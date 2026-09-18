Economía

Changas, apps o un segundo empleo: 4 de cada 10 trabajadores tienen que complementar sus ingresos

El estudio muestra una profunda transformación en los hábitos de ahorro y preferencias laborales según edad, territorio y familiaridad con herramientas digitales

repartidores con mochilas, jóvenes mirando el celular, fila de trabajadores de delivery, bicis y motos estacionadas, apps de reparto - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La mayoría prefiere alguna variante flexible, ya sea formal híbrida, informal con jefe o informal por plataforma (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una encuesta sobre 1.500 casos a nivel nacional mostró en septiembre de 2026 que casi cuatro de cada 10 trabajadores complementan sus ingresos con changas, aplicaciones o un segundo empleo, mientras el endeudamiento alcanza a casi la mitad de la población ocupada.

El trabajo de la consultora Sentimientos Públicos retrata un mercado laboral atravesado por el pluriempleo, una deuda que crece con la precariedad, una relación ambivalente con bancos, efectivo y finanzas digitales, y una mayoría que combina pedidos de más flexibilidad laboral con reclamos de protección ante una eventual reforma.

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“El problema de los deudores se produce en un contexto en el cual la experiencia argentina contemporánea tiene relaciones ambivalentes con el dinero, los ahorros, las aplicaciones tecnológicas para manejarlos y el antiguo sistema de protección social”, dice la introducción del relevamiento.

“Algo cruje. Nuevas costumbres se superponen con viejas expectativas en un país que aún desconfía de su sistema financiero pero se lanza sin temor a la aventura de las finanzas digitales y los tokens en un afán de proteger su capacidad adquisitiva frente a la incertidumbre”, agregó.

El cuadro laboral indica que 53,6% tiene un solo trabajo, 38,6% combina empleos o changas y 7,9% está desempleado. Entre quienes trabajan, formales e informales, cuatro de cada 10 suman changas, aplicaciones o un segundo empleo para completar ingresos.

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La deuda atraviesa todos los formatos ocupacionales y aumenta en las situaciones más precarias. Alcanza al 47% de quienes tienen un empleo principal y además hacen changas o usan aplicaciones, al 67% de quienes sostienen dos trabajos, al 51% de los desempleados y al 88% de quienes combinan dos trabajos con changas o aplicaciones.

Qué tipo de trabajo quieren los argentinos

Solo 43% elegiría un trabajo formal, presencial y con jefe si todas las opciones permitieran subsistir. La mayoría prefiere alguna variante flexible, ya sea formal híbrida, informal con jefe o informal por plataforma.

El recorte generacional muestra diferencias. Los centennials expresan una preferencia mayor que el promedio por empezar con un trabajo formal, mientras millennials y generación X, las cohortes más activas en el mercado laboral, se inclinan más por esquemas flexibles.

El estudio también señala que casi siete de cada 10 pluriempleados desean un formato híbrido, formal o informal. Entre los desempleados, 51% prefiere el formato clásico: trabajo formal, presencial y con jefe.

Bancos, billeteras virtuales y ahorro fuera del sistema

El banco tradicional conserva el primer lugar, aunque con una ventaja acotada. Un 49,2% lo elegiría para cobrar su ingreso mensual y 42,7% para ahorrar, mientras casi un tercio prefiere billeteras virtuales o empresas de tecnología financiera y 28,9% opta por guardar el dinero en el colchón.

La digitalización financiera gana espacio en algunos usos y divide en otros. La investigación indicó que la billetera virtual es la aplicación más usada del país, con 62%, frente al 43% del home banking.

La tokenización de activos divide al país en partes iguales, con 50% de acuerdo y 50% en desacuerdo. El respaldo no cambia por ideología, clase, edad o zona, sino por cercanía con instrumentos financieros: sube a 93,6% entre quienes usan aplicaciones de inversión y baja a 36% entre quienes guardarían sus ahorros en el colchón.

La portabilidad de información financiera reúne un apoyo más amplio. Un 72% está de acuerdo con que el historial crediticio pertenezca a cada usuario y no solo a bancos, la Anses, aseguradoras u otras grandes instituciones.

Cómo cambia el ahorro según edad, clase y perfil digital

Al preguntar en qué valdría más la pena invertir los ahorros, comprar un inmueble aparece al frente con 35%. Detrás quedan ahorrar para la vejez con 30%, comprar dólares con 28%, viajes y turismo con 25% e instrumentos bursátiles con 19%.

Las prioridades cambian según edad y nivel social. Las clases bajas se inclinan más por vivir bien el momento, mientras viajes, turismo e inversiones bursátiles pesan más en clases medias y altas.

También hay contrastes territoriales y generacionales. El ahorro para la vejez llega a 36% en las provincias frente a 21% en el AMBA, y entre millennials la opción del inmueble supera a boomers y adultos mayores.

El informe distingue tres perfiles frente al dinero. Los tradicionales, que representan 38%, son más añosos y de ingresos más altos; los desconfiados, 32%, concentran mayor informalidad y menor bancarización; y los digitales, 30%, reúnen a los más jóvenes y a quienes planifican más a través de herramientas financieras móviles.

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