¿Crecimiento o recesión?: qué esperan las consultoras para agosto tras las críticas de Milei a los datos del Indec

El sector agropecuario, afectado por la dinámica negativa de la ganadería, cayó 5,3% en la comparación anual, según Orlando Ferreres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Dos consultoras privadas registraron una recuperación mensual de la actividad económica en agosto, luego de la caída de julio y en medio de los dichos del Gobierno sobre los indicadores del Indec. El Índice Líder de Actividad Económica (ILA) de Analytica estimó un avance de 0,7% mensual sin estacionalidad. El Índice General de Actividad (IGA) de Orlando Ferreres (OJF), por su parte, mostró una suba desestacionalizada de 1,7% respecto de julio.

Las dos mediciones difieren en la comparación con el mismo mes del año anterior. Según Analytica, la actividad se ubicó 1,2% por debajo de agosto de 2025. OJF, en cambio, informó una suba interanual de 0,6% en agosto, con un acumulado de 0,4% en los primeros ocho meses de 2026.

PUBLICIDAD

Los informes se conocieron pocos días después de que el Indec difundiera su dato de julio: una caída de 2,9% frente a junio y una baja de 1,4% en la comparación interanual. El resultado llamó la atención porque correspondió a un período que el ministro de Economía, Luis Caputo, había incluido dentro de los “mejores 18 meses”.

Tras esa publicación, el presidente Javier Milei aseguró, en una entrevista con LN+, que los indicadores del Indec “están dando cualquier cosa”, en virtud de los cambios estructurales acontecidos en el país. Este martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó en conferencia de prensa la posición oficial y volvió a cuestionar la lectura de las series ajustadas por estacionalidad.

PUBLICIDAD

Qué midió Analytica

Repasando, el estudio de Analytica, elaborado sobre la base de datos del Indec, estimó que la actividad creció 0,7% en agosto respecto de julio y cayó 1,2% en la comparación interanual.

De acuerdo con la medición de Analytica, el complejo automotriz traccionó la actividad económica general en agosto. (Infobae)

En su análisis, la consultora describió el movimiento como acotado. “El rebote es leve, recupera una cuarta parte de lo perdido en julio, por lo que la actividad sigue transitando los niveles más bajos del año”, señaló.

Analytica indicó que la mejora se apoyó en pocos sectores, pero de peso: el complejo automotriz y la siderurgia de productos planos. “Se trata de cadenas con fuerte capacidad de arrastre sobre el resto de la industria”, explicaron los analistas. En cambio, los indicadores de consumo, crédito y construcción no acompañaron. Para Analytica, eso implica que “la recuperación es débil y no es generalizada entre sectores”.

PUBLICIDAD

El análisis de Ferreres

El informe de OJF explicó que “la actividad mostró una reacción, recuperando la mayor parte de lo perdido”, con el crecimiento mensual de 1,7% en agosto. En la comparación interanual, la mejora de 0,6% se dio, según el informe, con ocho de los once sectores relevados mostrando una variación positiva, liderados por minas y canteras.

“Nuestro escenario base sigue anticipando una mejora gradual de la actividad económica, aunque la suba de agosto debe entenderse en relación a la baja del mes previo, y no como anticipo de subas semejantes hacia adelante”, explicaron desde OJF.

En lo que respecta a la división por rubros, minas y canteras registró una expansión interanual de 17,6% en agosto y se consolidó, según OJF, “como la actividad más dinámica de la economía”. En los primeros ocho meses del año acumula un avance de 13,3%, “por mucho el mayor entre los sectores relevados”.

PUBLICIDAD

Según OJF, la construcción creció 1% interanual en agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Electricidad, gas y agua creció 11,0% interanual, con una aceleración marcada respecto del mes anterior, y acumula una suba de 4,5% en lo que va del año. Transporte, almacenamiento y comunicaciones avanzó 2,1%, mientras que intermediación financiera y el rubro de actividades inmobiliarias crecieron 1,1% cada una. La construcción registró una suba de 1,0% y los servicios sociales y de salud se mantuvieron sin variación en relación a agosto del año pasado.

La industria manufacturera mostró una recuperación parcial luego de la fuerte caída de julio: subió 1,4% frente al mes previo y 0,3% en la comparación anual. Según OJF, el avance fue impulsado principalmente por las refinerías y por algunos rubros del sector químico y alimenticio, mientras que plásticos, textiles y maquinaria fueron los más contractivos. En el acumulado de los ocho meses, el sector muestra una contracción de 2,2 por ciento.

PUBLICIDAD

En el otro extremo, el comercio mayorista y minorista registró una variación de -0,1% interanual en agosto y la administración pública y defensa, de -0,7 por ciento. Por su parte, el sector agropecuario, afectado por la dinámica negativa de la ganadería, cayó 5,3% en la comparación anual. No obstante, en los primeros ocho meses del año el agro acumula una expansión de 6,0 por ciento.

El argumento oficial sobre la estacionalidad

Luego de que el Indec informara que la actividad económica cayó 2,9% en julio con relación a junio, Milei recordó que la medición desestacionalizada toma como referencia la evolución previa de las variables económicas. Su planteo fue que esos parámetros pueden resultar insuficientes si cambian las bases productivas de la economía, los sectores que generan ingresos y la distribución de esos flujos a lo largo del año.

PUBLICIDAD

Milei comentó que los indicadores del Indec “están dando cualquier cosa”. (EFE)

Ravier profundizó ese razonamiento. “Es importante analizar el tema metodológico; la Argentina está cambiando en lo que refiere a su producción”, afirmó. “Cuando uno mide indicadores desestacionalizados y hace comparaciones interanuales con una economía que estacionalmente cambia, cambian las ponderaciones”, sostuvo el funcionario. Según planteó, ese proceso puede derivar en “datos raros”.

El Gobierno sostiene que, en este escenario, el indicador de tendencia-ciclo ofrece una referencia más adecuada y muestra 28 meses consecutivos de crecimiento.