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La fuerte oferta en el mercado de cambios mantuvo al dólar mayorista alejado de los 1.500 pesos

El tipo de cambio oficial cerró a 1.492 pesos, con más de USD 600 millones negociados en el segmento de contado. Al público finalizó sin variantes, a $1.515 para la venta en el Banco Nación

operaciones económicas digitales, tecnología de pagos, administración de fondos en internet - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El dólar mayorista sube 37 pesos o 2,5% en 2026.
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El mercado de cambios exhibió nuevamente alto volumen de USD 618,4 millones en el segmento de contado, con un tipo de cambio estabilizado debajo de los 1.500 pesos. El dólar mayorista avanzó solo 50 centavos, a $1.492, para mantener en agosto una exigua alza de siete pesos o 0,5%, otra vez detrás del ritmo inflacionario.

El BCRA estableció para la fecha un techo para el régimen de bandas cambiarias en los 1.859,49 pesos. El dólar mayorista amplió a 367,49 pesos o 24,6% la distancia o brecha de ese límite oficial para la flotación.

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El dólar al público quedó sin variantes a $1.515 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.515,66 para la venta y $1.464,59 para la compra.

El dólar blue rebotó cinco pesos o 0,3%, a $1.540 para la venta. en agosto el dólar informal registra un descenso de 20 pesos o 1,3 por ciento.

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La calma cambiaria se trasladó también al mercado de dólar futuro, donde las distintas posturas exhibieron bajas marginales de hasta 0,2% con un monto poco relevante, equivalente a USD 771,3 millones, según datos de A3 Mercados. La postura que concentró los negocios, para el cierre de agosto, cedió 1,50 peso, a $1.504,50, frente a una banda superior prevista en $1.879,92 para fin de mes.

“El dólar mayorista sigue más estabilizado alrededor de $1.492, dentro de una plaza cambiaria que ha venido mejorado los volúmenes, pero de todas maneras el BCRA extiende un más reducido ritmo de compras. Ello no preocupa demasiado a los operadores, dado que era anticipado por la menor estacionalidad en la oferta de divisas, sino que las miradas se dirigen a la actividad en futuros y dollar-linked”, afirmó el economista Gustavo Ber.

“En particular, hasta cuándo las autoridades estarían más inclinadas a defender el ‘techo’ de $1.500, toda vez que el camino hasta las elecciones es largo y una reanudación del deslizamiento gradual podría contribuir a minimizar los costos en esta etapa”, acotó el titular del Estudio Ber.

Un informe de la Consultora 1816 indicó que “el Gobierno logró mantener de manera simultánea la estabilidad de las tasas en pesos a un día -que siguen sin alejarse demasiado del piso de 20% nominal anual que fija el Central en la rueda REPO- y la estabilidad del spot -que en las últimas dos ruedas se apartó un poco de esa línea en la arena que trazó el Central en 1.500 pesos”.

“Conseguir ambos objetivos de política monetaria y cambiaria, de todos modos, no fue gratis, porque implicó una marcada desaceleración en el ritmo de las compras del BCRA en el mercado de cambios -en las últimas cinco ruedas el Central compró un promedio de apenas USD 28 millones por día, en mínimos del año-”, mientras que “la decisión de ‘marcar’ los $1.500 como techo de corto plazo para el tipo de cambio también afectó la dinámica de la deuda en dólares, que tuvo un mal desempeño en comparación con sus pares emergentes en las últimas jornadas”, estimó 1816.

“Los resultados de las licitaciones ya no son suficientes para evaluar el impacto monetario de las operaciones del Tesoro”, expresó en un informe Adcap Grupo Financiero. “El mercado ahora debe seguir no solo el nivel de rollover, sino también dónde se depositan los pesos captados por el Tesoro, cómo administra el BCRA sus operaciones de pases (REPO) y si las intervenciones oficiales mediante instrumentos dólar linked están absorbiendo liquidez en otras partes del sistema”, agregó.

“Los sectores más dinámicos de la economía -energía, minería, agro y ciertos servicios- continúan incrementando su capacidad de generación de divisas. En la medida en que esta transformación se afiance, la discusión económica tenderá a desplazarse gradualmente desde la escasez de dólares hacia las condiciones necesarias para que otros sectores de la economía puedan desarrollarse y desenvolverse en este nuevo escenario”, consideró José María Segura, economista Jefe de PwC Argentina.

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