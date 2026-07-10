Marea exportadora: la pesca argentina creció más de 20% y ya genera USD 1.000 millones

Las exportaciones pesqueras argentinas crecieron más de 20% en los primeros cinco meses del año, lideradas por el calamar que alcanzó las 163.115,7 toneladas vendidas al exterior por un valor de USD 451 millones (SAGyP)

Las exportaciones pesqueras argentinas mantienen un ritmo positivo y cerraron los primeros cinco meses de 2026 con ventas al exterior por USD 1.005,6 millones. Según el Informe de Coyuntura elaborado por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, entre enero y mayo se exportaron 291.894,3 toneladas, lo que representa una mejora interanual del 18,2% en volumen y del 22,9% en valor.

El crecimiento estuvo explicado principalmente por el desempeño de las principales pesquerías nacionales. Entre ellas se destacó el calamar, que alcanzó las 163.115,7 toneladas exportadas por un valor de USD 451 millones, con incrementos del 20,2% en volumen y del 20% en divisas respecto del mismo período del año pasado.

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Otro de los protagonistas fue el langostino, uno de los productos más relevantes de la actividad pesquera argentina por su aporte de valor. Las ventas externas de crustáceos llegaron a 47.149 toneladas y generaron ingresos por USD 346 millones, marcando una suba interanual del 18,8% en volumen y del 25,1% en valor.

El langostino fue, entre enero y mayo de 2026, uno de los productos más relevantes de la actividad pesquera argentina por su aporte de valor (Infobae)

Los productos con mayor elaboración también acompañaron la tendencia favorable. Las exportaciones de filetes y carnes de pescado alcanzaron 30.663,8 toneladas por USD 101,1 millones, mientras que el pescado congelado —excepto filetes— llegó a 36.466,3 toneladas por USD 84,4 millones, con un destacado aumento del 38,6% en el valor exportado.

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Además, se registró un fuerte crecimiento en los subproductos de aprovechamiento integral. La harina, polvo y pellets de pescado no aptos para consumo humano crecieron 72,2% en volumen y 101,1% en valor, alcanzando USD 15 millones. En tanto, las preparaciones y conservas de pescado sumaron USD 4 millones, con una mejora del 13,3% en divisas.

En materia de destinos, China volvió a ubicarse como el principal comprador de productos pesqueros argentinos, con operaciones por USD 392 millones, equivalentes al 39% del total exportado. Detrás se ubicaron España, con USD 145 millones, y Estados Unidos, con USD 56,4 millones, consolidando la presencia internacional de una cadena que busca ganar competitividad y ampliar mercados.

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