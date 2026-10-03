Dolarización de carteras: cuánto espera el Gobierno de cobertura ante las elecciones y cómo se prepara para enfrentarlo

El equipo económico ya calcula cómo enfrentar una eventual corrida cambiaria en 2027 similar a la que se registró en la previa a los comicios legislativos de 2025 (Foto: Reuters)

Guardar

Con un año de anticipación a las elecciones presidenciales, el Gobierno ya calcula cómo enfrentar una eventual corrida cambiaria similar a la que se registró en la previa a los comicios legislativos de 2025. En el equipo económico ya calcularon que el adelantamiento de la demanda de divisas puede llegar a USD 7.000 millones y confían en los ingresos por inversiones y la balanza comercial, además de los buffers que el ministro de Economía, Luis Caputo, ubicó en USD 75.000 millones.

El ministro de Economía habló durante el CFO Summit 2026, antes de viajar a París para participar del Argentina Week. Allí explicó que la presión cambiaria depende de los pesos disponibles en la economía —no del stock ya dolarizado— y que los ingresos proyectados por el RIGI y la balanza comercial superarían ese monto.

PUBLICIDAD

Caputo centró su exposición en el concepto de flujo. Según detalló, una parte del stock ya se encuentra dolarizada, por lo que la presión previa a una elección depende de los pesos que particulares y empresas destinan a la compra de divisas en cada período. El ministro sostuvo que la oferta monetaria controlada fija un límite para esa demanda.

La estimación oficial

La estimación del equipo económico contempla que, por motivos de demanda, la dolarización de carteras puede sumar hasta USD 7.000 millones antes de las elecciones presidenciales de 2027. Caputo aclaró que esa medición no toma el stock total de activos dolarizados, sino la variación posible de la demanda y de la oferta de divisas.

PUBLICIDAD

El ministro definió esa diferencia como una medición en términos de delta: el cambio adicional que puede producirse por una mayor búsqueda de cobertura, no el volumen de dólares que ya poseen los agentes económicos.

"Cuando la cantidad de dinero permanece controlada, las empresas y los particulares que deciden aumentar su posición en dólares deben reasignar recursos de otras finalidades", dijo el ministro Caputo

Caputo sostuvo que el adelantamiento de la dolarización no se financia con pesos nuevos. Según afirmó, cuando la cantidad de dinero permanece controlada -como dice el Gobierno que está-, las empresas y los particulares que deciden aumentar su posición en dólares deben reasignar recursos de otras finalidades.

El ministro identificó al capital de trabajo, o working capital, como uno de los fondos que pueden destinarse a esa cobertura. También señaló que la decisión implica un costo para quienes necesitan financiar su actividad a través de tasas de interés.

PUBLICIDAD

El adelantamiento de la dolarización no se financia con pesos nuevos (Caputo)

El funcionario agregó que el adelanto de compras en las elecciones del 2025 tuvo un costo para el sector privado. Según indicó, el proceso representó pérdidas cercanas a USD 2.000 millones. No detalló en su exposición la composición de ese cálculo, aunque lo relacionó con el costo de anticipar la dolarización.

“No estamos con el mandato del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de ganarle plata al sector privado, sí de defender la moneda”, afirmó. Con esa frase, el ministro diferenció el objetivo que atribuyó al BCRA de las pérdidas que, según su descripción, enfrentaron quienes se cubrieron antes de las legislativas.

PUBLICIDAD

“No estamos con el mandato del Banco Central de la República Argentina, que preside Santiago Bausili, de ganarle plata al sector privado, sí de defender la moneda”, afirmó el ministro de Economía (Foto: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Caputo también planteó que el conocimiento de esa experiencia debería condicionar futuros movimientos de cobertura. Afirmó que el Gobierno está más preparado que en octubre del año pasado, aunque no precisó qué instrumentos no estaban disponibles entonces ni cuál fue la fecha exacta de su incorporación.

Aporte del RIGI y exportaciones

Frente a la posible dolarización adicional de USD 7.000 millones, el ministro contrapuso ingresos que proyectó en USD 9.000 millones. La cuenta, según explicó, excluye el stock de recursos ya disponible y se basa en dos fuentes: las inversiones dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el incremento de la balanza comercial de bienes y servicios.

PUBLICIDAD

Caputo dijo que esos recursos alcanzarían para superar el monto asociado a un eventual adelantamiento de la demanda de dólares. “Sin tener en cuenta nuestro stock, medido en términos de variación solamente por el impacto en las inversiones en el RIGI y lo que va a representar el incremento en la balanza comercial de bienes y servicios, ya vamos a tener USD 9.000 millones contra eventualmente USD 7.000 millones”, afirmó.

Los buffers

También Caputo enumeró como buffers las compras de reservas, el swap con China, el swap con Estados Unidos y la capacidad de actuación a través del dólar futuro. El conjunto de esos recursos, según sostuvo, suma USD 75.000 millones.

PUBLICIDAD

Sobre las compras de reservas por parte del BCRA, el ministro estimó una cifra conservadora de USD 20.000 millones. Aclaró que el monto podría ser superior, pero no precisó el ritmo de acumulación ni el período que tomó para esa proyección.

El Gobierno sostiene que tiene que USD 75.000 millones ante una eventual corrida cambiaria en la previa de las elecciones presenciales (Foto: @JMilei)

Los acuerdos de intercambio de monedas con China y Estados Unidos integraron la lista de recursos citados.

El dólar futuro completó la lista de instrumentos. El ministro lo describió como parte de la “munición” disponible, junto con las reservas y los swaps. Tampoco especificó el volumen de intervención posible mediante esos contratos.

“Estos son los USD 75.000 millones que tanto le escuchan decir al Presidente y a mí también”, afirmó Caputo. El ministro presentó ese total como el respaldo que el Gobierno suma a los ingresos que espera por inversiones y por el comercio exterior.

PUBLICIDAD

La experiencia de 2025

El ministro usó las elecciones legislativas de 2025 como referencia para explicar el posible comportamiento de la dolarización. Según expuso, entre mayo de 2025 y julio de 2026, el promedio de compra de dólares por parte de la población fue de USD 1.700 millones mensuales.

Para Caputo, ese monto mostró que el fenómeno cambiario responde a un problema de flujo. La afirmación se apoyó en la idea de que el stock de activos en moneda extranjera ya se encuentra dolarizado y que la discusión se centra en cuántos pesos pueden dirigirse mensualmente a la compra de divisas.

"El stock de activos en moneda extranjera ya se encuentra dolarizado y que la discusión se centra en cuántos pesos pueden dirigirse mensualmente a la compra de divisas", dijo Caputo

“El stock ya está dolarizado, es un tema esencialmente de flujo y alcanza para comprar USD 1.700 millones”, destacó Luis Caputo. El ministro sostuvo que los pesos disponibles son finitos y que no pueden aparecer recursos nuevos fuera de esa cantidad para sostener una demanda mayor.

PUBLICIDAD

Durante 2025, según detalló, las compras de dólares excedieron ese promedio. El monto adicional llegó a USD 5.900 millones por encima de los USD 1.700 millones mensuales. Caputo relacionó ese movimiento con el período previo a las elecciones legislativas.

Los pesos disponibles son finitos y que no pueden aparecer recursos nuevos fuera de esa cantidad para sostener una demanda mayor (Caputo)

Después de los comicios, la demanda mensual quedó por debajo del promedio señalado. El ministro explicó que las barras descendentes de su presentación representaron compras inferiores a USD 1.700 millones por mes y sostuvo que la suma de esa menor demanda también alcanzó USD 5.900 millones.

La explicación oficial apunta a que el aumento previo respondió a un adelantamiento de compras de divisas. En esa interpretación, los fondos que se usaron antes de las elecciones redujeron luego la necesidad de comprar dólares.