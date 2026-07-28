El petróleo crudo ya es el principal producto de exportación de la Argentina: desplazó al maíz y a la soja

El petróleo crudo desplazó a la harina de soja y al maíz como principal producto de exportación argentino en el primer semestre de 2026

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El petróleo crudo fue el principal producto de exportación de la Argentina durante el primer semestre de 2026. Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) elaborado con datos del Indec, el crudo desplazó a la harina y los pellets de soja, que habían liderado el ranking un año antes. De hecho, entre enero y junio, los aceites crudos de petróleo generaron ingresos por USD 4.693 millones, con una suba de 47,7% frente al mismo período de 2025, y representaron el 9,5% del total exportado por el país.

El salto fue el de mayor impacto dentro del podio exportador. En el primer semestre de 2025, el crudo había facturado USD 3.177 millones; un año después, el incremento fue de 1.516 millones de dólares. Los principales destinos del producto fueron Estados Unidos, Chile, Tailandia, Australia y Uruguay, según consignó el IAG con base en datos del Indec.

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Detrás del petróleo crudo se ubicó el maíz en grano (excluido para siembra), con ventas por USD 4.171 millones y un alza de 6,7% interanual. Sus compradores principales fueron Vietnam, Argelia, Perú, Egipto y Arabia Saudita.

El tercer lugar correspondió a la harina y los pellets de la extracción del aceite de soja, con USD 4.161 millones, una variación de apenas 0,7% respecto de la primera mitad de 2025, lo que explica que el complejo haya cedido la cima a pesar de sostener un volumen de negocio elevado. Indonesia, Vietnam, Arabia Saudita, Turquía y Ecuador fueron sus principales mercados.

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Más abajo en el ranking elaborado por el IAG aparecen el aceite de soja en bruto, con USD 3.163 millones (un crecimiento interanual del 4,4%); el oro para uso no monetario, con USD 2.913 millones (+51,2%); los vehículos automóviles para transporte de personas, con USD 2.510 millones (+16,8%); el trigo y morcajo, con USD 2.317 millones (+43,1%); la carne bovina congelada, con USD 1.302 millones (+43,9%); el aceite de girasol en bruto, con USD 1.165 millones; y los porotos de soja, con USD 1.022 millones (+7,8%).

Récord exportador argentino

En conjunto, las exportaciones argentinas sumaron USD 49.454 millones en el primer semestre de 2026, un avance de 24,4% en términos interanuales. Los diez principales productos concentraron el 55% del total exportado.

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El petróleo crudo representó el 9,5% del total exportado por la Argentina

El avance del petróleo como líder del ranking se enmarca en un desempeño del sector energético que el Indec registró en su informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA). La balanza comercial de combustibles y energía acumuló un superávit de USD 5.076 millones en el primer semestre, un salto de 61,7% frente a los USD 3.139 millones del mismo período de 2025. Las exportaciones del sector alcanzaron USD 6.594 millones (un alza del 42,5% interanual), mientras que las importaciones totalizaron USD 1.518 millones, con una suba del 1,9% contra el mismo periodo del año pasado.

A su vez, solo en junio, las exportaciones del capítulo energético sumaron USD 1.234 millones, un alza de 28,5% respecto al mismo mes de 2025.

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Dentro del bloque energético, el petróleo crudo concentró el 71,2% de las exportaciones sectoriales. Le siguieron las naftas, con USD 346 millones (+41,5%); los butanos licuados, con USD 231 millones (+37,3%); y el propano licuado, con USD 177 millones (+23%).

La Argentina importó gas natural licuado por USD 418 millones en el primer semestre de 2026 para cubrir los picos de demanda invernal

Del lado de las importaciones energéticas, los USD 1.518 millones del semestre correspondieron principalmente a gas natural licuado (USD 418 millones), energía eléctrica (USD 356 millones) y gas natural en estado gaseoso (USD 74 millones). En junio, las compras del sector treparon 126,5% interanual hasta USD 765 millones, impulsadas por mayores adquisiciones de gas natural licuado (GNL) y gasóleo.

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El salto tiene una explicación de orden estructural: la Argentina produce alrededor de 140 millones de metros cúbicos diarios de gas, pero la demanda invernal supera los 180 millones. La red de transporte no tiene capacidad suficiente para mover todo el gas desde las cuencas productoras hasta los centros de consumo en los picos estacionales, por lo que el GNL importado opera como cobertura para esos faltantes puntuales.

En este escenario, las proyecciones para el cierre de 2026 apuntan a exportaciones de combustibles y energía en torno a los USD 11.300 millones, con un precio promedio del barril de Brent estimado en USD 82 (al momento del cierre de esta nota cotizaba en torno a los USD 85,45).

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De materializarse ese escenario, la balanza energética anual podría superar los USD 12.000 millones, por encima del récord de USD 7.815 millones registrado en 2025. Un factor adicional podría acelerar ese crecimiento: el oleoducto VMOS, que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro desde Allen hasta Punta Colorada a lo largo de casi 600 kilómetros, prevé su puesta en marcha para fines de 2026. La obra ya supera el 75% de avance y generaría una evacuación adicional de 190.000 barriles diarios, con capacidad para llegar a 550.000. Para mediados de 2027, esa capacidad podría ubicarse en torno a los 390.000 barriles por día, lo que proyectaría las exportaciones de energía de ese año por encima de los 18.500 millones de dólares.