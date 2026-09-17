La suba de tasas de la Fed encareció la deuda argentina y aleja la posibilidad de volver a los mercados internacionales

Si bien el alza de las tasas era esperada, afectó a los bonos argentinos y subió el riesgo país. (Foto: Reuters)

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La suba de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos estaba descontada. Las Bolsas de Nueva York y los bonos del Tesoro pusieron en precio la medida que se ejecutó. La tasa de referencia ahora es de 4% tras la aprobación unánime de los integrantes del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (Fed) de aumentarla 0,25 puntos.

Los 12 integrantes no solo votaron a favor del aumento del miércoles: sus proyecciones individuales también anticipan otra suba. Esas estimaciones se reflejan en un gráfico conocido como dot plot. La mayoría del Comité espera un nuevo incremento antes de fin de año. Las próximas reuniones de la Reserva Federal serán el 28 de octubre y el 9 de diciembre; en una de ellas podría resolverse elevar la tasa al 4,25 por ciento.

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A la Fed no le sienta bien que la inflación conviva con el crecimiento del empleo, porque muestra que las causas de la dinámica inflacionaria están intactas. En economía, a veces la actividad económica es una incomodidad por inoportuna. El banco central estadounidense entiende que este verano del empleo y el consumo puede ser la antesala de una crisis si no se corrige la inflación.

La frase del titular de la Reserva Federal, Kevin Warsh, adelantó que no está conforme con este nivel de actividad y cree que hay que enfriarla. “Los informes recientes muestran cierto enfriamiento, pero no me dicen que las tendencias subyacentes hayan mejorado de manera significativa”, señaló.

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El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, anunció la suba de las tasas de interés de 25 puntos básicos. (Foto: EFE)

La suba de las tasas provocó una caída en los precios de los bonos del Tesoro y elevó su rendimiento al 5,02%, el nivel más alto desde marzo de 2006. El dólar también se fortaleció frente a las seis principales monedas del mundo: avanzó 0,50%, un movimiento que encarece el crédito y puede reducir la actividad económica.

Un dólar más fuerte entra en tensión con la política arancelaria de Donald Trump, ya que favorece las importaciones y encarece las exportaciones. El presidente de Estados Unidos cuestionó que la Fed subiera la tasa de interés en 4% y sostuvo que debería haberla reducido a 1% para beneficiar a la economía estadounidense.

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Aunque la suba era esperada en el mundo, los bonos soberanos de los países europeos siguieron afectados, aunque mejoraron los de Japón. Los títulos de la deuda argentina en dólares con ley Nueva York tuvieron un mix de alzas y bajas donde predominaron las caídas. Por eso el riesgo país aumentó 4 unidades (+0,8%) a 510 puntos básicos. La suba de la tasa estadounidense posterga la posibilidad de regresar a los mercados internacionales para la Argentina, ya que le agrega un sobre costo importante a una eventual emisión de deuda.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 844 millones y el Banco Central compró USD 9 millones, mientras que el dólar mayorista aumentó $7 (+0,5%) a 1.513,50 pesos.

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Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “se acentuó la caída de retornos reales (ex ante) por un efecto de pinzas entre tasas en pesos desplazándose a la baja y un alza en los pronósticos de inflación implícitos en el mercado de bonos que descontaban una inflación mensual promedio del 1,55% desde noviembre hasta mayo de 2027 y ahora se acercaron al 1,8% mensual”.

Y continuó: “Este doble efecto hundió los retornos reales de la curva pesos desde un rango de entre 4% - 6,5% anualizado a fin de agosto al 1,8% - 3,5% según el cierre de este miércoles. Si bien la curva en términos reales se mantiene en terreno positivo el atractivo es menor y de seguir comprimiéndose puede dar más impulso a la demanda por dolarización, más aún cuando nos acercamos al proceso electoral de 2027”.

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En la plaza financiera el MEP subió $5 (+0,3%) a $1.537,60, mientras el contado con liquidación (CCL) cedió $0,83 a 1.592 pesos. El “blue” se mantuvo en 1.560 pesos.

El S&P Merval de las acciones líderes perdió 1,7% en pesos y 1,6% en dólares. La caída más importante fue la de YPF (-4,9%) ante la baja de 3% del crudo y el apresuramiento de los tenedores en tomar las enormes ganancias de los últimos meses. La petrolera acumula en el año ganancias en dólares superiores a 50 por ciento. Transener perdió 3,1% y Pampa Energía, 3 por ciento.

En el mercado overnight, las Bolsas de Nueva York rebotaban anoche, tras la caída de la jornada anterior, que siguió a las declaraciones de Warsh sobre la necesidad de enfriar la economía. Los rumores sobre conversaciones secretas entre Estados Unidos e Irán atenuaron el pesimismo de los inversores.

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El petróleo caía 1% y el Brent cotizaba a 104,60 dólares. En tanto, el oro cedía 1,5% por la fortaleza del dólar que anoche operaba 0,70% arriba frente a las principales divisas del planeta.

Mauricio Villacorta, Estratega de Inversión de IOL, señaló que “la cotización moderó las subas luego de que el Instituto Americano del Petróleo (API) reportara un incremento inesperado de 7,14 millones de barriles en las reservas de Estados Unidos. Adicionalmente, otros reportes indicaron que Arabia Saudita comenzó a ofrecer cargas adicionales a refinadores asiáticos mediante transferencias buque a buque frente a Omán, buscando mitigar los daños sufridos en el East-West Pipeline”.

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Hoy podría mejorar el humor de los inversores y tal vez pueda haber una recuperación de los bonos soberanos. Nadie cree que se llegó al piso, pero al menos apuestan a una tregua.