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Las “dos velocidades” de la economía: qué sectores crecieron y cuáles cayeron en el primer semestre del año

Los datos oficiales del Indec muestran una fuerte disparidad entre rubros. Algunos lograron mejoras de dos dígitos, mientras que otros se achicaron en relación al 2025

Una torre de perforación en un terreno árido a la izquierda y brazos robóticos junto a la carrocería de un automóvil a la derecha.
La explotación de minas y canteras logró una mejora del 14,4% en el primer semestre, mientras que la industria se contrajo 1,9%. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La actividad económica mostró en la primera mitad del año un comportamiento muy dispar. Mientras algunos rubros lograron sostener niveles de expansión de dos dígitos, otros continuaron mostrando dificultades para despegar, evidenciando una economía “a dos velocidades”.

Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el indicador que mide mes a mes el nivel de actividad y que se desagrega por rama productiva, once rubros crecieron en el primer semestre del año, uno se mantuvo estable y cuatro se achicaron. Para reconstruir los resultados por sector, se promediaron los índices mensuales correspondientes a enero-junio de 2026 y se los comparó con el promedio de igual período de 2025. De esa manera surge la variación semestral de cada actividad, que no necesariamente coincide con la lectura mes a mes que difunde el organismo, pero que permite dimensionar la tendencia de fondo de cada rubro a lo largo de los primeros seis meses del año.

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En ese marco, el nivel general de la economía acumuló una suba de 1,9% entre enero y junio de este año, en la comparación con el primer semestre de 2025.

Los sectores que más crecieron

La pesca fue, por lejos, la actividad con mejor desempeño del semestre, con una expansión de 34,1% respecto de igual período de 2025. El resultado estuvo empujado por el fuerte impulso exportador del sector, que en el arranque del año encadenó sucesivos máximos en la generación de divisas. Según datos oficiales difundidos a lo largo del año, las exportaciones pesqueras superaron los USD 1.000 millones en los primeros cinco meses de 2026, con una suba interanual cercana al 23% en valor.

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Primer plano de una mano enguantada de negro sosteniendo un pescado pequeño sobre una gran cantidad de peces plateados en una superficie. Otra mano borrosa al fondo.
La pesca fue la actividad con mayor crecimiento en el primer semestre, con un alza del 34,1 por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explotación de minas y canteras fue el segundo sector con mejor desempeño, con un alza de 14,4% en el semestre. Ese resultado está directamente vinculado al avance de Vaca Muerta. Distintos informes oficiales dieron cuenta durante el año de sucesivos récords de producción: en junio, por ejemplo, la extracción de petróleo a nivel nacional llegó a 914.900 barriles diarios, lo que implicó un salto interanual de 17,1%, con el crudo no convencional explicando ya cerca del 70% de la producción total del país. Ese crecimiento productivo se trasladó también al frente exportador, con un superávit del sector energético que en el primer semestre del año superó los USD 5.000 millones, más de 60% por encima del registrado en igual período de 2025. En julio, según informó ayer el Gobierno, la balanza energética siguió siendo positiva, con un saldo a favor de USD 892 millones.

El agro, representado en el EMAE bajo el rubro “agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, completó el podio de las actividades más dinámicas con una suba de 9,9% entre enero y junio. El resultado se explica en gran medida por la campaña agrícola 2025/26, que combinó una cosecha de soja de 50,1 millones de toneladas, apenas por debajo del ciclo anterior, pero lograda sobre una superficie sembrada considerablemente menor.

Detrás de esos tres sectores, otras ramas también mostraron subas, aunque de una magnitud más moderada. La intermediación financiera avanzó 5,6% interanual en el primer semestre, mientras que hoteles y restaurantes creció 2,7 por ciento. La construcción, por su parte, acumuló una mejora de 2,2%, en línea con la recuperación que viene mostrando la obra privada en los últimos meses. ”Electricidad, gas y agua" y “transporte y comunicaciones” registraron subas de 1,8% cada una, y los impuestos netos de subsidios treparon 1,6 por ciento.

Con incrementos más acotados cerraron actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con 0,7%, y servicios sociales y de salud, con 0,6 por ciento. Enseñanza fue el único sector que permaneció en el mismo nivel que un año atrás, sin variación en el semestre.

Los sectores que retrocedieron

En el otro extremo se ubicaron cuatro ramas de actividad que no lograron revertir la comparación negativa con el primer semestre de 2025. “Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales” tuvo una caída marginal, de 0,1%, mientras que comercio mayorista, minorista y reparaciones retrocedió 1,2% y administración pública se contrajo 1,4 por ciento.

La caída más pronunciada, sin embargo, correspondió a la industria manufacturera, que se achicó 1,9% en la comparación semestral. El resultado confirma una tendencia que distintos indicadores privados y oficiales vinieron señalando a lo largo del año: la producción fabril acumuló varios meses consecutivos de retrocesos interanuales, con una dinámica marcadamente desigual entre ramas. Según relevamientos del propio Indec, la apertura de importaciones golpeó de manera particular a los sectores más expuestos a la competencia externa, como el textil, que llegó a acumular caídas de producción de dos dígitos en la comparación interanual, y a la industria automotriz, que también mostró retrocesos relevantes en la primera mitad del año. A esos factores se sumó la debilidad del consumo interno, que afectó de manera transversal a distintas cadenas productivas orientadas al mercado doméstico.

De esta manera, el balance del primer semestre muestra dinámicas muy diferentes según el sector. Mientras las actividades ligadas a la explotación de recursos naturales y a la demanda externa, como la pesca, la minería y el agro, se beneficiaron del impulso exportador y de condiciones productivas favorables, la industria manufacturera continuó siendo el sector más afectado por la combinación de apertura comercial y consumo interno debilitado.

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