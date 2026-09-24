El mapa de la pobreza: las zonas más comprometidas y la ciudad en la que más de la mitad de la gente no cubre sus necesidades básicas

En la Ciudad de Buenos Aires, el índice de pobreza es del 11,1%. (Reuters)

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El índice nacional de pobreza esconde diferencias entre regiones e incluso entre ciudades de una misma región. El último informe del Indec, que releva la situación de los 31 principales aglomerados urbanos en el primer semestre del año, permite ver ese mapa en detalle.

En Concordia, más de la mitad de la población es pobre, lo que significa que sus ingresos no alcanza para cubrir el costo de una Canasta Básica Total (CBT). Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el 56,2% de las personas de ese aglomerado se ubicó por debajo de la línea de pobreza en el primer semestre de 2026, lo que equivale a 94.000 personas. Es la incidencia más alta de todo el listado y la única que supera el 50 por ciento. En términos de hogares, el porcentaje es de 43,6 por ciento.

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Como marco general, el informe indica que en el total de los 31 aglomerados la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas, es decir, 9.729.000, y al 24,4% de los hogares. Sobre ese promedio se ordena el resto del mapa.

Ahora bien, el Indec no mide la pobreza por provincia, sino por aglomerado urbano, y esos aglomerados se agrupan en seis regiones estadísticas. Por eso, la comparación se hace entre ciudades y regiones, no entre jurisdicciones completas. Los aglomerados de menos de 500.000 habitantes tienen una incidencia de 35,0% en personas, frente a 31,7% en los de 500.000 y más. Concordia y Gran Resistencia, los dos primeros del ranking, integran el primer grupo.

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Las regiones más pobres

Al ordenar el mapa por regiones, el Noreste registra la mayor incidencia de pobreza en personas, con 41,5 por ciento. Le sigue Cuyo, con 36,7%, y luego Gran Buenos Aires, con 32,1 por ciento. Más abajo se ubican el Noroeste (31,5%), la región Pampeana (30,3%) y Patagonia (28,4 por ciento).

Dentro del Noreste, Gran Resistencia es el segundo aglomerado con más pobreza del país: 48,6% de las personas y 40,3% de los hogares. Posadas registra 42,2% y Corrientes, 41,0 por ciento. Formosa, en cambio, se ubica en 29,9%, por debajo del promedio de los 31 aglomerados.

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Cuyo, la segunda región en el ranking, tiene valores parecidos en sus tres aglomerados: Gran Mendoza (36,9%), Gran San Juan (36,8%) y Gran San Luis (35,7 por ciento). De esta manera, los tres superan el promedio general.

Brechas dentro de una misma región

Las mayores diferencias aparecen, sin embargo, dentro de una misma región. En Gran Buenos Aires, CABA tiene la incidencia más baja del listado, con 11,1% de personas pobres, mientras que en los Partidos del GBA el porcentaje es de 36,9 por ciento. En términos absolutos, los Partidos del GBA reúnen 4.888.000 personas pobres, alrededor de la mitad del total de los 31 aglomerados, y la Ciudad, 334.000.

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La región Pampeana, con un promedio de 30,3%, reúne a la vez el aglomerado con más pobreza del país y algunos de los valores más bajos. Detrás de Concordia aparecen Gran Santa Fe (38,6%), Gran La Plata (37,8%) y San Nicolás-Villa Constitución (35,5%), entre otros. En el otro extremo, Mar del Plata tiene 20,4%; de pobreza.

En el Noroeste, Santiago del Estero-La Banda (38,5%), La Rioja (38,4%) y Gran Catamarca (37,3%) superan el promedio de los 31 aglomerados, mientras que Salta (29,7%), Gran Tucumán-Tafí Viejo (27,9%) y Jujuy-Palpalá (27,6%) quedan por debajo.

Patagonia es la región con menor incidencia, pero también muestra diferencias internas. Comodoro Rivadavia-Rada Tilly llega a 37,2%, Rawson-Trelew a 35,1% y Viedma-Carmen de Patagones a 33,2%, los tres por encima del promedio general. Ushuaia-Río Grande registra 25,9%; Río Gallegos, 25,6%; y Neuquén-Plottier, 19,6%, el valor más bajo de la región.

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A nivel país, se observa una brecha de 45,1 puntos entre el índice de pobreza más alto (Concordia) y el más bajo (CABA), lo que deja en evidencia que, más allá de los valores promedio, la realidad de las familias es muy diferente en cada región.

Dónde creció y dónde cayó la pobreza

En la comparación con el primer semestre de 2025, la pobreza subió 0,7 puntos porcentuales en el total de los 31 aglomerados. El informe señala que no se observan cambios significativos respecto al mismo semestre del año anterior. Dentro de ese promedio, sin embargo, hubo aglomerados con movimientos de signo contrario.

El mayor aumento se dio en Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, donde la pobreza subió 10,3 p.p. desde el 26,9% que registraba un año antes. Le siguen Concordia, con un alza de 7,0 p.p. desde 49,2%, y Viedma-Carmen de Patagones, con 6,5 p.p. desde 26,7%. La Rioja y Santiago del Estero-La Banda aumentaron 6,0 p.p. cada una, y Rawson-Trelew, 5,0 p.p.

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Por regiones, Cuyo fue la que más creció, con 2,9 p.p., seguida por el Noreste, con 2,5 p.p. En Cuyo, Gran San Luis subió 5,4 p.p., Gran Mendoza, 3,4 p.p. desde 33,5%, y Gran San Juan, 0,8 p.p. En el Noreste, Posadas aumentó 4,1 p.p. y Corrientes, 3,6 p.p.

Ahora bien, la pobreza también bajó en varios aglomerados. La mayor caída se registró en Mar del Plata, con 7,1 p.p. menos desde 27,5%, seguida por Río Gallegos, con 6,7 p.p. menos desde 32,3%, y Neuquén-Plottier, con 6,4 p.p. menos desde 26,0%. Gran Rosario descendió 5,0 p.p. desde 28,1%; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4,0 p.p. desde 15,1%; y Jujuy-Palpalá, 3,6 p.p. desde 31,2%. En el Noroeste, Gran Tucumán-Tafí Viejo también bajó, 2,9 p.p. La región Pampeana fue la única con una variación negativa, de 0,2 p.p.

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Entre esos aglomerados, Mar del Plata, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén-Plottier y Santiago del Estero-La Banda tienen coeficientes de variación en el rango en el que el Indec pide considerar las estimaciones con cuidado.