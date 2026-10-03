El Coloquio de IDEA y la incertidumbre electoral: el debate empresario sin respuestas políticas claras

Javier Milei habló por videollamada (IDEA)

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La edición 62 del Coloquio de IDEA, desarrollada en la ciudad de Mar del Plata la semana pasada, mostró un gran interés de la dirigencia empresaria respecto de lo que puede llegar a pasar en 2027 durante el proceso electoral. Sin embargo, ese interés no se vio reflejado en la presencia de políticos en los pasillos del Hotel Sheraton de la ciudad costera.

“Todos mirando qué puede pasar en 2027. Parece que vamos a vivir en una montaña rusa”, explicó un hombre de negocios que representa en la Argentina a una empresa europea. “Tampoco tuvimos mucho para escuchar”, agregó.

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La presencia del Ejecutivo nacional estuvo representada por transmisiones desde París, Francia. Primero fue el presidente Javier Milei quien, aunque tuvo momentos en que cosechó aplausos —particularmente cuando apuntó contra Axel Kicillof—, se mostró bastante iracundo, en contraposición con lo que había sucedido minutos antes con el expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou, quien dijo que los presidentes deben tener “paciencia y prudencia”.

La presencia del precandidato del PRO Hernán Lacunza concentró la atención de los empresarios respecto del modelo económico. Pero quien acaparó el interés fue la senadora Patricia Bullrich, única figura de relevancia de LLA presente en el encuentro.

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Patricia Bullrich

Bullrich pasó por Mar del Plata y pareció dar un nuevo paso en este escenario, en el que parece prepararse para tomar una decisión de cara a 2027. Y se movió con ese ritmo.

Llegó, brindó una conferencia de prensa en la que dijo que representa “a un sector de los argentinos, me gustaría representar a todos”. Hizo referencia a que hace falta una economía “más amable con las familias” y a que la industria y el comercio deben sumarse a los sectores ganadores del modelo.

Bullrich se mostró como la racionalidad del Gobierno, pero aseguran que su posición no es escuchada en la mesa del poder del mileísmo. “Ella dice que lo plantea, pero que no la escuchan. No les entran las balas”, explicó un empresario que participó del almuerzo con la senadora.

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La presencia de intendentes y jóvenes dirigentes de diferentes partidos quedó opacada por Bullrich, que se llevó la atención de los empresarios. Aunque fue invitada a exponer sobre la realidad del Senado, la escucharon con atención en un discurso que, en algunos momentos, calificaron como “una especie de plan de gobierno”. Un paso más.

En esa estrategia, en la que plantea que lo que debe continuar es el modelo y no necesariamente quien lo conduce —ya que no lo nombra—, la senadora no confirmó pero tampoco desmintió que hay cada vez más sectores enfrentados dentro del Gobierno. Un ejemplo de eso es lo que puede llegar a suceder con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

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Diego Santilli

“Hay preocupación por ver qué pasa con las elecciones. No es lo mismo planificar el año con elecciones en agosto (PASO), octubre y noviembre (primera y segunda vuelta), que si solo vamos a la elección general. Pero no supo respondernos”, señaló una fuente que compartió el almuerzo de tres pasos.

La exministra no supo responder porque está “desentendida” del tema. El encargado de juntar los votos es Diego Santilli, el jefe de Gabinete. En el entorno de la legisladora aseguran que “el colorado dice que tiene los votos, y en el Senado no están. Ahora está con los gobernadores, que lo resuelva delante de Javier y de Karina. Que consiga los votos y listo”.

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El gran ausente: el DNU 70/2023

Lo llamativo fue que, en medio del debate sobre el mercado y el modelo económico actual que se sucedía en todas las reuniones y conversaciones, la sesión del 15 de octubre, que podría derogar el DNU 70/2023, pasó inadvertida.

La oposición llamó a una sesión especial para derogarlo como consecuencia del debate que generó la Corte Suprema sobre la ley de Tierras. La particularidad es que si Diputados logra votar la derogación, no solo volvería a tener efecto la ley de Tierras, sino que también recobrarían vigencia los controles sobre prepagas y las restricciones al comercio exterior, además de las leyes de Abastecimiento y de Góndolas, entre otras.

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Los diputados no pueden derogar solamente el artículo referido a la ley de Tierras, ya que los DNU se tratan “a libro cerrado”. Si consiguen los votos, todo vuelve atrás, porque el decreto ya fue rechazado por la Cámara de Senadores.

En ese contexto, los empresarios que estuvieron en IDEA plantean sus propios escenarios de cara a lo que van a planificar y contar a sus casas matrices o socios. El cambio en esas planificaciones pasa por si hay o no PASO, pero la gran mayoría entiende que habrá una segunda vuelta entre La Libertad Avanza y “el peronismo si se ordena”. Sin embargo, como pareció ser el mantra del mundo empresario este año, “todo es muy variable y parece que vamos a vivir 2027 en una montaña rusa, en una especie de serrucho”.

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