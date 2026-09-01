Economía

Aumentan los colectivos, trenes y subtes: cuánto costará viajar a partir de hoy

Al igual que otros servicios, los medios de transporte en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires aplican ajustes con alzas diferenciadas según el modo y el tramo de viaje

Un cartel de Metrobús de la línea 45 con destinos como Obelisco y Retiro en primer plano, con personas esperando en la parada y un colectivo en la calle de fondo
Aumenta el pasaje de colectivos, subtes y trenes (Maximiliano Luna)
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Tal como se había anticipado, el mes de septiembre llega con aumentos en distintos servicios entre los que se destaca el pasaje en transporte público. Los ajustes abarcan colectivos, subte y trenes metropolitanos, y repercuten de manera directa en la movilidad diaria de millones de personas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los colectivos registrarán una suba del 4,1%, calculada a partir de una fórmula que combina dos puntos fijos con la inflación. Con este ajuste, el boleto mínimo —para trayectos de hasta tres kilómetros— quedará en $887,99. Los viajes de tres a seis kilómetros costarán $986,70; los de seis a doce kilómetros, $1.062,70; y los recorridos que superen los doce kilómetros, $1.138,77.

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El subte también actualizará su tarifa bajo el mismo porcentaje, y el pasaje pasará a costar $1.753.

A partir de septiembre la suba en el boleto se suma a otros incrementos (Wikimedia Commons)
A partir de septiembre la suba en el boleto se suma a otros incrementos (Wikimedia Commons)

En la provincia de Buenos Aires, el incremento para los colectivos será del 4,3%. La escala tarifaria provincial parte de los $1.158,97 para recorridos de hasta tres kilómetros; $1.303,83 entre tres y seis kilómetros; $1.448,71 de seis a doce kilómetros; $1.738,45 para trayectos de doce a veintisiete kilómetros; y $2.043,84 en los viajes que superen los veintisiete kilómetros.

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El mayor incremento del mes corresponde a los trenes metropolitanos, con una suba del 14,29%. Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur establecen un nuevo valor mínimo de $480, una cifra que contrasta con los porcentajes más moderados aplicados al resto del sistema de transporte.

Una multitud de personas espera en una parada de colectivos en la calle, con un gran edificio de estilo clásico al fondo, en la zona de Constitución
Los valores varían según los tramos (Maximiliano Luna)

Un punto que permanece abierto es el de las líneas interurbanas de colectivos, es decir, las que circulan entre la Ciudad y el conurbano. La semana pasada, la Secretaría de Transporte de la Nación convocó a una reunión con las cámaras del sector que se suspendió a último momento.

Los aumentos que rigen a partir de este mes toman como una de sus referencias la inflación de julio, que se ubicó en 2,1%, aunque los porcentajes aplicados en distintos modos de transporte superan ese umbral, como ocurre con el caso del ferrocarril metropolitano.

A mediados de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó el porcentaje de inflación y con ese dato el alza acumulada en lo que va del año trepó a 19,3% y la variación interanual se ubicó en 33,8%. El dato implicó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto al 1,9% registrado en junio y puso fin a una racha de tres meses consecutivos de desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Índice de inflación de junio
Índice de inflación de junio

En el detalle por categorías, el IPC Núcleo —que excluye los precios estacionales y regulados— avanzó 1,8%, traccionado por incrementos en alquiler de vivienda y servicios culturales. Esa suba fue parcialmente compensada por la caída en expensas, tras la eliminación del adicional del 20% que se había incorporado en junio. Por su parte, los precios estacionales treparon 4,5%, con las verduras, los paquetes turísticos y los servicios de alojamiento como principales factores. Los precios regulados, en tanto, subieron 2,1%, impulsados por ajustes en transporte público, gastos de prepagas y electricidad.

La división que mayor variación registró durante julio fue Recreación y cultura, con una suba del 5,0%, producto de los incrementos en paquetes turísticos y servicios culturales. Le siguió Restaurantes y hoteles, con un alza de 2,8%. En el extremo opuesto, Prendas de vestir y calzado retrocedió 1,3%, mientras que Bebidas alcohólicas y tabaco fue la categoría con el menor aumento positivo, con un 1,5%.

El comportamiento regional mostró diferencias según la zona del país. En las regiones GBA, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagonia, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la de mayor incidencia, con subas en verduras, productos lácteos y pan y cereales como principales componentes. En la región Cuyo, en cambio, el rubro con mayor peso fue Transporte, por los ajustes en el sistema público y en el funcionamiento de vehículos particulares.

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