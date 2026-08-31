Economía

Los aumentos que vienen en septiembre y los que todavía tienen que definirse

El martes arranca un nuevo mes en donde ya se comunicaron incrementos en prepagas, transporte público, peajes y colegios. El Gobierno tiene que definir qué pasa con la tarifas

Collage de cuatro imágenes: un medidor digital de energía, un grifo goteando sobre un fregadero, una cocina de gas encendida con una mano ajustando el mando y un autobús de la línea 152 en una calle urbana.
La imagen muestra una composición de elementos esenciales de la vida diaria: un medidor de energía, agua goteando en un grifo, gas encendido en una cocina y un autobús de transporte público. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El martes arranca septiembre, un nuevo mes que llega con nuevos aumentos, que se van a sentir en el bolsillo de los argentinos y que pueden presionar sobre la inflación del noveno mes. Sin embargo, hay otros como las tarifas de los servicios públicos (luz, el gas y el agua) que aún no se definieron y que dependen del Gobierno.

Septiembre presenta cambios en los gastos habituales de los hogares. Sectores como la medicina prepaga, el transporte público, los peajes y los colegios privados ya informaron actualizaciones de valores. Para los servicios de agua, electricidad y gas, en cambio, los usuarios siguen a la espera de definiciones sobre los porcentajes de ajuste. Se tratan de ajuste quirúrgicos que debe definir el equipo económico ya que presionaran sobre la inflación.

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Cuotas prepagas

En el sector de la medicina prepaga, las empresas comunicaron ajustes que van del 1,9% al 3,11%, según la compañía y el plan. Swiss Medical aplicó un aumento de 2,2%, mientras los planes de Omint subieron 2,6%. Los planes de OSDE oscilaron entre 2,1% y 2,3%. Galeno y el Hospital Alemán establecieron un incremento del 2,3%, mientras que el Hospital Italiano informó una actualización de 2,1% por ciento.

Colectivos, subte y trenes

Los colectivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aumentarán un 4,1%, en línea con la formula de dos puntos más la inflación. Con este ajuste, el boleto mínimo de hasta tres kilómetros pasará a costar $887,99; para tramos de tres a seis kilómetros, $986,70; para recorridos entre seis y doce kilómetros, $1.062,70; y para viajes de más de doce kilómetros, $1.138,77. El subte también se incrementará 4,1% y el boleto pasará a costar pesos 1.753.

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Paro de colectivos en el AMBA - Estación Constitución - 11/04/2024
Desde el martes, los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires aumentarán 4,1% y en la provincia de Buenos Aires 4,3 por ciento. (Foto: Luciano González)

En la provincia de Buenos Aires, el aumento será de 4,3%. Allí, el boleto para recorridos de hasta tres kilómetros ascendió a $1.158,97; entre tres y seis kilómetros, $1.303,83; de seis a doce kilómetros, $1.448,71; para recorridos de doce a veintisiete kilómetros, $1.738,45; y para trayectos superiores a veintisiete kilómetros, 2.043,84 pesos.

Hasta el momento, todavía no se definió si las líneas de colectivos que entran y salen de la CABA tendrán un aumento del boleto. El jueves de la semana pasada, la Secretaría de Transporte de Nación había convocado a una reunión con las cámaras que a último momento se suspendió. Los empresarios tenían la expectativa de que se autorice un aumento del boleto o mayores subsidios en función de los nuevos costos del servicios. Según pudo saber Infobae, las autoridades primero van a convocar a las empresas de larga distancia y luego a los de corta.

Mayor aumento

Los trenes metropolitanos sufrirán el mayor incremento con el 14,29%. Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur establecieron un nuevo valor mínimo de $480. Estas actualizaciones impactan de manera directa en la movilidad diaria de millones de personas del Área Metropolitana.

Peajes

El aumento en los peajes de las autopistas porteñas se ubicó en el 4% promedio, aunque los valores varían según corredor, horario y tipo de vehículo. Para los vehículos livianos de dos ejes que circulan por las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, la tarifa en horario normal pasó a $4.707,81 y en hora pico a $6.671,74. En las autopistas Illia, Sarmiento y Salguero, el valor para vehículos livianos se ubicó en $1.961,39 en horario normal y en $2.773,69 en hora pico. El peaje de Alberti fijó la tarifa en $1.490,92 para horario normal y en $1.882,96 para hora pico. El Paseo del Bajo, por su parte, estableció el valor para vehículos livianos en 10.416,61 pesos.

Colegios

La educación privada también ajustó sus cuotas. En la Ciudad de Buenos Aires, los colegios privados aplicaron un incremento será 4,2%. Y en la provincia de Buenos Aires del 2,5%. Estos porcentajes se suman al valor que las familias deberán afrontar desde el inicio del mes, tanto en matrículas como en cuotas mensuales.

Los que faltan por definirse

Mientras tanto, los servicios de agua, electricidad y gas todavía no informaron los nuevos aumentos. Las empresas y organismos responsables no han comunicado los valores actualizados por lo que los usuarios permanecen a la espera de definiciones que podrían modificar el presupuesto familiar en las próximas semanas.

Se tratan de aumento quirúrgicos sobre los cuales el Gobierno hace cálculos a la hora de determinarlos ya que indicen sobre la inflación. Y luego del 2,1% que marcó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en julio -en gran medida por el impacto de las vacaciones de invierno- se busca volver a consolidar una tendencia de desaceleración.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Aún no se definieron los aumentos en los servicios de luz, gas y agua. (Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias en los incrementos de cada rubro surgen por la estructura de costos y los mecanismos de actualización propios de cada actividad. En la medicina prepaga, los valores varían de acuerdo con el plan elegido y la compañía. En el transporte, el tipo de servicio y la jurisdicción determinan los nuevos precios. La educación privada ajusta según la autorización oficial y las características de cada establecimiento.

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