El FMI oficializó el recorte de cargos y sobretasas: la Argentina ahorraría USD 3.200 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) oficializó este lunes la decisión de recortar los sobrecargos que se aplican a los países que tomaron deuda con el organismo por montos muy superiores a los que permiten sus cuotas. El Gobierno calcula que la Argentina tendrá un alivio de USD 3.200 millones en el repago del actual programa, en una decisión que había sido adelantada por Infobae hace algunas semanas.

“El Directorio Ejecutivo llegó a un consenso sobre reformas de cargos, recargos y comisiones de compromiso que reducirán sustancialmente el costo de los préstamos de la Cuenta de Recursos Generales (CGR) en un momento de altas tasas de interés mundiales, salvaguardando al mismo tiempo la capacidad financiera del FMI para apoyar a sus miembros necesitados”, informó el Fondo a través de un comunicado.

El organismo espera que el paquete de reformas aprobado reduzca los costos de endeudamiento para los países miembros en aproximadamente USD 1.200 millones anuales y reduzca los pagos por el margen de cargos y sobrecargos en un 36% promedio. Se espera que el número de países que pagan sobrecargos disminuya de 20 a 13 a partir del ejercicio fiscal 2026.

“El FMI reducirá el margen pagado sobre la tasa de interés del DEG y la tasa de recargo basada en el tiempo, y aumentará los umbrales de endeudamiento por encima de los cuales se aplican los recargos basados en el nivel y las comisiones por compromiso. Estos cambios entrarán en vigor el 1 de noviembre de 2024″, comunicaron.

El Directorio del Fondo aprobó los siguientes cambios:

Reducir el margen pagado sobre el tipo de interés del DEG en un 40%, de 100 a 60 puntos básicos;

Aumentar el umbral de endeudamiento por encima del cual se aplican recargos en un 60%, del 187,5% de la cuota al 300% de la cuota;

Alinear los umbrales por encima de los cuales se aplican las tarifas de compromiso con los límites de acceso generales anuales y acumulativos bajo la GRA (200 y 600 por ciento de la cuota, respectivamente); y

Reducir la tasa de recargo basado en el tiempo en un 25%, de 100 a 75 puntos básicos.

Se sabe, la Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario tras el crédito récord otorgado durante la gestión de Mauricio Macri de USD 57.000 millones, de los que se desembolsaron USD 44.000 millones. Por esa cifra, que hasta ahora no se ha cancelado sino que se viene renovando contra cumplimiento de metas bajo el acuerdo vigente negociado inicialmente por el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, el país debería pagar hasta 2033 unos USD 6.082 millones, de acuerdo a los cálculos elaborados por el Center for Economic and Policy Research (CEPR) con sede en Washington.

Pero a raíz de este giro del Fondo, este año el Gobierno se ahorrará unos USD 450 millones por esos cargos. En total, según explicó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, la Argentina obtiene un ahorro de USD 3.200 millones, lo que implica una reducción de casi 30% del pago de cargos y sobrecargos en el préstamo con el FMI. Es decir, no se eliminan por completo, pero la reducción es sustancial.

“Luego de un exhaustivo trabajo del ministerio de Economía a través de la Secretaría de Finanzas y nuestro equipo ejecutivo en el FMI, realizado desde el comienzo del mandato del presidente Javier Milei, que incluyó instalar el tema de la revisión de cargos y sobrecargos en el G20 y el IMFC (Comité Internacional y Monetario del FMI) y luego de reuniones con ministros de Economía del G7 y países afectados por esta política, logramos que el tema sea tratado hoy por el directorio del FMI”, escribió hace una semana Quirno quien, previsiblemente, evitó mencionar que la batalla por la reducción de los cargos y sobretasas fue una de las banderas que enarboló Guzmán durante su gestión.

Como con el correr de los meses, e incluso años, se sumaron cada vez más países que pagan sobretasas, incluso algunos de ellos transitando una guerra, como Ucrania, que es el segundo mayor deudor, la presión sobre el organismo creció y finalmente se llegó a la decisión oficializada hoy.

Fuentes que estuvieron involucradas en el pasado en las negociaciones con el FMI para llegar a este punto destacaron que cuando hace cuatro años comenzó a crecer el reclamo, muchos países ni siquiera sabían que existían estos conceptos por los que pagaban al Fondo ante la poca claridad en la manera de desglosar la información por parte del organismo, un punto que mejoró desde entonces.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aterrizará este mediodía en Washington para participar de las reuniones anuales del FMI, donde mantendrá un cónclave con la directora gerente Kristalina Georgieva, cumplirá una agenda vinculada al G20 de Brasil y protagonizará encuentros con bancos y fondos extranjeros que invierten en la Argentina.