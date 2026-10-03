Guatemala suma 27 partidos políticos con Raíces integrado por disidentes del movimiento que llevo a Arévalo a la presidencia de Guatemala

Un grupo de ciudadanos se encuentra ante un mapa de Guatemala y una urna electoral, en el marco de la habilitación de 27 partidos políticos para los comicios de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Raíces fue oficializado por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala como el segundo partido con más afiliados del país, solo detrás de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), y elevó a 27 el número de organizaciones políticas vigentes a nueve meses de las elecciones generales de 2027. La agrupación fue creada por exdiputados del Movimiento Semilla, el partido que llevó a Bernardo Arévalo de León a la Presidencia en 2023.

Guatemala registra 895.708 personas afiliadas a partidos políticos, de las cuales 558.071 son mujeres y 337.637 hombres. Las mujeres representan el 62,31% del padrón de adherentes, según las estadísticas actualizadas al 1 de octubre de 2026 por el Tribunal Supremo Electoral.

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Entre las afiliadas, 398.733 son alfabetas, el 71,45%, y 159.338 son analfabetas, el 28,55%. En el caso de los hombres, 283.361 son alfabetas, equivalente al 83,92%, mientras que 54.276, el 16,08%, no saben leer ni escribir.

Las franjas femeninas con más participación partidaria son las de 36 a 40 años, con 73.767 personas, y de 41 a 45 años, con 73.678. Les siguen las mujeres de 31 a 35 años, con 65.926; de 26 a 30 años, con 43.047, y de 18 a 25 años, con 22.267.

Entre los hombres, el grupo de 41 a 45 años reúne 40.305 afiliados, seguido por el de 36 a 40 años, con 36.124, y el de 31 a 35 años, con 28.638. Las edades de 26 a 30 años acumulan 18.134 adherentes y las de 18 a 25 años, 9.221.

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El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala publica el aviso oficial de inscripción del partido político RAÍCES. (Diario de Centroamerica)

La inscripción de Raíces y su lugar en el padrón partidario

El aviso de inscripción fue publicado en la edición número 66 del Diario de Centro América, el diario oficial guatemalteco. El registro establece que Raíces quedó inscripto el 30 de septiembre de 2026, en la partida número 3-2026, folio 42 del libro 16 de Inscripción de Partidos Políticos del Departamento de Organizaciones Políticas de la Dirección General del Registro de Ciudadanos.

El documento fue firmado por Sergio Antonio Escobar Antillón, director del Departamento de Organizaciones Políticas, y Zuly Vanessa Argueta González, secretaria del Registro de Ciudadanos. La inscripción ubica a la agrupación por detrás de la UNE y por delante de partidos de mayor trayectoria, como Vamos, Cabal, Servir y Valor.

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El diputado Samuel Pérez Álvarez, líder de Raíces, afirmó que el partido reunió más de 44.000 afiliados durante dos años de trabajo organizativo previos a su reconocimiento formal. El economista de 34 años sostuvo que la iniciativa fue impulsada por al menos 10 diputados de Semilla después de que esa fuerza fuera suspendida por un juez penal entre 2023 y 2024, pese a que la legislación guatemalteca no permite esa decisión de forma unilateral.

Pérez Álvarez, fundador de Semilla y de Raíces, está acompañado por los legisladores Andrea Villagrán, Román Castellanos, Andrea Reyes y Elena Motta, entre otros exintegrantes de la formación oficial. El diputado precisó que la nueva organización no cuenta con el apoyo de los 23 legisladores elegidos por Semilla en 2023.

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La agrupación convocará a su asamblea nacional en noviembre para definir sus candidaturas para los comicios de 2027. Pérez Álvarez anticipó que Raíces irá “por todo” y que “nada” impedirá su participación electoral.

Semilla nació de las protestas anticorrupción de hace una década y tiene una orientación socialdemócrata. Arévalo de León se desvinculó públicamente de Raíces, mientras Semilla continúa suspendido por procesos judiciales ordenados por la exfiscal general Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea y por intentar impedir ilegalmente la investidura presidencial.

La distribución del padrón muestra una diferencia reducida entre varias agrupaciones. Servir cuenta con 33.332 afiliados; XG, con 31.910; Vos, con 31.826; Revolución, con 31.293; NT, con 31.060; Elefante, con 31.044; Valor, con 30.928, y Unionista, con 30.857.

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Azul suma 30.703 adherentes; Creo, 30.656; Jaguar, 30.362; FG, 30.191; PPN, 29.789; Viva, 29.634; Todos, 29.332; URNG-Maíz, 29.116; Cambio, 28.855; Bien, 28.657, y PC, 28.655. Esta última agrupación es la de menor número de afiliados dentro del listado vigente.

El departamento de Guatemala, principal concentración de afiliados

El departamento de Guatemala concentra la mayor cantidad de ciudadanos inscriptos en partidos políticos, seguido por San Marcos, Alta Verapaz y Escuintla. A nivel municipal, el municipio de Guatemala encabeza el padrón con 59.342 afiliados, seguido de Mixco, con 22.363, y Villa Nueva, con 21.260.

Escuintla reúne 12.441 adherentes; San Pedro Carchá, 11.274; Chiquimulilla, 9.948, y San Juan Sacatepéquez, 9.760. Cobán registra 9.138 afiliados; Villa Canales, 8.757; Jutiapa, 8.531; Santa Lucía Cotzumalguapa, 8.491; Quetzaltenango, 8.489, y Petapa, 7.932.

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Las agrupaciones en formación tienen plazo durante las próximas semanas para completar la cantidad de afiliados exigida por la ley. De ese trámite dependerá que el número de partidos habilitados para las elecciones de 2027 permanezca en 27 o aumente.