Jornada financiera: en un agosto complejo, el riesgo país subió 18% y cayeron las acciones argentinas

Wall Street redondeó un positivo mes de agosto, pero los activos argentinos cayeron.

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Los activos bursátiles argentinos tuvieron un comportamiento “contra tendencial” este lunes, con ganancias para acciones y bonos, a diferencia del sesgo negativo que tomó Wall Street, con el trasfondo de la suba de 3% para el precio del crudo.

De este modo los títulos argentinos descontaron parte de las pérdidas asumidas en el balance de agosto, cuando el riesgo país se disparó en 78 puntos o 18%, a la vez que los índices de Wall Street concretaron un mes positivo, con alzas en un rango de 1,3 a 3,9 por ciento.

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Puntualmente, este lunes la noticia del primer intercambio directo de disparos entre los ejércitos de Estados Unidos e Irán en un mes provocó un fuerte aumento en los precios del petróleo este lunes, con el barril Brent otra vez sobre 90 dólares, a medida que los inversores anticipaban una nueva escalada. El conflicto en Medio Oriente medio volvió a contaminar de inestabilidad a los negocios, con bajas generalizadas en Wall Street.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte avanzaron 2,7%, a USD 90,46 el barril para entregar en noviembre. Mientras tanto, el crudo intermedio de Texas subió 3,1%, a USD 81,90 el barril para entregar en octubre.

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Los principales indicadores de las bolsas de Nueva York cayeron en un rango de 0,1% a 0,7%, mientras que el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires rebotó 1,8%, a 3.033.848 puntos, debido a la importante ponderación de acciones petroleras en el panel líder porteño.

Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son negociados en dólares en el exterior se impusieron las alzas. Lideraron Adecoagro (+6%), Banco Supervielle (+5,1%), Bioceres (+4,9%) y Cresud (+4,1%). YPF avanzó 2,7% y Vista Energy, un 1,9 por ciento.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- avanzaron un 0,1% en promedio y el riesgo país de JP Morgan bajó dos unidades para la Argentina, en los 512 puntos básicos. En agosto los títulos hard dollar cayeron 4,5% promedio en el tramo largo y de entre 2% y 4% en el tramo medio. Los bonos ley Nueva York cayeron menos que los ley argentina.

“La jornada bursátil estuvo marcada por cierta aversión al riesgo global, impulsada por la escalada geopolítica entre Estados Unidos e Irán tras informes de posibles ataques limitados y represalias en la isla de Larak. Este entorno militar presionó con fuerza el mercado energético”, afirmó Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

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En el último mes, el panel líder Merval exhibió una baja de 7,8% en pesos y de 9% en dólares. Banco Francés perdió un 19,7% mensual, escoltado por Banco Macro (-14,3%). Del lado ganador, la volátil Satellogic ganó un 36% en el ultimo mes, por delante de Bioceres (+19,4%) y Adecoagro (+14,1%).

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, consideró que “agosto fue un mes para el olvido en la City, pero no por un solo motivo. En principio los bancos fueron los grandes perdedores del mes. Acá el problema no vino de afuera, sino de los propios balances: la temporada del segundo trimestre confirmó nuevos récords de mora. Hoy el foco de los inversores está puesto en la calidad de cartera, no en la rentabilidad de la foto”.

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“Tanto los bonos soberanos y el resto del panel accionario, sufrió por un tercer factor: el contexto internacional. El Tesoro de Estados Unidos salió a duplicar su programa de recompra de bonos largos para intentar bajar las tasas, y el mercado le devolvió el golpe: la tasa a 30 años terminó en 5,3%, un máximo de casi dos décadas. Eso encareció el financiamiento para todo el mundo emergente y le pegó de lleno al riesgo país argentino, que llegó a tocar un pico de 535 puntos. A eso se suma que el ‘trade electoral’ de cara a 2027 ya empezó a asomar en los precios, bastante antes de lo que muchos esperaban, por lo que no sorprendería alguna mayor corrección estos próximos meses”, acotó Lazzati.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, expresó que “el octavo mes del año terminó en los mercados financieros globales con una marcada reconfiguración de carteras y una extrema volatilidad geopolítica y monetaria. En el plano internacional, Wall Street logró quebrar una racha de dos meses consecutivos con pérdidas y cerrar agosto con saldo positivo, impulsado por una sólida temporada de balances corporativos, liderada por el informe de Nvidia (+106% anual en ingresos) y el rally en el sector de software, junto al renovado impulso del ecosistema cripto”.

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El dólar subió 1,6% en agosto

Con USD 593,6 millones negociados en el segmento de contado, el dólar mayorista retrocedió 3,50 pesos o 0,2% este lunes, a 1.508,50 pesos. La divisa comercial redujo así la suba de agosto a 23,50 pesos o 1,6 por ciento. En los primeros ocho meses de 2026 el tipo de cambio oficial anotó un alza de 53,50 pesos o 3,7 por ciento.

“La tendencia bajista fue llevando la cotización hasta equilibrarse en $1509, nivel en el que operó durante casi todo el resto de la jornada, para finalmente cerrar en el mínimo intradiario a $1508,50″, comentó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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El Banco Central estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.879,92, cifra que dejó al dólar mayorista a 371,42 pesos o 24,6% de ese límite para la flotación administrada.

El dólar minorista cayó cinco pesos o 0,3%, a $1.530 para la venta en el Banco Nación. A lo largo de agosto el billete al público aumentó en 20 pesos o 1,3 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.531,51 para la venta y $1.480,02 para la compra.

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En tanto, el dólar blue terminó sin variantes a $1.555, tras anotar un máximo intradiario en 1.560 pesos. En agosto el dólar informal bajó cinco pesos.

El BCRA sumó compras en el mercado por USD 46 millones -el 7,7% de la oferta spot-, para elevar el saldo positivo de agosto a 768 millones de dólares. Las reservas internacionales brutas de la entidad se redujeron en USD 1.534 millones este lunes, a USD 48.257 millones, por los habituales movimientos técnicos de fin de mes de dólares de cartera propia de los bancos, que se reintegrarán a reservas con el inicio de septiembre.