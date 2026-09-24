La actividad industrial volvió a caer en agosto y acumula una contracción del 1,2% en el año

La industria automotriz cayó 17,4% en el acumulado de los primeros ocho meses del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La actividad industrial volvió a retroceder en agosto. El Índice de Producción Industrial (IPI) de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) registró una baja de 4,2% interanual y acumula en los primeros ocho meses de 2026 una caída de 1,2% en la comparación con el mismo período de 2025.

Según el informe de la entidad, el retroceso interanual de agosto fue el segundo al hilo y el mayor desde febrero pasado. De acuerdo con FIEL, el resultado combinó una mejora moderada en los sectores que lideran el ranking de crecimiento con fuertes bajas en las ramas más rezagadas, lo que profundizó la brecha entre actividades que ya se observaba en los meses previos.

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El documento señala que, con estos datos, “se profundizó la caída de la actividad industrial, con sólo tres ramas mostrando mejoras” en lo que va del año. Además, la mayor parte de los sectores mostró un deterioro en su crecimiento acumulado.

Los sectores que sostienen la actividad

El ranking de crecimiento acumulado entre enero y agosto lo lidera la refinación de petróleo, con un aumento interanual de 9,1 por ciento. Detrás se ubican las industrias metálicas básicas, con un avance de 5,6%, y la de alimentos y bebidas, con una suba de 2,8 por ciento. Las tres completan la nómina de ramas con mejora en la comparación con los primeros ocho meses de 2025.

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La actividad de la refinación de petróleo está cerca de su máximo histórico. (YPF)

FIEL describe a estas tres actividades como “los sectores que amortiguan la caída de la actividad industrial”, aunque en agosto han mostrado un avance más moderado. En el caso de la refinación de petróleo, el nivel de producción de los primeros ocho meses del año “se acerca a los niveles récord de cerca dos décadas atrás”.

Para alimentos y bebidas, el informe indica que la producción alcanzó “el nivel más elevado de producción para un mes de agosto”. Esto se explicó por avances en la producción de leche, aceites y faena porcina. La faena vacuna, en cambio, continúa en retroceso “en el ciclo de recomposición de rodeos”.

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Las ramas con mayores caídas en el año

Entre los sectores que registraron bajas, FIEL distingue dos grupos según su desempeño frente al promedio de la industria. Con “un retroceso acumulado entre enero y agosto inferior al promedio” se ubican los insumos químicos y plásticos, con una caída de 0,7%, el papel y la celulosa, con 0,8%, y los insumos textiles, con una bajada de 0,9 por ciento. En todos los casos, la comparación es con los primeros ocho meses de 2025.

En el otro grupo, “con una contracción más pronunciada que la del promedio de las actividades”, aparecen la metalmecánica, con una baja de 3,3%, los despachos de cigarrillos, con 5,2%, la producción de minerales no metálicos, con 6,1% de retracción, y la industria automotriz, con un desplome de 17,4 por ciento, siempre hablando de la comparación interanual de los primeros ocho meses el año.

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Según el informe, el proceso de petróleo, la producción de alimentos y bebidas y la de las industrias metálicas básicas contienen la caída del conjunto. En cambio, la producción automotriz, la metalmecánica y la de textiles y cuero “hacen el mayor aporte a la contracción de la industria”.

Qué ocurrió en agosto en los sectores rezagados

Puntualmente en el octavo mes del año, la mayor caída interanual de actividad se registró en la rama metalmecánica, “arrastrada a la baja por el retroceso en la producción de maquinaria agrícola, autopartes y durables para el hogar”.

La rama automotriz tuvo en agosto la segunda mayor caída entre los sectores de actividad y encadenó catorce meses de contracción. Volvieron a retroceder las ventas en el mercado interno y las exportaciones, en “un escenario desafiante” en el que, según el documento, crecen los patentamientos de vehículos electrificados y marcas de fuera de la región entran en el ranking de las diez más vendidas.

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La tercera mayor caída del mes correspondió a la producción de minerales no metálicos. FIEL lo asoció con un retroceso de las ventas de insumos para la construcción y con “sostenido pesimismo de las firmas del sector respecto a la evolución de la actividad en los próximos meses”.

La metalurgia, con una caída más profunda

Otro informe privado, elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), mostró un panorama de deterioro en uno de los rubros clave de la industria. Según ese relevamiento, la actividad metalúrgica cayó 6,1% interanual en agosto y acumuló una contracción de 5,6% en los primeros ocho meses del año.

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La actividad metalúrgica cayó 6,1% interanual en agosto, según Adimra. (Reuters)

La utilización de la capacidad instalada del sector se ubicó en 39,6%, con una baja de 5,2 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior. Adimra indicó que ese nivel es similar al registrado a la salida de la pandemia de 2020. Su presidente, Elio Del Re, advirtió: “La producción metalúrgica continúa sin mostrar una recuperación significativa, demostrado en que seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecieron sin utilizar y no permite vislumbrar un horizonte de recuperación”.

Todos los rubros relevados por la entidad registraron caídas en agosto. Bienes de capital tuvo el peor desempeño, con una baja interanual de 11,1%, seguido por Fundición, con una retracción del 7,9 por ciento. En ambos casos, las empresas señalaron la escasez de pedidos y la debilidad de la demanda entre los principales problemas.

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El informe también reflejó dificultades financieras: el 10,3% de las firmas metalúrgicas registra atrasos en sus obligaciones. Además, el 68,1% de las empresas no espera aumentar su producción durante el próximo trimestre. Dentro de ese grupo, el 46,8% no prevé cambios y el 21,3% anticipa nuevas caídas, mientras que un 32% espera incrementos.