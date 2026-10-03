OCDH exige cambio de sistema y reformas integrales para la transición en Cuba: “No queremos un socialismo mejor”

Exvicepresidente colombiano Francisco Santos; el académico cubano Armando Chaguaceda; la académica mexicana Azul A. Aguiar; el director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), y el líder opositor cubano José Daniel Ferrer. (Cortesía: José Luis Tan Estrada)

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El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) sostuvo que una transición en Cuba debe incluir cambios políticos, económicos y sociales, durante una intervención de su director de Estrategias, Yaxys Cires, en el Foro América Libre, celebrado en Ciudad de México.

“No hay una verdadera transición en favor del pueblo cubano que no implique un cambio de sistema. No queremos un socialismo ‘mejor’”, afirmó Cires en el encuentro organizado por la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS).

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El representante del OCDH planteó que cualquier proceso de transformación debe recuperar las libertades civiles, asegurar el derecho de propiedad y permitir que la iniciativa individual contribuya al desarrollo económico. También cuestionó los monopolios estatales y denunció que las actuales estructuras limitan las posibilidades de prosperidad de los ciudadanos.

Cires señaló que el cambio político debe ir acompañado de una reforma económica que permita “liberar las capacidades de los cubanos”. Según expresó, el país necesita condiciones para que el trabajo y los emprendimientos individuales generen ingresos, sin las restricciones que atribuyó al modelo vigente.

El director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxys Cires, afirmó en México que una verdadera transición requiere un cambio de sistema. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

En el plano social, el director de Estrategias del OCDH advirtió sobre las consecuencias acumuladas de la crisis. “Cuba es un país profundamente empobrecido, con enormes necesidades acumuladas, desigualdades y sectores de la población que necesitarán protección y oportunidades”, dijo.

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El dirigente, que también ocupa la vicepresidencia de la ODCA, afirmó que el deterioro excede los indicadores económicos. Describió a Cuba como “un país destrozado en su alma” y sostuvo que el comunismo causó un “daño antropológico” que deberá ser atendido en un eventual proceso de transición.

Cires cuestionó el relato oficial sobre los derechos sociales

Durante el panel, Cires cuestionó la imagen internacional del sistema cubano en materias como educación, salud e igualdad. Afirmó que, durante décadas, el régimen presentó esos servicios como prueba de un modelo social exitoso ante gobiernos, dirigentes políticos y académicos de América Latina.

“El régimen cubano no solamente ha sido y es altamente represivo, sino también empobrecedor”, aseguró. De acuerdo con su exposición, el control de la economía, la eliminación de espacios independientes de la sociedad civil, la persecución contra iglesias y la construcción de un enemigo externo forman parte de los mecanismos de control social de la isla.

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A su vez, Cires denunció que en Cuba ocurren al menos diez acciones represivas cada 24 horas contra personas que ejercen las libertades de expresión, asociación o manifestación. En ese contexto, mencionó los casos de Henry Constantin y Alexis Sabatela, a quienes identificó como víctimas de detenciones arbitrarias.

La organización cuestionó la imagen internacional del régimen sobre la efectividad de sus sistemas de educación y salud. (Yamil Lage/AFP)

También se refirió a la periodista Camila Acosta, quien enfrenta vigilancias e impedimentos para salir de su vivienda. Sumó el proceso judicial contra Ana Sofía Benítez y su madre entre los casos que, afirmó, reflejan la situación de los derechos humanos en el país.

El dirigente citó además datos del Noveno Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, elaborado por el OCDH. El documento sostiene que el 94% de la población vive en pobreza extrema y que ocho de cada diez cubanos tienen dificultades para acceder a una alimentación adecuada. A estos problemas añadió las dificultades para obtener medicamentos y los déficits en los servicios de agua y electricidad.

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Cires sostuvo que una transición no debería limitarse a reemplazar las instituciones políticas. Planteó que el proceso también debe contemplar los efectos sociales y humanos de décadas de crisis, con medidas basadas en la dignidad humana, la justicia y la ética.

Asimismo, afirmó que los cubanos están preparados para impulsar el cambio y que existen referentes democráticos capaces de participar en esa etapa. También pidió a los aliados de América Latina que reconozcan a los cubanos como actores del proceso político y no solo como víctimas.

Foro América Libre reunió a dirigentes y opositores latinoamericanos

El Noveno Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales indicó que el noventa y cuatro por ciento de la población vive en pobreza extrema. (Photo by Yamil LAGE / AFP)

El panel sobre Cuba contó con la participación del opositor José Daniel Ferrer, el académico Armando Chaguaceda y el exvicepresidente colombiano Francisco Santos. La académica mexicana Azul A. Aguiar moderó la mesa.

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El Foro América Libre incluyó intervenciones del expresidente mexicano Felipe Calderón, la presidenta de la ODCA, Mariana Gómez del Campo, el expresidente colombiano Andrés Pastrana y la expresidenta boliviana Jeanine Áñez, entre otros dirigentes. Además, se difundieron videomensajes de Vicente Fox, Keiko Fujimori, María Corina Machado y Abelardo de la Espriella.