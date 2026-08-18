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De cuánto será la jubilación mínima de la Anses en septiembre de 2026

El dato oficial de inflación de julio determinó el porcentaje de aumento que la entidad previsional utilizará para actualizar los haberes jubilatorios y las asignaciones familiares en el mes que viene

En una oficina de ANSES, varias personas mayores sentadas en sillas de espera y otras de pie interactúan con empleados detrás de un mostrador. Hay carteles informativos en las paredes.
La jubilación mínima de Anses quedará cerca de los $500.000 en caso de que se confirme el bono. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió la semana pasada el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio, que mostró una suba mensual del 2,1 por ciento. Este valor, que repuntó luego de la baja del mes anterior, determina el ajuste que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) implementará en septiembre de 2026 para jubilaciones y asignaciones familiares.

La normativa que regula estos incrementos se encuentra en el Decreto 274/2024, el cual enlaza la movilidad mensual con la variación inflacionaria de dos meses previos. Así, el IPC de julio establece el mínimo de aumento que recibirán en septiembre quienes cobran jubilaciones, pensiones y prestaciones no contributivas.

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En septiembre, la jubilación mínima se ubicará en $428.591,11, mientras que quienes reciban el bono adicional de $70.000, que todavía debe ser confirmado por la Anses, accederán a un total de 498.591,11 pesos. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $342.872,88 y, sumando el bono, llegaría a 414.349,88 pesos.

infografia

Las pensiones no contributivas tendrán un valor de 300.015,36 pesos. En caso de recibir el bono, el monto subirá a 370.015,36 pesos. Para las titulares de la Pensión Madre de 7 Hijos, el haber será de $428.591,11, que se incrementará a $498.591,11 con el bono incluido.

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En cuanto a las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $154.011,11 y la AUH destinada a personas con discapacidad ascenderá a 501.473,96 pesos.

Nuevos valores para septiembre de 2026

  • Jubilación mínima: $428.591,11
  • Jubilación mínima con bono: $498.591,11
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.872,88
  • PUAM con bono: $414.349,88
  • Pensiones no contributivas: $300.015,36
  • Pensiones no contributivas con bono: $370.015,36
  • Pensión Madre de 7 Hijos: $428.591,11
  • Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $498.591,11
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $154.011,11
  • AUH con Discapacidad: $501.473,96

La inflación de julio y sus componentes

En julio, el IPC mostró un incremento de 2,1%, cortando con la tendencia descendente que se había registrado en los tres meses previos. Esta cifra representa un aumento de 0,2 puntos porcentuales en relación al 1,9% de junio. Analizando la variación interanual, la inflación acumuló un 33,8%, mientras que entre enero y julio el avance llegó a 19,3 por ciento.

infografia

Al mirar el comportamiento de las distintas categorías, el IPC Núcleo presentó una suba de 1,8%, impulsada principalmente por los aumentos en alquileres y servicios culturales. La reducción en las expensas, tras la quita del adicional del 20% que se aplicó en junio, moderó en parte este incremento. Los precios estacionales subieron 4,5%, con alzas notorias en verduras, paquetes turísticos y servicios de alojamiento. Por su parte, los precios regulados crecieron 2,1%, reflejando incrementos en el transporte público, prepagas y tarifas eléctricas.

Entre las divisiones, Recreación y cultura lideró los aumentos del mes con una variación del 5,0%, debido a subas en paquetes turísticos y servicios vinculados al sector cultural. Restaurantes y hoteles quedó en segundo lugar, con un incremento del 2,8 por ciento. En contraste, Prendas de vestir y calzado experimentó una baja del 1,3%, y Bebidas alcohólicas y tabaco mostró un alza de 1,5 por ciento.

Por regiones, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que más impactó en el resultado mensual en GBA, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagonia, a partir de subas en verduras, productos lácteos y panificados. En Cuyo, el mayor aporte correspondió al rubro Transporte, como resultado de ajustes tanto en el transporte público como en el mantenimiento de vehículos particulares.

Hacia adelante, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) arrojó un leve descenso del ritmo inflacionario de cara a los meses siguientes: 1,8% en agosto; 1,8% en septiembre; 1,7% en octubre; 1,6% en noviembre. Para diciembre, anticiparon una tenue suba a 1,8%, seguida de una nueva reducción a 1,7% en enero de 2027.

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