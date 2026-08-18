Ranking de inflación: cuáles fueron las provincias con mayores y menores aumentos de precios en julio

CABA encabezó el ranking con mayor inflación en julio. (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

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La inflación de julio fue de 2,1% y exhibió una leve aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto a junio. De esta manera, interrumpió la tendencia bajista que había mostrado durante los tres meses anteriores. Más allá del dato nacional, lo cierto es que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se movió de forma dispar entre las distintas provincias.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la dinámica de precios experimentó una variación interanual de 33,8% y acumuló una suba de 19,3% en los primeros siete meses de 2026.

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En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) encabezó el ranking de inflación provincial en julio con una suba del 2,9%, superando el promedio nacional. A CABA le siguieron Río Negro, con un incremento mensual del 2,6%, y Neuquén, que alcanzó el 2,3 por ciento. Jujuy igualó el promedio nacional con una variación del 2,1 por ciento. En el extremo opuesto, San Luis registró la menor inflación del mes, con solo 1,3 por ciento.

Así se desprende de un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, que señaló que siete distritos exhibieron una aceleración en la velocidad de crecimiento del IPC respecto a junio. CABA y Río Negro fueron las que experimentaron los saltos más notorios, con aumentos de 1,1 y 0,9 puntos porcentuales respectivamente. En contraste, Chaco mantuvo la misma dinámica que el mes anterior y solo Córdoba y San Luis mostraron leves desaceleraciones.

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En el acumulado de enero a julio de 2026, Neuquén lideró el ranking con una suba de precios del 20 por ciento. Le siguieron Chaco (19,7%), CABA, Santa Fe y Jujuy, todas con un 19,4 por ciento. Por debajo, Río Negro presentó la menor variación acumulada del año, con 16,3 por ciento.

Tomando la comparación interanual, el IPC nacional subió un 33,8% respecto a julio del año anterior. Solo Neuquén (36,9%) y Santa Fe (34,0%) superaron ese promedio. El resto de las provincias quedó por debajo, con Río Negro mostrando el menor incremento interanual, con 27,9%, y manteniéndose como la única provincia con una variación inferior al 30 por ciento.

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Las diferencias regionales también se reflejaron en los rubros que impulsaron la inflación. En CABA, el rubro “Recreación y Cultura” lideró los aumentos con un 5,8 por ciento. En Chaco, la mayor suba se dio en “Vivienda y Servicios Públicos” con un 4,5 por ciento. En Santa Fe, el mismo segmento de vivienda y servicios alcanzó un alza del 4,1 por ciento.

Cómo evolucionó la inflación en julio

El análisis por categorías mostró que el componente IPC Núcleo, que excluye tanto precios estacionales como regulados, exhibió una suba de 1,8% en julio. Este movimiento respondió principalmente a incrementos en alquileres de vivienda y servicios culturales, aunque el impacto se moderó por el descenso en el costo de expensas, luego de la quita del recargo del 20% que rigió en junio.

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El segmento de precios estacionales avanzó 4,5%, impulsado por alzas en verduras, paquetes turísticos y servicios de alojamiento. Los aumentos en estas últimas dos categorías están estrechamente vinculados a las vacaciones de invierno. En el caso de los precios regulados, la variación fue del 2,1%, a partir de subas en transporte público, gastos vinculados a prepagas y electricidad.

La división que lideró los aumentos mensuales fue Recreación y cultura, con una suba del 5,0% asociada a mayores precios en paquetes turísticos y servicios culturales. Restaurantes y hoteles ocupó el segundo lugar, con un incremento del 2,8%. Por el contrario, las menores variaciones nacionales se dieron en prendas de vestir y calzado, que bajó 1,3%, y en bebidas alcohólicas y tabaco, que subió 1,5 por ciento.

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El informe del Indec también identificó que en las regiones GBA, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagonia, el mayor aporte a la inflación mensual provino de alimentos y bebidas no alcohólicas, producto de subas en verduras, productos lácteos y panificados. En Cuyo, la incidencia principal correspondió a la división Transporte, debido a aumentos en transporte público y en el funcionamiento de equipos de transporte personal.