La industria perdió 415.000 empleos en tres años, mientras la gastronomía sumó 495.000

El mercado de trabajo sumó, en total, 818.070 puestos en esos tres años (bajó en 450.830 el registrado y aumentó en 1.268.900 el informal -sin descuento jubilatorio- (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La industria manufacturera perdió 415.000 puestos de trabajo entre el segundo trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026, una caída del 16,7% que redujo su participación en el empleo total de 12,2% a 9,8 por ciento.

En sentido inverso, el sector de hoteles y restaurantes sumó 495.000 empleos en el mismo período, un incremento del 67,8% que llevó su peso de 3,6% a 5,8% del total ocupado.

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Los datos surgen del cruce de información de la última Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que compara, en períodos homogéneos, la situación actual bajo la presidencia de Javier Milei con el último tramo de la gestión de Alberto Fernández.

El mercado de trabajo sumó, en total, 818.070 puestos en esos tres años (bajó en 450.830 el registrado y aumentó en 1.268.900 el informal -sin descuento jubilatorio-, al pasar de 20,37 millones a 21,19 millones de ocupados, un alza del 4% al proyectar sobre el total país los datos relevados en los 31 aglomerados urbanos que releva el organismo. La tasa de empleo pasó de 44,6% a 45% de la población.

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La tasa de empleo pasó de 44,6% a 45% de la población

Un boletín conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado en agosto de 2026, describe el mismo fenómeno a escala regional: “hoteles y restaurantes expandieron simultáneamente producción y empleo, mientras que la industria y la construcción registraron caídas en ambas variables”. Resalta el documento.

La construcción y el empleo estatal también retrocedieron

Junto con la industria manufacturera, otras dos ramas mostraron caídas pronunciadas, tanto en volumen como en representatividad. La construcción perdió 197.400 puestos (9,9%) y bajó su participación de 9,8% a 8,4% del empleo total.

El empleo en el sector público redujo en 330.000 personas (9,1%), al pasar de 3,63 millones a 3,3 millones de trabajadores estatales, con lo cual su peso cayó de 17,8% a 15,6%. El segmento administración pública, defensa y seguridad social siguió el mismo patrón: 245.000 empleos menos, una baja del 14%, y una pérdida de representatividad de 8,6% a 7,1 por ciento.

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El segmento administración pública, la defensa y la seguridad social registró una pérdida de representatividad de 8,6% a 7,1% del total

Al mismo tiempo, el empleo privado ganó 1,28 millones de trabajadores (7,8%), hasta alcanzar 17,7 millones de personas y elevar su participación de 80,6% a 83,6% del total.

El comercio sumó 381.000 puestos (10,3%) y pasó de 18,2% a 19,3% de representatividad. El transporte, almacenamiento y comunicaciones crecieron en 264.000 empleos (17,9%) y su peso subió de 7,3% a 8,2%. Los servicios financieros, de alquiler y empresariales aportaron 195.000 empleos adicionales (8,6 por ciento) y ganaron medio punto porcentual, de 11,1% a 11,6 por ciento.

El vínculo laboral se volvió más precario

La composición del empleo también cambió en su forma de contratación.

Los asalariados con descuento jubilatorio, la categoría que identifica al empleo formal dependiente, cayeron en 280.000 personas (2,9%), de 9,55 millones a 9,27 millones, y su representatividad bajó de 46,9% a 43,8% del total ocupado. En paralelo, los trabajadores por cuenta propia crecieron en 562.000 (12,4%), hasta 5,08 millones, y ampliaron su peso de 22,2% a 24 por ciento.

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El total de no asalariados aumentó en 633.000 personas (11,9%) y ganó dos puntos porcentuales de representatividad

El total de no asalariados aumentó en 633.000 personas (11,9%) y ganó dos puntos porcentuales de representatividad, de 26% a 28 por ciento.

Esos datos coinciden con los que releva la OIT en el país. Según su oficina local, el 42% de la población ocupada trabajaba en la informalidad hacia fines de 2024, una cifra que “representa a casi seis millones de personas que no poseen acceso a derechos laborales básicos, como cobertura de salud, licencias, aportes jubilatorios ni protección social”.

Detalla el organismo: El resultado neto ubica hoy a 7 de cada 10 asalariados con descuento jubilatorio, frente a una proporción algo mayor tres años atrás. La categoría de patrones también se expandió, con 68.000 empleadores adicionales (9,9 por ciento) y una suba de representatividad de 3,4% a 3,6 por ciento.

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Por sexo y edad, el crecimiento del empleo no fue parejo ni en volumen ni en representatividad:

Las mujeres de 65 años y más registraron el mayor incremento porcentual, con 138.000 puestos adicionales (41,3%), lo que elevó su peso en el total ocupado de 1,6% a 2,2 por ciento.

Los varones del mismo tramo etario sumaron 74.000 empleos (15,1%) y pasaron de 2,4% a 2,7% de representatividad. Las mujeres de 30 a 64 años sumaron 460.000 ocupadas (6,9%) y ampliaron su participación de 32,6% a 33,6 por ciento.

El empleo creció más entre las mujeres mayores y bajó entre las jóvenes

En sentido contrario, el empleo de mujeres de hasta 29 años cayó en 77.000 personas (3,8%), la única franja etaria y de género que retrocedió en términos absolutos en el período, con una baja de representatividad de 9,9% a 9,1 por ciento.

Los varones de hasta 29 años, en cambio, sumaron 53.000 puestos (2,1%), la variación más baja entre las categorías que crecieron, aunque su peso relativo bajó de 12,5% a 12,2%, porque el empleo total creció a un ritmo mayor que el de ese segmento.

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El Banco Mundial identifica en la Argentina un problema estructural para el ingreso de los jóvenes al mercado laboral: entre las personas de 15 a 24 años, la desocupación supera el 20%, mientras que la informalidad alcanza a casi seis de cada diez jóvenes de hasta 29 años, según el organismo.

El nivel educativo intermedio ganó terreno frente al menor

Los ocupados con secundaria completa crecieron en 803.000 personas (13,1%), el mayor incremento absoluto de todas las categorías, y su peso pasó de 30% a 32,7% del total.

Quienes tienen secundaria incompleta bajaron en 304.000 (9%) y perdieron representatividad, de 16,5% a 14,4 por ciento.

El empleo entre personas con estudios superiores completos sumó 404.000 puestos (8,2 por ciento) y elevó su participación de 24,1% a 25,1 por ciento.

El desempleo se corrió hacia los varones adultos

Dentro del total de desocupados, la composición por sexo y edad también cambió. El peso de los varones de 30 a 64 años dentro del total de personas sin trabajo subió de 23,1% 27,5% entre ambos trimestres, un desplazamiento de 4,4 puntos porcentuales, el mayor de todas las categorías analizadas.

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Al mismo tiempo, la participación de los varones de hasta 29 años bajó de 26,3% a 23,2%, y la de las mujeres del mismo tramo etario descendió de 22,9% a 21,5 por ciento.

La tasa de desocupación total se ubicó en 7,9% en el segundo trimestre de 2026, frente al 7,6% de igual período de 2023.