“Cuánta negligencia!”: la queja empresarial por el cierre de un paso a Chile por donde salen exportaciones por USD 1.000 millones

El cruce binancional permaneció cerrado por 34 días

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El cierre del paso internacional Cristo Redentor hacia Chile se extendió por 34 días y generó quejas entre los empresarios que hablan de negligencia y de falta de gestión para su mantenimiento, en particular del lado argentino del cruce. Tras la acumulación de entre 1.800 y 2.000 camiones de carga varados en Mendoza, se espera que el paso sea rebierto hoy, con prioridad para los vehículos de transporte de mercaderías.

“1 MES!! Cuanta negligencia!” posteó en su cuenta de la red social X Bruno Pescarmona, gerente de Grupo Arcor a cargo del área agrícola, en relación a la duración del corte y su impacto económico para la provincia cuyana. Los caminos alternativos al Cristo Redentor para cruzar a Chile implican recorrer más de 2.000 kilómetros de distancia adicionales.

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“El 70% de las exportaciones de Mendoza sale por vía terrestre hacia Chile a través del Paso Internacional Cristo Redentor. Tomando como base los USD 1.538 millones exportados en el último año, esto representa cerca de USD 1.070 millones”, explicó.

“Además de los elevados sobrecostos tener un mes ininterrumpido de cierre paraliza o pone en riesgo directo exportaciones por USD 95 y USD 100 millones en productos mendocinos”, señaló Pescarmona. Y consideró además que el tratamiento del tema no es igual a ambos lados de la frontera: “Los chilenos invierten más $$ de su lado, tienen condiciones topográficas mas difíciles y les nieva más”.

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El cierre del Paso Cristo Redentor por nevadas, que afectó durante un mes las exportaciones de Mendoza a Chile, aparece en la pantalla de un televisor con Osvaldo Valle.

En la misma línea opinó Martín Clement, ex presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM): “Mientras en otros países se inauguran obras de infraestructura faraónicas aquí llevamos más de un mes con el principal paso fronterizo cerrado por temporal de nieve. Insólito. Algo hicimos muy mal en mas últimas décadas”.

El empresario afirmó que el mantenimiento del cruce no está bien administrada por las manos estatales: “La gestión -de ambos lados- debe ser privada. Solo pasando en un día común de verano se advierte la dejadez del Paso”.

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Se documentan las labores de despeje de nieve en el Paso Cristo Redentor, Mendoza. Varias máquinas pesadas, como cargadoras frontales, operan para remover grandes volúmenes de nieve de la calzada en un entorno montañoso completamente blanco

El impacto económico del cierre fue cuantificable y acumulado. Según el cálculo de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), cada camión detenido generó una pérdida de entre USD 450 y USD 600 diarios, según si la unidad contaba con equipo de frío. Con entre 1.800 y 2.000 unidades varadas durante 34 días en Mendoza, las pérdidas del sector en esa provincia se estiman en decenas de millones de dólares. A eso se suma el lucro cesante de las empresas que no pudieron tomar nuevas cargas mientras sus vehículos permanecían inmovilizados.

Carlos Messina, presidente de Aprocam, había planteado días atrás que la normalización debería comenzar con una habilitación exclusiva para camiones: “Si lo habilitan sólo para camiones primero, se normalizará mucho más rápido la situación”, afirmó. La decisión del Comité del Sistema Cristo Redentor siguió precisamente ese criterio.

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Cómo se reabrirá el paso Cristo Redentor

Según informaron desde Vialidad Nacional, el cruce del paso binacional se habilitará para el transporte de carga desde Argentina hacia Chile durante el martes, miércoles y jueves desde las 9 de la mañana hasta las 21 hasta el sector de Guardia Vieja. En tanto, tendrán prioridad los camiones que ya estén documentados en la playa de estacionamiento de Uspallata.

Además, el comunicado oficial del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor, emitido en conjunto por las coordinaciones chilena y argentina, precisó que el viernes 21 y el sábado 22, el flujo se invertirá: solo circularán camiones en sentido Chile-Argentina, con el mismo horario y hasta Uspallata. El documento aclaró además que el turismo interno desde Uspallata queda suspendido durante ese período, ya que la prioridad será la circulación del transporte de carga. Las condiciones de apertura para vehículos menores, buses y turistas serán comunicadas oportunamente.

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De acuerdo a lo que pudo saber Infobae, hasta la semana pasada se calculaba que había entre 1.800 y 2.000 camiones varados solo en la provincia de Mendoza, distribuidos entre el Área de Control Integrado de Uspallata, distintas estaciones de servicio del corredor y las bases de empresas que aguardan la reapertura.