cocos; Andrés Mindlin, de Creaurbana y Loma Negra; y Gregorio Werthein, fundador de Calwaro Capital e hijo del ex canciller Gerardo Werthein.

Las actividades principales se desarrollarán en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde se prevén exposiciones y anuncios vinculados con inversiones. Además, mandatarios y funcionarios señalaron que existe interés por los proyectos argentinos, aunque persisten interrogantes sobre la continuidad de las políticas económicas y regulatorias. La previsibilidad será un factor clave en este intercambio.

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