El mensaje de un hombre clave de Luis Caputo: “Estamos intentando que el crédito vuelva a fluir un poco más”

Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción

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Desde Rosario - El secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, sostuvo que el Gobierno busca generar condiciones para que el crédito se expanda, especialmente para las inversiones de menor escala, y destacó la importancia de mantener la estabilidad macroeconómica y reglas claras.

Durante el Santa Fe Business Forum, que se realiza esta semana en esta ciudad y reúne a compradores, inversores y empresas extranjeras y locales para facilitar los negocios e impulsar las exportaciones, Lavigne se refirió al pedido de varios sectores de aumentar la competitividad y afirmó: “Nosotros nunca vamos a poder tener una economía donde absolutamente todas las actividades y todas las empresas estén cómodas”.

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En ese sentido, aseguró que el propio funcionamiento del capitalismo supone “que estés bajo una incomodidad continua”. “Hay que entender que en una economía un poco más abierta, el desafío y la competencia son constantes”, subrayó, y apuntó que el proceso de transformación se lleva adelante “de la forma que se puede y cuando se puede” después de 50 años de estancamiento.

Lavigne: “Hay que entender que en una economía un poco más abierta, el desafío y la competencia son constantes"

“Nunca va a suceder que, de repente, vengan determinados sectores y digan ‘ahora me siento cómodo en esta economía y voy a competir’. No va a existir ni existió en la historia de los países desarrollados”, afirmó el funcionario del Palacio de Hacienda.

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Asimismo, contó que recibe reclamos de diversos sectores por el avance de las importaciones asiáticas, pero explicó que es poco probable que se pueda competir con China en términos de escala y advirtió que, si comienzan a imponerse barreras, se terminará “comerciando solo”.

En ese contexto, también se refirió a la gradualidad de las reformas y a la tensión en el mercado interno. “Yo entiendo el lado del empresario, pero por el otro lado hay un consumidor que está obligado a comprar, tal vez en algún caso, más caro que lo que le da el bolsillo”, remarcó.

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Y planteó: “¿Quién tiene que esperar a quién? ¿El 50% de pobres que heredamos en 2023 tiene que esperar a que el resto haga la transición o nosotros también estamos para darle respuesta y acceso a bienes más baratos y de mayor calidad al 50% de pobres que no llegan a fin de mes?”.

Al referirse específicamente a las inversiones de menor escala, Lavigne mencionó el RIMI y dijo: “Estamos intentando que el crédito vuelva a fluir un poco más”. También señaló que las negociaciones y aperturas comerciales con nuevos mercados continúan avanzando.

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El gobernador Maximiliano Pullaro fue parte de la apertura de la edición 2026 del Santa Fe Business Forum

Según explicó, el objetivo central hacia adelante es consolidar un marco de previsibilidad para las empresas y los inversores. Aunque reconoció la necesidad de avanzar en la reducción de impuestos, consideró fundamental garantizar reglas claras y estables que se mantengan durante varias décadas.

En paralelo, Lavigne resaltó el interés que existe desde distintos países por las oportunidades de inversión en Argentina. “Hemos recibido coreanos, japoneses, europeos, gente de Medio Oriente e India, que buscan lo que Argentina produce: alimentos, minerales, energía”, señaló y enfatizó: “Tenemos todo lo que el mundo demanda”.

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“Otro punto relevante es que todavía estamos baratos. Es muy importante, cuando uno empieza a invertir, hacerlo cuando aún se está relativamente barato”, subrayó.

Consultado por la situación de la microeconomía, el funcionario respondió entre risas, mientras se agarraba la cabeza, y destacó la utilidad de encuentros como el Santa Fe Business Forum y del alineamiento entre Nación y provincia respecto del rumbo general. Finalmente, puso el foco en la estabilidad macroeconómica como condición necesaria para avanzar en cualquier otra discusión. “No pensemos que es un activo que ya hemos ganado y que ha llegado para quedarse”.

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Cabe mencionar que la tercera edición del foro cuenta con la participación de más de 1.000 empresas argentinas, 250 compradores internacionales de 50 países, 40 fondos de inversión y 250 startups en sectores como energías renovables, agroindustria, biotecnología, videojuegos, audiovisual y turismo.