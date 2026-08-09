Dato histórico: por primera vez ninguno de los 10 autos 0 km más baratos está en el Top de ventas del mercado argentino

La elección de un auto nuevo no está ligada al precio más bajo. Así lo muestran los números de julio y los precios de agosto en el mercado argentino.

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El mes de agosto de 2026 probablemente tenga reservado un lugar especial en la historia del mercado automotor argentino, por tratarse de la primera vez en la que ninguno de los diez autos más vendidos está en la lista de los que tienen el menor precio del mercado.

Hasta julio había tres modelos que coincidían en ambas listas, el Fiat Cronos, el Peugeot 208 y el Chevrolet Onix, pero la llegada de nuevos modelos accesibles importados, hicieron que dos de ellos desaparezcan de la lista de precios más bajos y el único que quedó, el auto de General Motors, salió de los diez más vendidos del mes, aunque se mantiene en el Top del de los siete meses acumulados.

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El fenómeno es toda una novedad, y muestra de inmejorable modo el cambio absoluto que tuvo el mercado de autos 0 km en los últimos dos años y medio, desde que se eliminaron todas las trabas a la importación de vehículos, y también se eliminaron algunos impuestos distorsivos como eran el impuesto PAIS o las dos escalas del impuesto interno, que popularmente se reconoció como impuesto al lujo.

El cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos solo aportó dos modelos a los 10 de precio más bajo del mercado. (Chinatopix vía AP, Archivo)

Complementariamente a esa apertura, el Gobierno lanzó a comienzos de 2025 el renombrado cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos con exención del arancel de importación Mercosur del 35% para vehículos de extrazona, aunque el impacto fue mínimo en la franja más baja de precios del mercado.

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Esto se debe a que al tener un precio tope de USD 16.000 FOB (en puerto de embarque), los vehículos que mayormente se trajeron bajo esta preferencia arancelaria tienen un precio cercano al máximo que se transforman en unos USD 32.000 al nacionalizarse, y por lo tanto quedan con precios entre $15.000.000 y $20.000.000 por encima de los autos más económicos.

Pero por alguna razón, o la suma de varias, los nuevos diez autos más baratos no son necesariamente los diez preferidos de los usuarios, tanto sea por el equipamiento que ofrecen, generalmente básico, o por la tecnología, como es el caso del auto más económico en agosto que es un citycar 100% eléctrico.

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Repasándolos del primero al décimo puestos, el Jmev Easy lleva vendidos este año 169 unidades y está en el puesto 137 sobre 415 modelos distintos que se comercializaron en los primeros 7 meses del año. Distinto es el caso del Renault Kwid, un auto sin limitaciones de volumen, del que se vendieron 5.896 unidades y está en el puesto 15to del ranking absoluto.

El Renault Kwid fue el auto más barato del mercado hasta el mes pasado, pero está en la 15ta posición en la preferencia de compra de los usuarios.

El tercero es el Hyundai HB 20, que patentó 2.741 autos y está en la posición 38va. El cuarto más barato es el nuevo Volkswagen Polo Robust, que entró al mercado recién el 26 de julio y su rendimiento no es referencia porque el Polo Track que lo precedía como la versión más accesible del auto, estaba mucho más caro y fuera del Top 10 de precios.

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El quinto auto más barato es el Fiat Mobi, también un auto Mercosur que no tiene limitaciones de volumen más allá de las propias que decida Stellantis. Ese vehículo registró ventas por 1.811 autos en lo que va del año y está en el puesto 52do.

Sexto entre los autos más accesibles está el Chevrolet Onix, el único modelo que en el acumulado de ventas del año sí está entre los 10 más vendidos, pero que en julio quedó en 11mo lugar. El Onix ostenta 8.218 patentamientos y está en el 9no puesto de los más vendidos de 2026.

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El Chevrolet Onix es el único modelo que está entre los 10 más accesibles y los 10 más vendidos en el total del año. Pero en julio quedó 11mo en ventasy salió del ranking.

En la séptima posición quedó el Fiat Argo, la versión hatchback del Cronos argentino, que entre enero y julio vendió 3.863 unidades y ocupa el puesto 22do. Octavo entre los más baratos del mercado está el MG3 naftero, otro modelo que entró al mercado con esta versión más accesible recién en julio, y por lo tanto no tuvo impacto todavía en levantar las ventas totales del modelo que ya estaba en el mercado, el MG3 Hybrid+. En total se vendieron 975 autos y se encuentra en el puesto 73ro. de ventas absolutas de 2026.

Los últimos dos modelos del ranking de los más accesibles son el nuevo Kaiyi X3, un B-SUV naftero de reciente llegada al país que solo tiene vendidas 10 unidades y está en el puesto 285, y el Suzuki Swift Mild-Hybrid, otro auto con pocos meses en el mercado, llegó en abril, del que se vendieron 278 autos y se ubica en la posición 108va del ranking de patentamientos 2026.

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La lista de los diez modelos más vendidos en lo que va del año la encabeza la pickup Toyota Hilux con 18.431 unidades, seguida por el Fiat Cronos con 14.276, el Peugeot 208 con 12.744, la pickup Ford Ranger con 12.226, el SUV Ford Territory con 12.192, el Volkswagen Tera con 9.464, la pickup VW Amarok que sumó 9.294, Chevrolet Tracker y sus 8.646 unidades, el Chevrolet Onix con 8.218, y el Toyota Yaris que sumó en siete meses, 7.184 unidades patentadas.