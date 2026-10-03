Aeropuerto Juan Santamaría incorpora códigos QR para reforzar seguridad de turistas estadounidenses en Costa Rica

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría incorporó códigos QR para facilitar a turistas estadounidenses el acceso al programa STEP desde su llegada a Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría incorporó nuevos recursos informativos dirigidos a turistas estadounidenses con el objetivo de fortalecer la seguridad de quienes visitan Costa Rica, mediante una iniciativa desarrollada en coordinación con la Embajada de Estados Unidos y otras instituciones vinculadas al sector turístico.

La principal novedad es la promoción del Smart Traveler Enrollment Program (STEP), un servicio gratuito del Departamento de Estado de Estados Unidos que permite a los ciudadanos de ese país registrar sus viajes al extranjero y recibir información relevante durante su estadía.

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Para facilitar el acceso al programa, AERIS, gestor del aeropuerto, instaló materiales informativos con códigos QR en puntos estratégicos del recorrido de llegadas internacionales.

La rotulación fue colocada en sectores como el sistema de filas del área de Migración y la zona de reclamo de equipaje, de manera que los pasajeros puedan conocer el servicio desde los primeros minutos después de ingresar a Costa Rica.

Al escanear el código desde un teléfono celular, los viajeros son dirigidos al sitio del programa STEP, donde pueden realizar su inscripción gratuitamente.

La herramienta permite recibir información sobre seguridad, salud, condiciones meteorológicas, desastres naturales, alertas de emergencia y actualizaciones de avisos de viaje, entre otros temas que puedan resultar relevantes durante una visita fuera de Estados Unidos.

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Además, la inscripción permite que las autoridades consulares estadounidenses puedan contactar al viajero o a su contacto de emergencia en caso de que se presente alguna situación que requiera asistencia.

Información desde la llegada al país

La iniciativa pretende aprovechar el aeropuerto como uno de los primeros puntos de contacto de los visitantes internacionales con Costa Rica.

Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS, explicó que la ubicación de la información dentro de la terminal busca que los pasajeros puedan acceder a herramientas preventivas sin necesidad de realizar trámites adicionales fuera del aeropuerto.

“Como principal puerta de entrada aérea a Costa Rica, tenemos la oportunidad de acercar información relevante a miles de pasajeros desde el primer momento de su visita”, señaló Hernández.

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El ejecutivo destacó que la coordinación con la Embajada estadounidense permite integrar este tipo de recursos al recorrido habitual de los pasajeros.

“Esta coordinación con la Embajada de los Estados Unidos nos permite poner a disposición de los viajeros herramientas preventivas de una manera sencilla y accesible, integrándolas dentro de su recorrido por la terminal y contribuyendo así a que puedan disfrutar de Costa Rica de una forma más informada y segura”, agregó.

El programa STEP no es obligatorio y la inscripción depende de la decisión de cada viajero.

El programa STEP permite a ciudadanos estadounidenses recibir alertas sobre seguridad, salud, clima, emergencias y avisos de viaje. (Foto cortesía SJO Aeropuerto Internacional Juan Santamaría)

También habrá recomendaciones para playas

El proyecto no se limita a la difusión del programa de registro de viajeros.

En el área de Migración de llegadas internacionales, los visitantes también podrán observar un video con recomendaciones relacionadas con seguridad acuática.

El contenido está dirigido especialmente a turistas que durante su estadía planeen visitar playas o realizar actividades vinculadas con el mar.

La idea es brindar información preventiva antes de que los pasajeros abandonen la terminal y se trasladen hacia destinos turísticos en diferentes regiones de Costa Rica.

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De esta manera, las recomendaciones de seguridad forman parte del proceso inicial de ingreso al país y no dependen exclusivamente de la información que el visitante pueda recibir posteriormente en hoteles, operadores turísticos u otros establecimientos.

La incorporación de estos contenidos busca promover prácticas de viaje responsable, particularmente entre visitantes estadounidenses que utilizan el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría como punto de entrada al territorio costarricense.

Trabajo conjunto entre aeropuerto, ICT y Embajada

La iniciativa se desarrolla como parte del trabajo conjunto entre AERIS, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica.

El objetivo común es ampliar el acceso de los turistas a información preventiva y facilitar herramientas que puedan ser utilizadas antes o durante una situación de emergencia.

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La colocación de los códigos QR permite que la información pueda actualizarse desde las plataformas oficiales sin necesidad de modificar permanentemente la señalización física dentro del aeropuerto.

Además, al estar ubicados en áreas de alto tránsito como Migración y reclamo de equipaje, los materiales pueden ser vistos por los viajeros mientras completan los procedimientos habituales de ingreso al país.

La iniciativa se desarrolla como parte del trabajo conjunto entre AERIS, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica. Crédito: AERIS

La propuesta también busca reforzar el concepto de seguridad turística desde una perspectiva preventiva, brindando información antes de que ocurra una emergencia y facilitando canales de comunicación entre el visitante y las autoridades consulares.

El aeropuerto Juan Santamaría es uno de los principales puntos de ingreso de viajeros internacionales a Costa Rica, por lo que la terminal funciona como un espacio clave para la difusión de mensajes relacionados con movilidad, turismo y seguridad.

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