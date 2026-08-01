Mora récord, mercado de capitales e infraestructura: los tres mensajes clave que dejó la titular del FMI en su visita al país

La titular del FMI, Kristalina Georgieva, con el ministro de Economía Luis Caputo al lado, definió bajar la mora, ampliar el mercado de capitales y avanzar en infraestructura como prioridades para reactivar la economía. (Foto crédito: Reuters)

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La visita de Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), a la Argentina incluyó definiciones sobre las medidas que el organismo espera del Gobierno para impulsar la recuperación de los sectores rezagados. En conferencia de prensa con el ministro de Economía, Luis Caputo, a su lado, la directora ejecutiva dejó tres mensajes: apuntar a la baja de la mora, el desarrollo del mercado de capitales y el avance en infraestructura.

Ante funcionarios del Palacio de Hacienda, periodistas y la transmisión oficial, Georgieva detalló los tres puntos centrales que el FMI considera prioritarios en lo que viene del programa económico. La economista búlgara sostuvo que el país muestra un desempeño sólido en petróleo, gas y minería, pero advirtió que “los sectores como la construcción, los servicios y la logística tienen dificultades para despegar”.

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Para lograr que el crecimiento de Vaca Muerta derrame en el resto de los sectores, la titular del Fondo, aseguró que observan tres áreas de acción para el Gobierno. “La creación de mejores condiciones financieras para aquellos que toman préstamos para poder utilizar los recursos financieros de los bancos argentinos; lo que se viene es que algunos bancos han acumulado préstamos en mora y hay que gestionarlos. Ampliar el mercado de capitales en Argentina, por ejemplo, los hipotecarios; este es un instrumento limitado que puede ayudar a elevar a la construcción y a hacer participar a los consumidores en la economía. Después hablamos de la eliminación de los obstáculos físicos para que la economía funcione a un nivel más alto”, afirmó.

Bajar la mora

El llamado a bajar la mora bancaria cobró mayor peso en el contexto local tras la publicación del último Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El reporte indicó que, en mayo, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado subió a 7,7% a nivel agregado, 0,4 puntos más que el mes anterior y 5,1 puntos más que el año pasado. El documento adjudicó el incremento principalmente al deterioro de los créditos familiares, que en mayo registraron una mora del 12,8 por ciento. En ese mismo mes, los créditos personales presentaron la mayor tasa de morosidad, con 15,9%, seguidos por las tarjetas de crédito (13,1%) y los préstamos prendarios (7,7%). Los créditos hipotecarios mostraron un nivel de mora mucho menor, de 1,6 por ciento.

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La titular del FMI, Kristalina Georgieva, aseguró que hay un compromiso para gestionar la mora. (Foto crédito: Reuters)

Pero la postura de Georgieva respecto a la mora encuentra sus diferencias con la del ministro Caputo. Es que si bien la titular del FMI habló de que hay un compromiso para gestionarlo, en Economía siguen marcando que se trata de una “situación entre privados”.

Meses atrás, en una entrevista con Economía de quincho, Caputo explicó que el aumento de la mora resulta “razonable” ya que antes no había crédito. Y explicó que en ese proceso en que los bancos volvieron a actuar de bancos (en lugar de prestarle al Estado), otorgaron “algunos créditos malos” y ahora, ante el aumento de la mora, se muestran reticentes a seguir prestando. A la vez, cuestionó la estrategia de cobrar tasas elevadas cuando, en su visión, deberían otorgar mayor plazo y tasa para cobrar los créditos vencidos.

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Desde el sector financiero, una fuente consultada por Infobae en off the record confirmó que el diálogo con el organismo multilateral es permanente y que existe coincidencia en varios de los objetivos. “El FMI nos consulta habitualmente nuestro punto de vista. Siempre mantenemos contacto. Muchas veces tenemos objetivos coincidentes”, reconoció y que los altos niveles de mora es una. La fuente señaló que los bancos argentinos “tenían las previsiones y colchones de capital para ‘digerir’ la suba de la mora sin afectar su funcionamiento” y que actualmente se ofrecen distintas alternativas a los clientes según su situación particular. Por lo que estiman que la mora habría tocado un techo y podría empezar a bajar en el segundo semestre.

Apuesta de Milei

El segundo eje central del mensaje de Georgieva fue el desarrollo del mercado de capitales. La funcionaria consideró que la ampliación del mercado de capitales y de instrumentos como los créditos hipotecarios “puede ayudar a elevar la construcción y a dinamizar el consumo”. Para el FMI, la falta de alternativas de financiamiento de largo plazo obstaculiza la reactivación de sectores clave y limita el acceso a la vivienda y el consumo.

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En ese contexto, el presidente Javier Milei presentó en cadena nacional un paquete de reformas que incluye la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y un proyecto para liberalizar el mercado de capitales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, marcó la concesión de los 9.000 kilómetros de rutas nacionales como uno de los factores para que se produzcan "los mejores 18 meses". (Foto crédito: Reuters)

Milei anunció el envío de un proyecto de liberalización profunda de este sector que modificará distintas leyes bajo una misma premisa: “Correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya hacia quién quiere producir”.

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A modo ilustrativo, el jefe de Estado mencionó el mercado de bonos corporativos, cuya emisión se permitirá en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de medida. También hizo referencia al financiamiento colectivo, un instrumento que según su discurso, quedó trabado en la Argentina por el exceso de regulación. “En el mundo funciona hace años y acá una ley que nadie pidió lo llenó de requisitos y lo destruyó. 15 años perdidos y ahora lo vamos a destrabar”, afirmó.

Concesiones de rutas

El tercer mensaje clave de Georgieva durante su paso por Buenos Aires fue la necesidad de “eliminar los obstáculos físicos” que frenan el desarrollo económico. La titular del FMI insistió en que la infraestructura logística requiere inversiones y reformas para que la economía funcione a pleno.

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También en esta temática coinciden el Gobierno y el FMI. Desde hace meses, el estado avanza en las concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. En tal sentido, el ministro Caputo marcó a la construcción como una de las variables clave, junto con la implementación de la reforma laboral y de la Ley de Inocencia Fiscal, para que lleguen los “mejores 18 meses”. Sin embargo, entre los privados hay reparos respecto al impacto que esto pueda generar ya que sostienen que la obra pública apenas representa al 30% del sector.