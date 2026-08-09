Ramiro Castiñeira: “Que crezcan las exportaciones es el mejor indicador de que crecerá el empleo y bajará la pobreza”

"Argentina está en transición. Desarmando el modelo económico que operó en el último siglo”

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El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en una conferencia la última semana que, después de “25 años con una economía arrasada, es la primera vez que se evitó una crisis en dos años y medio del nuevo gobierno, sin violar la propiedad privada”.

A su vez, el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, destacó en la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM): “A diferencia de otras experiencias de estabilización, el programa vigente permitió avanzar de manera sostenida en la corrección de los principales desequilibrios macroeconómicos heredados, cumpliendo los contratos preexistentes. El establecimiento del equilibrio fiscal, la eliminación del financiamiento monetario al Tesoro, la corrección de distorsiones en los precios relativos y el saneamiento del balance del Banco Central contribuyeron a reducir la inflación y permitieron liberar el mercado cambiario”.

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Sin embargo, entre muchos economistas predomina la preocupación por la heterogeneidad de la recuperación de la economía, con sectores “ganadores y perdedores”, y algunos alientan la suba del tipo de cambio, pese a la relación directa que tiene con el aumento de la pobreza.

Con ese escenario, Infobae entrevistó a Ramiro Castiñeira, economista y director de la consultora Econométrica, quien analizó la marcha de la economía y sus expectativas para el corto plazo.

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— Si tuviera que definir la economía argentina hoy en una frase, ¿Dónde estamos?

— Argentina está en transición. Desarmando el modelo económico que operó en el último siglo. Un modelo económico que sumó 16 ceros a la moneda, dejó USD 525 mil millones de deuda pública, todo para un estancamiento económico crónico que empujó a más del 50% de la población a la pobreza.

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“Javier Milei es el primer presidente en un siglo que devuelve el protagonismo al sector privado”

Argentina apostó durante un siglo a la economía cerrada y al placebo del gasto público. Javier Milei es el primer presidente en un siglo que devuelve el protagonismo al sector privado y tiene como principal motor a las exportaciones. Le saca los cepos al sector privado y le pone el cepo a la política.

En esta transición se frenó la hiperinflación heredada, se equilibraron las cuentas públicas y se apagó la maquinita de imprimir por primera vez en un siglo. El resultado es que la inflación bajó del 300% al 30% anual y la economía comienza a recuperar el crecimiento.

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"La inflación bajó del 300% al 30% anual y la economía comienza a recuperar el crecimiento"

— ¿Por eso, en esta transición, no todos los sectores crecen por igual?

— La economía en transición consiste justamente en pasar de un modelo que les quitaba libertades a muchos para repartirse las SIRA -el sistema de permisos para importar que impuso el gobierno de Alberto Fernández- entre pocos, a un modelo que respeta la libertad de todos.

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En el modelo que se desarma, llamaban “política industrial” a sacarle libertades al consumidor para luego venderle a mayor precio. Eso no son negocios: son negociados que se cocinaban en los escritorios del poder. El precio de la ropa, la tecnología, los fabricantes de autos y los electrodomésticos está colapsando porque el consumidor recupera la libertad perdida.

“Llamaban “política industrial” a sacarle libertades al consumidor para luego venderle a mayor precio. Eso no son negocios: son negociados!

En simultáneo, emergen a toda velocidad los negocios que tenían la bota del Estado encima. Las exportaciones tenían cepo, desdoblamiento cambiario, retenciones y cupos. Al eliminar todo ello, las exportaciones hoy marcan récord, lideradas por la agroindustria, la energía y la minería, y en menor medida por industrias de origen no agropecuario.

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Bajo el nuevo paradigma, la mejor política macroeconómica es la estabilidad y la mejor política microeconómica es la libertad.

— Pero, en el agregado, ¿hay expansión o estancamiento? ¿Qué dato considera decisivo para sostenerlo?

— El PBI creció 4,5% en 2025 y, según el REM del BCRA, este año la economía crecerá casi un 3%. Es la primera vez en una década y media que la economía crece dos años consecutivos, marca nuevos máximos y deja arrastre positivo para el siguiente.

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"En los últimos 15 años, la economía generó 2,3 millones de empleos en la informalidad, 900 mil en monotributo y 800 mil empleados en la administración pública nacional"

— El empleo asalariado privado cae y la informalidad aumenta: ¿cuánto se explica por la coyuntura de la política económica y cuánto es arrastre de la última década? Si tuviera que asignar relevancia, ¿Qué proporción le da a cada factor?

— El empleo asalariado privado registrado no crece desde 2011. Eran 6 millones de puestos hace quince años y son 6 millones en la actualidad. En los últimos 15 años, la economía generó 2,3 millones de empleos en la informalidad, 900 mil en monotributo y 800 mil empleados en la administración pública nacional, provincial y municipal.

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La única forma de generar empleo en blanco es crecer, y Argentina recién ahora retomó el crecimiento liderado por las exportaciones. Los tigres asiáticos salieron de la pobreza con las exportaciones; China salió de la pobreza con las exportaciones.

“Los tigres asiáticos salieron de la pobreza con las exportaciones; China salió de la pobreza con las exportaciones”

Que crezcan las exportaciones en Argentina es el mejor indicador de que crecerá el empleo y bajará la pobreza. Pero la dinámica no se mide en meses y sólo la constancia traerá los resultados, como ya pasó en otros rincones del planeta.

— Sobre la nueva legislación laboral: ¿Advierte cambios ya medibles o cree que está trabada por la judicialización de la reglamentación? ¿Qué indicador usaría para detectarlo?

— La reforma laboral aprobada el año pasado permitió poner un freno a la industria del juicio. Pero todavía pesan la presión tributaria y las cajas sindicales. El nuevo recibo de sueldo que se aprobó con la reforma permitirá que todos los asalariados adviertan que el Estado y los sindicatos viven de su salario.

"La conciencia permitirá juntar los votos para avanzar con el resto de las reformas"

La conciencia permitirá juntar los votos para avanzar con el resto de las reformas. Se resumen en bajar los impuestos al trabajo, pero también en eliminar el unicato, separar las obras sociales de los sindicatos, eliminar el aporte solidario y las negociaciones colectivas, sólo para arrancar y recuperar salario y libertad.

— Sobre el contenido del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, ¿Qué cambia en términos concretos?

— Lo más importante es que el BCRA no pueda financiar más al Estado. Los 16 ceros que la política le sumó a la moneda en los últimos 90 años fueron consecuencia de que el BCRA se la pasara emitiendo para financiar el déficit fiscal. La reforma de la Carta Orgánica impedirá que se monetice el déficit fiscal. No más maquinita inflacionaria, y tampoco que puedan saquear las reservas del BCRA con letras intransferibles.

“Con la nueva Carta Orgánica, la política tendrá una perimetral y no podrá acercarse al BCRA”

Con la nueva Carta Orgánica, la política tendrá una perimetral y no podrá acercarse al BCRA. El peso y las reservas estarán a resguardo.

— En su definición, ¿cuáles son las tres condiciones institucionales mínimas para hablar de independencia real del BCRA?

No financiar al Estado; El BCRA sólo podrá comprar bonos del Tesoro en el mercado secundario y como herramienta de manejo de agregados monetarios; y Toda ganancia contable que provenga de devaluar la moneda no podrá girarse al Tesoro.

La propuesta de la nueva Carta Orgánica cumple las tres condiciones.

"El índice de riesgo país refleja el pasado, en el presente es cero"

— ¿Qué condición considera indispensable para que el índice de riesgo país baje de 400 puntos básicos y la inflación se sostenga por debajo del 2% mensual: resultado fiscal, reglas monetarias, reservas, crecimiento o acceso al crédito?

— El índice de riesgo país refleja el pasado. Venimos de cuatro defaults de la deuda pública en menos de 20 años: en 2002, cuando el Congreso aplaudió de pie entrar en default; en 2014/15, cuando Argentina dejó de pagar los intereses de la deuda pública por no acatar el fallo del juez Griesa; en 2019, por reperfilar la deuda en pesos; y en 2020, cuando se dejó de pagar los intereses de la deuda y se reperfiló la deuda en dólares.

Lo indispensable es una macroeconomía sana: equilibrio fiscal, superávit comercial e independencia del BCRA. Por primera vez en un siglo se cumple, pero el mercado también conoce nuestro pasado. Los últimos presidentes tuvieron un evento de default de la deuda pública.

— ¿Cómo definiría “peso fuerte” en términos operativos —tipo de cambio real, poder de compra, tasas, acceso al crédito o estabilidad— y cuál cree que es el objetivo implícito hoy?

— Una economía débil tiene una moneda débil. Una economía fuerte tiene una moneda fuerte. Si pasamos de un modelo con déficit fiscal, déficit externo, sin reservas ni crecimiento, a un modelo con superávit fiscal y externo, acumulación de reservas y crecimiento, la moneda necesariamente se apreciará, reflejando la mejor situación macroeconómica.

“Por primera vez en un siglo se cumple: equilibrio fiscal, superávit comercial e independencia del BCRA, pero el mercado también conoce nuestro pasado”

Que la moneda flote y que su precio sea libre. En ese contexto, los adjetivos caro o barato pierden sentido. Es precio de mercado y punto. Para 2028 no tengo dudas de que se podrá hablar de una liberalización plena del mercado de cambios, algo que Argentina nunca hizo en su historia.

— Si el peso se aprecia, ¿qué se gana y qué se pierde en actividad, empleo y exportaciones?

— Este año el saldo comercial superará los USD 25.000 millones, 4% del PBI. Hay que tener coraje para hablar de atraso cambiario con semejante superávit comercial. Pero, ante la contundencia del número, la heterodoxia empieza a equiparar el crecimiento de las exportaciones con una enfermedad. Increíble, pero real.

Con moneda libre gana toda la economía. Nunca se atrasará. Algo que jamás entendió la heterodoxia local, que siempre quiere ponerle un precio político al tipo de cambio.

"Que la moneda flote y que su precio sea libre. En ese contexto, los adjetivos caro o barato pierden sentido. Es precio de mercado y punto"

— Del Programa Financiero en dólares del Tesoro nacional hasta fin de 2027: ¿dónde ve el principal riesgo -rollover, costo, acceso, calendario político, shocks externos- y cuál sería el “plan B” si ese riesgo se materializa?

— El Gobierno ya acumuló los dólares para el pago de la deuda hasta 2027. Ya no hay riesgos hasta las elecciones presidenciales; por algo el índice de riesgo país está en mínimos en la era Milei. Más aún, el rendimiento de los bonos que vencen durante la actual gestión tiene implícito un riesgo de pago de cero.

El plan de este Gobierno es el plan A: equilibrio fiscal, cero emisión y libertad. Se suman los swaps y los dólares del FMI en las reservas. El plan B lo definirá la oposición. Las urnas dirán qué plan se aplica después de las elecciones.

— ¿Hace falta publicar también un Programa Financiero del Tesoro en pesos? ¿Qué debería incluir para ser creíble y qué problema concreto resolvería? — La deuda en pesos todavía es muy de corto plazo. Por la inflación y los miedos al pasado. A medida que bajen la inflación y el riesgo país, las letras del Tesoro se transformarán en bonos.

“Bajo el nuevo paradigma, la mejor política macroeconómica es la estabilidad y la mejor política microeconómica es la libertad”

Igualmente, el Gobierno está despejando buena parte de los vencimientos del segundo semestre de 2027, justamente para no tener una situación de estrés en la previa electoral.

— Para el cierre de 2026 y 2027, ¿cuáles son sus rangos -mínimo, base y máximo- de inflación, actividad, tipo de cambio y reservas?

— Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado, el REM espera una tasa de crecimiento cercana al 3% para este año y el próximo, y una inflación del 30% para este año y del 20% para el próximo. Concuerdo con ese escenario. Las reservas en el BCRA están en torno a USD 50.000 millones y es posible que la entidad continúe comprando ante el abultado superávit comercial, las colocaciones de deuda corporativa y la inversión externa atraída por el RIGI. El tipo de cambio acompañará la inflación, como un precio más de la economía.

— ¿Qué supuesto le cambia el escenario de base?

—vLa discusión no es 2027, que está forjado con reservas, superávit fiscal y externo. La discusión está en 2028. Argentina está en transición porque así lo decidió la sociedad en 2023. En 2027 la sociedad definirá si quiere continuar apostando al futuro o pretende volver al pasado. Pero, con el camino a la hiperinflación de 2023 todavía en la retina de todos, y la estabilidad de precios que todavía no mostró su mejor carta, me permito ser optimista sobre lo que viene.

Fotos: Maximiliano Luna