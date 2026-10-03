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Un joven de 18 años perdió el control de su auto, atropelló a una multitud y dejó al menos 10 heridos en Australia

El accidente ocurrió este sábado al norte de Sídney, cuando seguidores del equipo de rugby Newcastle Knights despedían al autobús de sus jugadores antes de la final del domingo. Hay dos lesionados en estado crítico

Ambulancias y policías en dirección a la zona del desastre provocado por un joven de 18 años.
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Diez personas, entre ellas niños, resultaron heridas este sábado cuando un automóvil embistió a seguidores de los Newcastle Knights durante la despedida del equipo antes de su viaje a Sídney para la final de la National Rugby League (NRL). El hecho ocurrió cerca de las 9:30 en Newcastle Link Road, a la altura de Transfield Avenue, en Wallsend.

Decenas de miles de aficionados se habían reunido en las calles para acompañar al plantel cuando un conductor de 18 años, titular de una licencia provisional, perdió el control del vehículo e impactó contra varias personas.

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Los heridos tienen entre dos y 67 años. Todos recibieron asistencia en el lugar y luego fueron trasladados al Hospital John Hunter. Dos permanecen en estado crítico: una niña de cinco años, que sufrió un paro cardíaco, y un hombre de 67 años.

La Policía de Nueva Gales del Sur detuvo al conductor en el lugar y lo sometió a las pruebas obligatorias. “La policía ha iniciado una investigación sobre las circunstancias del incidente; las primeras pesquisas indican que no se considera relacionado a un acto terrorista”, indicó la fuerza en un comunicado.

El alcalde de Newcastle, Gavin Morris, declaró a ABC News que el joven formaba parte de las celebraciones. “El caso está bajo investigación y el joven conductor se encuentra ahora con la policía”, señaló y agregó: “Al parecer, estaba acelerando el coche de alguna manera. Estaba entusiasmado. Era un aficionado. También estaba allí para disfrutar del momento. Y, de alguna forma, sí, perdió el control del vehículo”.

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El legislador laborista Daniel Repacholi sostuvo en redes sociales que el automóvil perdió el control después de hacer un burnout. “Se informa de un automóvil que, al realizar una maniobra de derrape perdió el control y atropelló a decenas de personas. Muchas personas, incluidos niños, han sufrido heridas graves”, escribió.

Al menos diez heridos tras ser atropellados durante una concentración de rugby en Sídney, Australia (Europa Press)
Al menos diez heridos tras ser atropellados durante una concentración de rugby en Sídney, Australia (Europa Press)

El incidente obligó a desviar el recorrido de la caravana que debía trasladar al equipo. Helicópteros aterrizaron en los campos de fútbol contiguos mientras el público se retiraba de la zona. “El incidente ha afectado a la ruta prevista para el desfile de la gran final de los Newcastle Knights”, informó un portavoz policial.

“La comitiva fue desviada por una ruta alternativa y el autobús del equipo ya ha salido de Newcastle. Se solicita a los ciudadanos que se dispersen de la zona de manera segura y mantengan las vías despejadas para facilitar la labor de los servicios de emergencia y la gestión del tráfico”, agregó la Policía.

Los Newcastle Knights confirmaron que el plantel salió de la ciudad rumbo a Sídney. “Debido a un accidente grave, el autobús del equipo ha sido desviado de la ruta prevista. Pedimos disculpas a quienes esperaban y no pudieron ver a los chicos, pero la seguridad pública es nuestra prioridad”, indicó el club.

El capitán Kalyn Ponga expresó su apoyo a las víctimas. “Nuestros corazones están con todos los afectados en Wallsend esta mañana. Pensamos en ustedes, en sus familias y en todos los miembros de nuestra comunidad de Newcastle. Les enviamos nuestro cariño y apoyo”, publicó.

El director ejecutivo de la NRL, Peter V’landys, afirmó: “Estamos profundamente entristecidos por el incidente ocurrido cerca de Wallsend. Actualmente estamos colaborando con la policía para esclarecer las circunstancias. Nuestros pensamientos están con los heridos y con todas las personas afectadas por estos sucesos, así como con toda la comunidad de los Knights, que se había reunido con gran entusiasmo para apoyar a su equipo”.

La policía de Nueva Gales del Sur informó que diez personas resultaron heridas en el incidente, lo que provocó una importante movilización de los servicios de emergencia (Créditos: Nine News)
La policía de Nueva Gales del Sur informó que diez personas resultaron heridas en el incidente, lo que provocó una importante movilización de los servicios de emergencia (Créditos: Nine News)

El exjugador Cooper Johns, hijo de Matty Johns y sobrino de Andrew Johns, quienes participaron en el último título de los Knights, pidió prudencia. “Nuestros pensamientos están con estas nueve personas y sus familias. Cuídense todos este fin de semana. El ambiente y la emoción han sido una locura, pero no necesitamos que vuelvan a ocurrir cosas así”, escribió en Instagram.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, calificó el hecho de “desgarrador”. “Es desgarrador ver a aficionados que iban a despedir a su equipo antes de la gran final envueltos en un incidente tan terrible”, declaró. “Mis pensamientos están con las familias y los amigos de los seres queridos que se han visto involucrados o han resultado heridos en el accidente. También quiero agradecer a los servicios de emergencia, incluidos la policía y las ambulancias, que están respondiendo a esta tragedia”.

“Hemos visto cómo esta gran final ha unido a Newcastle, y espero que toda la comunidad permanezca unida mientras seguimos respondiendo”, añadió Minns.

Las autoridades pidieron a los automovilistas evitar el área de Newcastle Link Road. Mientras tanto, numerosos aficionados ya habían iniciado el viaje por la autopista M1 hacia Sídney para asistir a la final de la NRL del domingo.

(Con información de EP)

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