La dura promesa de Luck Ra luego de tener su peor día en MasterChef: "Me falta amor"

El cantante reconoció que tuvo muchas dificultades durante la preparación y, tras la devolución del jurado, aseguró que sus próximos platos serán mejores

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Luck Ra atravesó un momento de frustración durante la noche de última chance de MasterChef Celebrity (Telefe), emitida este viernes. El cantante debía preparar un pastel de atún, una receta típica de Cabo Verde, pero las dificultades con la elaboración lo llevaron a rendirse momentáneamente y a pedir cautela al jurado antes de escuchar la devolución.

Mientras avanzaba con el plato, Damián Betular se acercó a su estación y, antes de consultar por la preparación, le preguntó: “¿Vos te hiciste el color ayer?”. Luck Ra respondió sin ocultar su estado de ánimo: “No vengas, no vengas. Le falta amor primo, le falta amor al igual que a mí. A mí también me falta amor”.

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El jurado intentó orientarlo ante los problemas con el relleno. “Dame el cortante, pero tiene mucho líquido el relleno. ¿Dónde está el aceite? Y sí, por algo soy jurado”, le señaló Betular. Sin embargo, el artista siguió complicado y terminó en el piso del estudio. “Estoy nublado. Por primera vez en 27 años he tirado la toalla. Ya está, ya terminé, me la llevé a diciembre”, afirmó.

Tras ese momento, decidió asistir a otros participantes. “En vez de llorar vamos a reír y digo ‘bueno, si yo no puedo le doy una mano a los que pueda’”, explicó antes de acercarse a Grego Rossello. Desde la conducción, Wanda Nara advirtió el cierre de la prueba: “Cocineros, últimos dos minutos. Vamos, acá tenemos a Facu que está ofreciendo su ayuda”. El comediante sumó una broma: “Y aparte un pibe que anduvo con cero quilombo últimamente. Anda joya”.

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El músico se molestó por las consultas sobre su escandalosa separación de la artista de RKT (Video: A la Barbarossa/ Telefe)

Al presentar su preparación, Luck Ra hizo humor con el aspecto de una de las empanadas. Ante una pieza quemada que tomó Maru Botana, dijo: “Tomó mucho sol. La pasó muy bien en Cabo Verde”. Después señaló otra de forma circular y remató: “Esa es la pelota de Cabo Verde”.

Antes de recibir la evaluación, el cantante reconoció el malestar que le había provocado el desafío: “Quiero que sepan que me frustré mucho haciendo esto, cuidado con lo que me dicen, prometo mejorar”. Botana observó que los componentes no estaban integrados: “Bueno, Luck Ra, ¿sabés qué pasa? Es como que está todo separado. En la salsa está el tomate, la cebolla. Tenés que mixear una salsa”.

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Germán Martitegui destacó un aspecto de la preparación, aunque cuestionó el resultado general: “La masa está bien. Ahora, después toda esa payasada. Una, hay una negra, una redonda, un chipá”.

Luego de la devolución, Luck Ra aseguró: “Prometo que este es mi peor plato de Masterchef y que los próximos van a ser mejores”. Frente a cámara, cerró: “He tocado fondo, en el segundo programa, pero siento que esto me va a dejar una gran enseñanza”.

Luck Ra tocó fondo en la cocina de MasterChef

La frustración que exhibió en la cocina ocurrió en medio de un momento personal que el cantante atraviesa tras su separación de La Joaqui. Días antes de la emisión de MasterChef Celebrity, Luck Ra interrumpió un móvil con A la Barbarossa (Telefe) cuando le consultaron por los mensajes que le habría enviado Tiago PZK.

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El intercambio se produjo este martes desde las grabaciones del reality, con Pía Shaw como cronista. La periodista le anticipó que tenía dos preguntas y lo llamó “Primo”, el apodo con el que suele referirse a él. Antes de que terminara de formular el planteo, el artista respondió entre risas que era “muy temprano” para esa clase de consultas.

Cuando Shaw le preguntó por las declaraciones de Tiago PZK, quien había contado que le escribió para conversar, Luck Ra cuestionó que el asunto formara parte de la entrevista. “No habíamos arreglado esto y no, no le contesté los mensajes”, respondió. Ante la repregunta sobre si pensaba hacerlo, agregó: “No tengo ganas de arreglar nada”.

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El músico contó que, después de la separación, también había evaluado comunicarse con Tiago PZK. Según relató, había conservado una captura de un mensaje en el que el cantante le decía: “Che, gordito, quiero que sepas que todo va a estar bien”. Sin embargo, explicó que la eliminó porque no le encontraba sentido a retomar ese intercambio.

La tensión creció cuando la cronista volvió sobre el tema. “Pero basta, basta”, expresó Luck Ra, quien remarcó: “Estoy en MasterChef. No habíamos quedado que íbamos a hablar sobre esto”. Shaw le pidió una última respuesta y le solicitó que no se enojara, mientras Georgina Barbarossa intervino para calmar la situación. Poco después, el cuartetero se quitó el auricular y dio por finalizada la comunicación.

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