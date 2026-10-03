Acuerdo Fatca: qué información recibe ARCA sobre las cuentas de argentinos en Estados Unidos

Entre los datos compartidos, ARCA recibe información del nombre de la institución financiera estadounidense donde se encuentra abierta la cuenta del contribuyente argentino.(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Desde 2023 rige entre la Argentina y Estados Unidos un acuerdo por el cual el fisco estadounidense, el Internal Revenue Service (IRS), informa a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre cuentas e ingresos de residentes argentinos en entidades financieras de ese país. Se firmó el 5 de diciembre de 2022, entró en vigor el 1° de enero de 2023, sigue vigente y el intercambio se produce en septiembre.

El mecanismo, conocido como Fatca, tiene un alcance más acotado que otros intercambios: llegan datos para identificar cuentas e ingresos, pero no saldos ni movimientos.

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El intercambio fiscal entre Estados Unidos y ARCA permite que el organismo argentino reciba información sobre determinadas cuentas e ingresos de residentes argentinos en entidades financieras estadounidenses. El mecanismo tuvo su primer envío de datos en septiembre de 2024, con información correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

El alcance del convenio es limitado frente a otros sistemas de intercambio automático vigentes con países que aplican el estándar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estados Unidos no envía de forma automática los saldos de las cuentas ni el detalle completo de las operaciones financieras.

Qué se informa

Fatca es una ley estadounidense que obliga a las instituciones financieras a informar sobre cuentas de personas de otros países. Diez días después de firmado el acuerdo, el 15 de diciembre de 2022, la entonces AFIP dictó la Resolución General 5303 para adaptar el régimen local. Según ARCA, el 18 de enero de 2023 el IRS notificó que la infraestructura de resguardo de datos del organismo era adecuada.

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El Internal Revenue Service (IRS) también recibe información de parte de ARCA. (Reuters)

La información que el IRS puede transferir a ARCA incluye datos que permiten identificar cuentas e ingresos de fuente estadounidense de residentes argentinos.

Entre ellos figuran:

Identificación del titular de la cuenta , cuando se trate de una persona humana o una entidad residente en Argentina.

Nombre de la institución financiera estadounidense donde se encuentra abierta la cuenta.

Número de cuenta informado por la entidad financiera.

Intereses cobrados en cuentas de depósito , como cajas de ahorro, cuentas corrientes, plazos fijos u otros productos bancarios similares, cuando los intereses de fuente estadounidense superen los USD 10 anuales.

Dividendos de fuente estadounidense, sin un monto mínimo anual para su información.

Otros ingresos de fuente estadounidense acreditados en cuentas financieras, si la normativa tributaria de Estados Unidos exige que sean declarados ante el IRS.

Ingresos obtenidos por inversiones en acciones de empresas estadounidenses, incluidos los dividendos.

Dividendos de fondos cotizados en bolsa (ETF), siempre que sean considerados de fuente estadounidense.

Lo que no forma parte del envío automático

El punto central del acuerdo es que Estados Unidos no remite de manera automática los saldos de las cuentas ni el detalle de los movimientos bancarios. Tampoco envía, como regla general, la composición completa de una cartera de inversiones.

Por eso, la información recibida puede servir para detectar una cuenta o un ingreso que no aparece en las declaraciones juradas de un contribuyente, pero no alcanza por sí sola para determinar cuánto dinero había en ella en una fecha determinada.

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El intercambio de información no registra los movimientos de dinero en cuentas abiertas en Estados Unidos.

Si ARCA necesitara información adicional sobre una cuenta específica, como saldos, transferencias o movimientos, debería iniciar un pedido puntual de datos a las autoridades estadounidenses por los canales de cooperación tributaria disponibles entre ambos países.

El acuerdo es recíproco: las instituciones financieras argentinas informan a ARCA sobre cuentas de personas estadounidenses, incluidos saldos, para su intercambio con Estados Unidos. Especialistas lo describen como automático pero no simétrico, porque el lado argentino informa más datos.

Qué cuentas e ingresos pueden quedar fuera

El intercambio bajo Fatca no abarca todos los activos que un residente argentino puede tener vinculados con Estados Unidos.

Quedan fuera del envío automático, entre otros casos:

Los saldos de cuentas bancarias y de inversión.

Las cuentas cuyos únicos rendimientos provengan de activos que no sean de fuente estadounidense.

Los dividendos distribuidos por sociedades europeas u otras compañías extranjeras, aunque la cuenta donde se acrediten esté abierta en Estados Unidos.

Los ingresos de inversiones estructuradas fuera de Estados Unidos.

Los inmuebles ubicados en territorio estadounidense.

Las cuentas abiertas a nombre de sociedades que no sean residentes en Argentina, incluso si sus beneficiarios finales viven en el país.

La identificación automática del beneficiario final de una sociedad o estructura jurídica titular de una cuenta.

Esto último implica que, si una cuenta estadounidense está a nombre de una sociedad radicada en otra jurisdicción, el intercambio no necesariamente revelará de forma automática que detrás de esa estructura hay un residente argentino.

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Qué puede hacer ARCA con los datos recibidos

La información recibida desde Estados Unidos puede ser utilizada por ARCA para comparar los registros enviados por el IRS con las declaraciones juradas presentadas en Argentina.

Si el organismo detecta una cuenta, una inversión o ingresos que no fueron declarados, puede requerir explicaciones, documentación respaldatoria o rectificaciones. La recepción de información, de todos modos, no implica de forma automática una determinación de deuda ni el inicio de una fiscalización.

Para quienes tienen bienes e ingresos correctamente exteriorizados, el intercambio permite contrastar que los datos disponibles en ambos países sean consistentes. En cambio, para quienes registren diferencias entre la información enviada por Estados Unidos y sus presentaciones ante ARCA, el mecanismo aumenta la posibilidad de que el organismo identifique esas inconsistencias.

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