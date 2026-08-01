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Aumentos de agosto: desde hoy suben el transporte, los colegios, el gas, el agua y las prepagas

Los incrementos impactan sobre distintos gastos habituales de los hogares e incluyen actualizaciones en peajes, agua y alquileres, además de los nuevos valores de las cuotas de medicina privada

(Imagen ilustrativa Infobae)
El transporte público en CABA y provincia de Buenos Aires ajustará sus tarifas según la inflación más un adicional de dos puntos. (Imagen ilustrativa Infobae)
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Con el arranque del octavo mes del año, los hogares argentinos vuelven a enfrentar una nueva ronda de ajustes que alcanza a distintos rubros del gasto cotidiano. Transporte, alquileres, colegios privados, tarifas de gas y medicina prepaga forman parte de la lista de incrementos que entrarán en vigencia a partir de agosto.

Transporte y peajes

El boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires sube un 3,9% mensual desde el 1° de agosto. El porcentaje surge de tomar el último dato de inflación publicado por el Indec, que en junio fue de 1,9%, y sumarle dos puntos porcentuales adicionales. Con este ajuste, la tarifa mínima de colectivo en la Ciudad pasa a $853,01, mientras que en el conurbano bonaerense el valor para el tramo de entre 0 y 3 kilómetros llega a $1.105,48. El subte porteño tien el mismo incremento de 3,9% y su tarifa quedará en $1.685,26.

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La misma fórmula rige para los peajes de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires, que también aumentan 3,9% desde hoy. En la Autopista Alberti, el valor para autos pasa a $1.488,91 en horario no pico y a $1.880,43 en hora pico. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, las tarifas quedan en $4.701,49 fuera de la hora pico y en $6.662,77 durante ese horario. En la Autopista Illia, el valor asciende a $1.958,75 en horario regular y a $2.769,96 en hora pico.

Colegios privados

En la provincia de Buenos Aires, los aranceles de los colegios privados suben 8,1% de manera escalonada, con un 5,5% en agosto y un 2,5% adicional en septiembre. El ajuste alcanza a cerca de 1,2 millones de alumnos que asisten a establecimientos privados en el territorio bonaerense.

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Patio colegio
El aumento en los aranceles de los colegios privados se aplicará en dos tramos, en agosto y en septiembre. (Europa Press)

En el nivel primario, los valores de agosto van de $37.150, para las instituciones con 100% de subsidio estatal, hasta $167.990, en el caso de los colegios con 40% de subsidio. En septiembre, tras el segundo tramo del aumento, esos montos pasan a un rango de entre $38.070 y $172.180.

Alquileres

El valor de los alquileres también sufrirá ajustes en agosto, aunque con dos esquemas diferentes según la fecha de firma del contrato. Los contratos firmados bajo la Ley de Alquileres, es decir hasta el 17 de octubre de 2023, se actualizan según el Índice para Contratos de Locación (ICL), y en agosto tendrán una suba interanual de 31,52%.

En tanto, los contratos celebrados bajo la Ley 27.737, entre el 18 de octubre y el 29 de diciembre de 2023, ajustan a través de la fórmula de Casa Propia, con un incremento que en este caso rondará el 36%.

Los contratos más recientes rigen por por el criterio de “libertad de contratación”, por lo que los aumentos varían de acuerdo a los convenido entre las partes en cada caso.

Servicios de gas y agua

El Gobierno pondrá en marcha un nuevo esquema para actualizar las tarifas del servicio de gas, oficializado a través de la resolución 167/2026. El mecanismo se denomina Diferencia Diaria Acumulada (DDA) y reemplaza al sistema anterior, que aplicaba el ajuste una vez en la temporada de verano y otra en la de invierno. Con el cambio, la actualización pasará a realizarse cada dos meses. Esta modificación regirá durante toda la emergencia energética, que se extiende hasta fines de 2027, y tiene como objetivo evitar que en los meses de mayor consumo coincidan varios incrementos al mismo tiempo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ERAS definió el nuevo cuadro tarifario de AySA para los usuarios de la Ciudad y el conurbano bonaerense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esta lista de ajustes se suma el de las tarifas de agua y cloacas que presta AySA en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) rechazó un pedido de la empresa para aplicar un recupero tarifario adicional del 1% mensual a partir de septiembre, pero confirmó que en agosto el incremento mensual efectivo del servicio será del 3%, en línea con el tope vigente desde mayo.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 24/2026 del ERAS y se calcula sobre el Coeficiente de Modificación K de julio, fijado en 2206,0871. A partir de septiembre, ese piso del 3% dejará de regir y las tarifas volverán a ajustarse mensualmente según la fórmula de actualización aprobada originalmente en 2024. Se mantienen, además, los beneficios vigentes para los usuarios de la Tarifa Social y el descuento del 15% para las zonas con coeficientes zonales más bajos.

Las subas de las prepagas

Las principales empresas de medicina prepaga confirmaron subas de hasta 2,1% para agosto. Cabe recordar, que desde julio de 2025 las compañías están obligadas a informar mes a mes los valores vigentes de sus planes a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

En esta oportunidad, los aumentos ya comunicados incluyen a firmas como OSDE, Avalian y Sancor Salud, que aplicarán un incremento del 1,9% en el octavo mes del año. En tanto, Swiss Medical trasladará una suba de 1,8%, y Galeno aplicará un aumento del 2,1%.

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