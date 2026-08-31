El Banco Central registró en agosto el menor nivel de compra de dólares del año

La autoridad monetaria redujo su ritmo comprador en el octavo mes del año. (REUTERS/Agustin Marcarian)

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 23 ruedas consecutivas con compras netas de dólares, tras sumar USD 46 millones en el mercado. Con ese resultado, la entidad superó los USD 700 millones en agosto, lo que marcó el mes con menor nivel de adquisición en 2026.

Desde enero, cuando comenzó la cuarta etapa del programa monetario, la autoridad conducida por Santiago Bausili incorporó 14.095 millones de dólares. Durante agosto, el volumen de adquisiciones perdió impulso: el aumento mensual fue de 768 millones de dólares. En julio, había sido de USD 2.162 millones; en junio de USD 1.418 millones; en mayo de USD 2.596 millones; en abril de USD 2.769 millones; en marzo de USD 1.671 millones; en febrero de USD 1.557 millones; y en enero de 1.158 millones de dólares.

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Una demanda más intensa y una oferta más acotada contribuyeron a que la autoridad monetaria desacelerara el ritmo de adquisición de los meses previos.

La pauta de acumulación de reservas para este año establecía un objetivo de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones. El BCRA alcanzó el límite inferior a comienzos de junio. En los primeros tres meses del año, las demandas de financiamiento del Ministerio de Economía limitaron el margen de la entidad para sumar dólares.

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Las reservas internacionales brutas cerraron en USD 48.257 millones, luego de una baja diaria de 1.534 millones de dólares. La variación obedeció a ajustes técnicos habituales en las últimas ruedas de cada mes.

En esas fechas, las entidades financieras reordenan sus posiciones contables. Una parte de los dólares depositados en el Banco Central deja de figurar de forma transitoria dentro de sus registros, ya sea porque pasa a la administración directa de los bancos o porque responde a exigencias vinculadas con el cierre de balances.

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No se trata de una merma efectiva de activos externos ni de una salida de capitales. El efecto responde a criterios de contabilización y suele revertirse al inicio del mes siguiente, cuando esos fondos vuelven a reflejarse en el total de reservas brutas.

El martes anterior, las tenencias del organismo alcanzaron USD 50.912 millones, el registro más alto de la administración de Javier Milei. La apreciación del oro, activo incluido en las reservas, explicó parte de esa mejora.

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Aunque ya cumplió la meta mínima prevista para 2026, el equipo económico aspira a acercarse al techo de 17.000 millones de dólares. Ese refuerzo busca aportar respaldo al esquema financiero del ministro de Economía, Luis Caputo, ante los compromisos de deuda de 2026 y 2027, además de ampliar la capacidad de respuesta frente a eventuales tensiones cambiarias antes de las elecciones.

La expansión de las reservas y los acuerdos de swap con Estados Unidos y China aportan recursos para enfrentar presiones sobre el dólar, en especial ante episodios de volatilidad como los registrados antes de las elecciones legislativas de 2025.

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El dólar cerró agosto al alza

Con operaciones por USD 593,6 millones en el mercado de contado, el dólar mayorista bajó $3,50 este lunes y cerró a 1.508,50 pesos. La caída, equivalente a 0,2%, redujo a $23,50 —o 1,6%— el avance acumulado durante agosto.

Entre enero y agosto de 2026, la cotización oficial mayorista subió $53,50, con una variación de 3,7 por ciento.

El límite superior de las bandas cambiarias definido por el Banco Central quedó en 1.879,92 pesos. De esta forma, el tipo de cambio mayorista se mantuvo a $371,42, o 24,6%, de ese tope del esquema de flotación administrada.

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En el segmento minorista, el dólar vendedor del Banco Nación cedió $5, hasta los 1.530 pesos. Durante agosto, el billete al público acumuló una suba de $20, equivalente a 1,3 por ciento.

El dólar blue cerró estable en $1.555, luego de tocar un máximo intradiario de 1.560 pesos. A lo largo de agosto, la cotización informal disminuyó cinco pesos.

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“Hasta la última semana de agosto, las preferencias parecían definidas: importaba más la estabilidad cambiaria que una tasa en pesos más baja. Pero la semana pasada, la balanza se inclinó hacia el otro lado: el dólar spot superó el lunes pasado la barrera virtual de los 1.500 pesos. El movimiento se dio en tándem con una fuerte compresión de las tasas en pesos: las tasas a un día cerraron entre 20,7% y 20,9% nominal anual el viernes”, detalló un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI).