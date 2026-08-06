Las consultoras que releva el BCRA proyectaron una inflación de 2% para julio: qué estiman para agosto

Las consultoras relevadas por el BCRA anticipan una desaceleración de la dinámica inflacionaria para los próximos meses. (REUTERS/Agustin Marcarian)

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Las consultoras y bancos que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectaron una inflación de 2% para julio y de 1,8% para agosto. Además, pronosticaron un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 29,8% para 2026 y un dólar a $1.652 para fin de este año.

En cuanto a la dinámica inflacionaria, el grupo de los analistas más precisos, denominado Top 10, estimó 1,9 por ciento para el séptimo mes del año. Según el informe, las proyecciones para el IPC Núcleo, que no tiene en cuenta precios regulados ni estacionales, también apuntaron a una leve disminución, con una estimación de 1,8% tanto para el promedio general como para el Top 10.

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En caso de que se cumpla el 2% previsto por la mediana de los pronósticos, implicaría una aceleración respecto al 1,9% que arrojó junio, última medición oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El organismo estadístico dará a conocer el número definitivo el jueves 13 de agosto a las 16.

En tanto, los participantes del REM previeron un leve descenso del ritmo inflacionario de cara a los meses siguientes: 1,8% en agosto; 1,8% en septiembre; 1,7% en octubre; 1,6% en noviembre. Para diciembre, anticiparon una tenue suba a 1,8%, seguida de una nueva reducción a 1,7% en enero de 2027.

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Para los analistas consultados por el BCRA, la inflación será de 1,8% en agosto. (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

A nivel anual, el reporte mostró una variación de 21,8% para los próximos doce meses y 29,8% para todo 2026. Para los encuestados, la inflación de 2027 será de 20% y la de 2028 descenderá a 14,1 por ciento.

La encuesta del BCRA también incluye estimaciones sobre el tipo de cambio. La mediana de las proyecciones señaló que el dólar podría ubicarse en $1.512 en promedio durante agosto de 2026, cifra que representa una leve reducción respecto al relevamiento anterior. Para diciembre, el consenso general espera un tipo de cambio de $1.652, lo que implicaría una variación interanual de 14,1%, por debajo de la inflación proyectada. Entre los analistas Top 10, la expectativa para diciembre es de 1.605 pesos.

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En materia de actividad económica, las consultoras y bancos sostuvieron que el Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad habría caído 0,4% en el segundo trimestre del año. Para el tercer y cuarto trimestre de 2026, las consultoras prevén un crecimiento de 1,0% en cada período. El promedio de expectativas para 2026 presentó una suba del PIB real de 2,7%, mientras que el Top 10 espera un avance de 2,6 por ciento.

A propósito de la evolución del empleo, el informe detalló que la tasa de desocupación para el segundo trimestre del año se ubicaría en 7,7% de la Población Económicamente Activa, manteniéndose sin cambios respecto al reporte anterior. Se prevé una leve baja a 7,5% para el cuarto trimestre, aunque el Top 10 mantuvo el 7,7% en ambas mediciones.

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El REM prevé una leve baja de la tasa de desocupación hacia el último trimestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto al costo del dinero, los analistas pronosticaron una tasa de interés activa de bancos privados (TAMAR) de 22,40% nominal anual para agosto, lo que equivale a una tasa efectiva mensual de 1,84 por ciento. Para diciembre de 2026, la previsión es de 22,2% nominal anual, con una tasa efectiva mensual de 1,82 por ciento. El Top 10 proyectó una TAMAR de 22,7% para agosto y 22,5% para diciembre de 2026.

En el sector externo, las consultoras anticiparon que las exportaciones de bienes alcanzarían USD 100.207 millones este año, mientras que las importaciones sumarían 76.773 millones de dólares. De esta manera, el saldo comercial arrojaría un superávit de USD 23.434 millones, cifra levemente inferior a la prevista en la encuesta previa.

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Por último, el resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero se ubicaría en un superávit de $15,6 billones para 2026, según el promedio de expectativas. El Top 10 auguró un saldo positivo de $15,1 billones, y ningún consultor proyectó un superávit inferior a $9,0 billones en el año.