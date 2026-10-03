Nicaragua

Las autoridades chilenas piden a Nicaragua restablecer la institucionalidad democrática tras la resolución aprobada en la OEA

El subsecretario Patricio Torres formuló el llamado durante una reunión extraordinaria en Washington, donde los miembros del organismo exigieron a Daniel Ortega liberar a los detenidos por motivos políticos y garantizar derechos civiles

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebra una reunión extraordinaria para debatir la situación política en Nicaragua, en la sede de la OEA en Washington, D.C. (EE. UU.), el 5 de agosto de 2026. REUTERS/Kylie Cooper IMÁGENES DEL DÍA DE TPX
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebra una reunión extraordinaria para debatir la situación política en Nicaragua, en la sede de la OEA en Washington, D.C. (EE. UU.), el 5 de agosto de 2026. REUTERS/Kylie Cooper IMÁGENES DEL DÍA DE TPX
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Las autoridades chilenas pidieron este viernes a Nicaragua “avanzar hacia el restablecimiento de la institucionalidad” democrática, tras el voto en la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la crisis política que atraviesa el país centroamericano desde 2018, según informó EFE.

La petición llegó de boca de Patricio Torres, subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, durante la XXXI Reunión de Consulta de ministros de Relaciones Exteriores del organismo, convocada en Washington de forma exclusiva para abordar el caso nicaragüense.

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“Exhortamos a las autoridades nicaragüenses a acoger la oportunidad de diálogo que ofrece esta resolución y a trabajar con la comunidad internacional para avanzar hacia el restablecimiento de la institucionalidad democrática”, dijo el subsecretario chileno ante el pleno, según el comunicado difundido por la cancillería de su país y recogido por la agencia.

Las autoridades chilenas pidieron este viernes a Nicaragua “avanzar hacia el restablecimiento de la institucionalidad” democrática, tras el voto en la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la crisis política que atraviesa el país centroamericano desde 2018. La petición llegó de boca de Patricio Torres, subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile.
Las autoridades chilenas pidieron este viernes a Nicaragua “avanzar hacia el restablecimiento de la institucionalidad” democrática, tras el voto en la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la crisis política que atraviesa el país centroamericano desde 2018. La petición llegó de boca de Patricio Torres, subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile.

Qué resolvió la OEA sobre Nicaragua

La resolución, aprobada por consenso entre los países miembros, urge al gobierno de Daniel Ortega a poner fin a “las acciones sistemáticas que han llevado al continuo desmantelamiento de la democracia”. El texto exige, entre otros puntos, la liberación de los presos políticos y la restitución de la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella.

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También reclama el restablecimiento de la libertad de expresión y la creación de condiciones para “elecciones libres, justas e inclusivas”. La delegación chilena se ofreció a “contribuir a ese esfuerzo” y remarcó que una salida “democrática, pacífica y respetuosa del derecho internacional” es el camino para que Nicaragua retorne “a nuestra comunidad hemisférica”.

Para dar seguimiento al acuerdo, los cancilleres constituyeron un Grupo Ministerial que mantendrá diálogo con las autoridades nicaragüenses y la sociedad civil del país. Ese grupo deberá informar avances concretos hacia el restablecimiento democrático en un plazo de 60 días, según detalló la cancillería chilena a la agencia.

Un brazo sostiene un documento oficial ante una celda con la bandera de Nicaragua, palomas en vuelo y las banderas de Rusia y China.
Una obra editorial sintetiza la mediación de la Organización de los Estados Americanos frente a la situación de los prisioneros en Nicaragua y sus alianzas internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la sesión también intervino Rosa María Payá, relatora especial para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien advirtió sobre “el grave deterioro democrático” del país.

El contexto que motivó la reunión extraordinaria

El pronunciamiento de Chile se produjo después de que Ortega anunciara que Nicaragua no celebrará más comicios, un giro que terminó de activar la convocatoria extraordinaria en la OEA. Según precisó Reuters, agencia de noticias internacional, la declaración del mandatario nicaragüense se produjo el 19 de julio, y tras ella el oficialismo impulsó una reforma constitucional que veta la participación electoral de quienes el régimen considera “traidores a la patria”, en referencia a sectores de la oposición.

La resolución final, impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana, careció de sanciones concretas contra el gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que ejercen la copresidencia del país, informó EFE en su cobertura de la jornada en Washington.

La cita reunió apenas a siete cancilleres de los 32 países activos del organismo, entre ellos los de Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití, mientras el resto de las delegaciones envió representantes de menor rango. El canciller dominicano, Víctor Bisonó, anunció además el cierre de la embajada de su país en Managua mientras persistan las condiciones de deterioro democrático, de acuerdo con el reporte de EFE.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, denunció en el encuentro que el gobierno nicaragüense vetó el ingreso al país de la nueva embajadora estadounidense, Natasha Franceschi, ratificada días antes por el Senado. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, calificó como “urgente” que Nicaragua recupere el orden constitucional y pidió a los países miembros aplicar sanciones económicas y restricciones de viaje contra determinadas autoridades, sin afectar a la población civil.

Nicaragua no participó de la sesión: el país abandonó la OEA en 2023 por decisión del propio Ortega, en medio de las presiones diplomáticas que ya entonces cuestionaban la deriva autoritaria de su gobierno.

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