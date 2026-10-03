Política

El gobernador de Misiones irá a la Justicia para frenar la venta de tierras sin límites a extranjeros

El decreto 1935 firmado por Passalacqua le da facultades al Fiscal de Estado para oponerse ante cualquier operación que afecte el patrimonio provincial

El gobernador Hugo Passalacqua recibió el apoyo de más de 60 intendentes de Misiones para su reelección
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua
Guardar

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyó este viernes al Fiscal de Estado provincial a iniciar las acciones judiciales que correspondan para resguardar los derechos e intereses de la provincia frente a la eliminación de las restricciones nacionales para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

El fallo de la Corte deja a Misiones en situación de “desprotección y vulnerabilidad” y el DNU 70/23 “lesiona la integridad territorial” de su provincia, evaluó Hugo Passalacqua al dictar la medida. “No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, agregó.

PUBLICIDAD

El efecto práctico de esta instrucción es que la Fiscalía de Estado se opondrá en caso de que exista una venta de tierra en zona de frontera misionera. Misiones es la primera provincia que toma una medida directa para evitar los efectos de la derogación de la ley de tierras que fija límites a la adquisición por parte de no residentes.

El Gobernador consideró que el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa “C.E.C.L.M.” tuvo como consecuencia la “inmediata vigencia del artículo 154 del DNU N° 70/2023”. Esto dejó a la provincia “en una situación de absoluta desprotección legal y vulnerabilidad institucional ante la libre adquisición de su territorio por parte de personas extranjeras”.

PUBLICIDAD

Asimismo, sostuvo que la vigencia del DNU 70/23 “impacta de manera directa y lesiva sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de la Provincia”.

Esto se debe a que altera de forma sustancial “las reglas normativas que rigen sectores estratégicos para el desarrollo provincial”. Asimismo, “lesiona de forma directa la integridad territorial, el control de los recursos naturales, cuestiones de seguridad provincial y municipal, entre otras”.

“Resguardar los derechos de Misiones”

La provincia de la tierra colorada es el distrito con mayor porcentaje de áreas rurales en manos de extranjeros. Passalacqua explicó en X que tomó la decisión fiel a la postura que “siempre sostuvo en defensa del territorio y recursos naturales”.

El mandatario señaló que su provincia tiene “el 90% de frontera internacional” con Brasil y Paraguay. Y también “una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro”. “No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido. Cuidar la tierra misionera es un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente”, sentenció.

Los gobernadores Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz
Los gobernadores Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz

El decreto 1935, dictado hoy, ordena al fiscal de Estado Eduardo Duarte “ejercitar, en las oportunidades y por las vías que resulten técnicamente más oportunas, las acciones y defensas que pudieran corresponder para hacer valer y defender los derechos e intereses del Estado Provincial que pudiesen encontrarse afectados o vulnerados por la derogación de la Ley 26.737 efectuada por el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023”.

El fallo de la Corte

El máximo tribunal sin efecto un fallo que había frenado el DNU 70/2023 tras un pedido del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).

La Corte consideró que la entidad que inició la acción legal carece de la legitimidad necesaria para cuestionar la norma en los tribunales, al no configurarse un caso o controversia judicial concreto.

Tras el escándalo por su decisión, los vocales del alto cuerpo emitieron un comunicado en el que informaron que en el caso se decidió “un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar; y se ajusta estrictamente a todos los precedentes de esta Corte Suprema”.

“La sentencia no afecta a otras medidas cautelares que están en trámite con el mismo objeto y toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, puede peticionar una medida cautelar, que esta decisión no impide”, resaltó.

Temas Relacionados

Hugo PassalacquaMisionesDNU

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno no quiere confrontar con la Iglesia, pero apuntan contra García Cuerva

La clave de evitar la politización se mantiene a pesar de la ola de cuestionamientos del arzobispo de la Ciudad y otros representantes. Apuestan a las internas entre los sectores eclesiásticos y esperan más cuestionamientos hoy antes de la peregrinación a Luján

El Gobierno no quiere confrontar con la Iglesia, pero apuntan contra García Cuerva

Con los números ajustados para el quórum, la oposición apela a la presión social para derogar el DNU 70

El oficialismo aún no definió una estrategia pero confía en su vínculo con los gobernadores del norte para voltear la sesión, que será el mismo día que la Marcha Universitaria Federal

Con los números ajustados para el quórum, la oposición apela a la presión social para derogar el DNU 70

El Coloquio de IDEA y la incertidumbre electoral: el debate empresario sin respuestas políticas claras

La 62ª edición del encuentro en Mar del Plata reveló una dirigencia empresaria ansiosa por planificar en medio de una escena política fragmentada, donde las certezas escasean y las definiciones sobre las primarias siguen sin resolverse

El Coloquio de IDEA y la incertidumbre electoral: el debate empresario sin respuestas políticas claras

El guiño de Cristina Kirchner a Uñac, las dudas en el PJ sobre las PASO y el mensaje de Kicillof al interior

El peronismo avanza en el armado de una alternativa por vías muy diversas. La posible eliminación de las Primarias obliga a los principales dirigentes a delinear otros caminos para construir una opción

El guiño de Cristina Kirchner a Uñac, las dudas en el PJ sobre las PASO y el mensaje de Kicillof al interior

El trabajo silencioso de Bullrich, los plazos electorales que evalúa y el conflicto que evita Javier Milei

La jefa del bloque libertario en el Senado continúa dando señales de independencia. El Presidente comenzó a construir nuevamente un vínculo con los aliados para avanzar con las reformas. El choque de intereses y las advertencias que se acrecientan

El trabajo silencioso de Bullrich, los plazos electorales que evalúa y el conflicto que evita Javier Milei

DEPORTES

Antes de la clasificación, Franco Colapinto finalizó 9° en la tercera práctica del Gran Premio de Baréin en Malasia de F1

Antes de la clasificación, Franco Colapinto finalizó 9° en la tercera práctica del Gran Premio de Baréin en Malasia de F1

Más tecnología, nuevas facultades para el VAR y controles contra las pérdidas de tiempo: los cambios que analizan en el fútbol

Se hizo viral a los 12 años al caerse mientras levantaba pesas y hoy es campeona sudamericana con más de un millón y medio de seguidores

Los tres puestos que no tienen dueño en la Selección en la nueva formación ideal de Scaloni

8 frases del Vasco Arruabarrena tras la goleada de Boca: de los elogios a Leonel Flores a la figura que se lesionó ante Unión

TELESHOW

Crónica de un día de rodaje con Wanda Nara: risas, confesiones y el desafío de convertirse en actriz

Crónica de un día de rodaje con Wanda Nara: risas, confesiones y el desafío de convertirse en actriz

Silvia Pérez: "Siempre voy a ser una chica Olmedo, hasta el último día de mi vida"

Fabiana Liuzzi habló a fondo de su hijo y abrió su corazón: “Tony avanza por el padre y la madre que tiene”

Mario Pergolini tuvo que frenar su programa al distraerse con el look de un espectador: "¿Te podemos tocar?"

La dura promesa de Luck Ra luego de tener su peor día en MasterChef: "Me falta amor"

INFOBAE AMÉRICA

El futuro de las políticas sobre la Amazonía está en juego en las elecciones de Brasil

El futuro de las políticas sobre la Amazonía está en juego en las elecciones de Brasil

Un joven de 18 años perdió el control de su auto, atropelló a una multitud y dejó al menos 10 heridos en Australia

OCDH exige cambio de sistema y reformas integrales para la transición en Cuba: “No queremos un socialismo mejor”

Las autoridades chilenas piden a Nicaragua restablecer la institucionalidad democrática tras la resolución aprobada en la OEA

Guatemala suma 27 partidos políticos con Raíces integrado por disidentes del movimiento que llevo a Arévalo a la presidencia de Guatemala