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Crédito en dólares: 8 de cada 10 préstamos en el sector agropecuario se pactan en moneda extranjera

Este tipo de financiamiento continúa expandiéndose en una actividad clave para la generación de divisas, mientras el Gobierno apunta a flexibilizar las condiciones para que los bancos amplíen el acceso

Billetes de cien dólares estadounidenses distribuidos sobre una superficie de granos de soja.
El financiamiento digital mostró un fuerte crecimiento en el agro (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En un contexto de relativa estabilidad cambiaria, el dólar se consolidó como la moneda de preferencia para el financiamiento del sector agropecuario. Durante el primer semestre de 2026, el 81% de las operaciones de crédito registradas en la plataforma Nera se pactó en dólares, 30 puntos porcentuales más que en el mismo período del año pasado.

La preferencia por el dólar se da en un sector que requiere un volumen elevado de financiamiento para sostener su actividad. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), los productores destinan alrededor de USD 30.000 millones por campaña a la agricultura, considerando los seis principales cultivos, mientras que la ganadería también demanda financiamiento a través de créditos bancarios, comerciales y de proveedores.

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La demanda de financiamiento varía según la actividad. En agricultura, los principales destinos fueron la protección y nutrición de cultivos y la compra de semillas. En ganadería, en tanto, el crédito se orientó principalmente a la nutrición, la mejora genética, la invernada y la retención de vientres.

Billetes de un dólar
En agricultura, los principales destinos del financiamiento fueron la protección y nutrición de cultivos y la compra de semillas (Reuters)

En paralelo, el financiamiento digital mostró un fuerte crecimiento y acumuló un 40% más de operaciones a nivel interanual. “El primer semestre de 2026 confirmó que el productor elige crédito embebido para financiar sus insumos o hacienda, agilizando la operatoria con sus proveedores de manera directa. En un escenario de márgenes ajustados, contar con este tipo de herramientas puede marcar la diferencia en la rentabilidad del negocio”, señaló Marcos Herbin, CEO en Nera.

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El informe destacó el regreso de las líneas de financiamiento en dólares para la actividad pecuaria y el lanzamiento de un nuevo producto, denominado Crédito Ganadero Garantizado, que permite acceder a fondos de libre disponibilidad utilizando animales como respaldo.

Mientras tanto, el Gobierno anunció la semana pasada una flexibilización para el otorgamiento de créditos en dólares a todas las empresas, permitiendo a los bancos prestar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera sin limitarse solo a empresas generadoras de dólares o con garantía.

Las restricciones previas al anuncio se habían establecido tras la crisis de 2001 para evitar un descalce de monedas en el sistema financiero: una eventual devaluación podía volver impagables los préstamos en dólares y, al mismo tiempo, comprometer la capacidad de los bancos para devolver los depósitos denominados en esa moneda.

La nueva normativa apunta a “incrementar el financiamiento disponible para la inversión privada”, lo que, en palabras del Banco Central, podría “impulsar la actividad económica, la productividad y el empleo, y reducir la dependencia del financiamiento externo”.

Evolución de las tasas

Otro dato relevante es que durante los últimos 12 meses, las tasas de mercado bajaron más de 30% tanto en pesos como en dólares y se mantuvieron estables durante el primer semestre. Si se toma como referencia el fuerte pico registrado en octubre por el contexto electoral, la caída de las tasas en moneda local supera el 60%.

Las tasas de mercado bajaron más de 30% tanto en pesos como en dólares y se mantuvieron estables durante el primer semestre
Las tasas de mercado bajaron más de 30% tanto en pesos como en dólares y se mantuvieron estables durante el primer semestre

Además, más de la mitad de los créditos se otorgó a tasas inferiores a las tasas de referencia del mercado. En algunos casos, las líneas denominadas en dólares llegaron a tener una tasa de 0%, principalmente debido a condiciones especiales ofrecidas por proveedores como incentivo comercial para sus clientes.

En cuanto a los plazos, el 54% de los créditos se pactó a 12 meses, una modalidad que permite hacer coincidir los vencimientos con el momento de la cosecha. El informe también detectó un mayor uso de créditos a 270 días en diciembre, asociado al crecimiento del maíz tardío y a la necesidad de extender los plazos cuando la cosecha se desplaza más allá de julio.

El financiamiento respaldado por producción también mostró un crecimiento. Durante el semestre se utilizaron más de 260.000 toneladas de granos como garantía, con la participación de 37 acopios, corredoras, exportadoras y cooperativas registradas en la plataforma.

El 69% de los contratos se pactó con precio a fijar. El maíz representó el 43% de los cultivos utilizados como respaldo, seguido por la soja, con 40%, y el trigo, con 12%.

Martina Donath, Directora de Producto en Nera, dijo: “El agro argentino tiene todavía un enorme potencial de crecimiento, y el crédito es la próxima frontera para destrabarlo. La tecnología es la palanca que va a permitir que ese crédito fluya mejor, más rápido y con mejores condiciones para el productor”.

Según explicó, esa transformación se apoya en tres frentes: el crédito embebido en el momento de la compra, el uso de datos e inteligencia artificial para personalizar la oferta crediticia, optimizar la toma decisiones y el desarrollo de nuevos productos financieros sobre activos reales del campo.

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