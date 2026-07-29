El Banco Central retomó la compra de dólares y las reservas superaron los USD 49.000 millones

El BCRA retomó la compra de dólares tras no intervenir en el mercado cambiario el martes. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

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Tras no intervenir en el mercado cambiario ayer por segunda vez en el año, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) retomó la compra de divisas al adquirir USD 36 millones este miércoles. Además, las reservas internacionales volvieron a superar los 49.000 millones de dólares.

Desde el comienzo de la cuarta fase del programa monetario y cambiario, la autoridad monetaria sumó 13.164 millones de dólares. El equipo económico había establecido como meta anual para 2026 un rango de entre 10.000 y 17.000 millones de dólares.

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Cabe destacar que la autoridad monetaria había permanecido al margen del Mercado Libre de Cambios (MLC) ayer, sin intervenir de forma directa ni dentro ni fuera de él. Se trató de la segunda vez en el año en que no realizó compras de divisas, algo que también ocurrió el pasado 2 de enero de 2026.

Fuentes del organismo liderado por Santiago Bausili señalaron que hubo “compras fuertes del sector de energía“. A pesar de esto, resaltaron que en julio el promedio diario de compras asciende a USD 116 millones, superando los USD 97 millones que promedia el año.

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Al mismo tiempo, en dicha jornada se realizó el “fixing” de la D31L6, una letra del Tesoro atada al dólar y con vencimiento el 31 de julio de 2026. Este mecanismo establece el valor oficial del dólar en una fecha determinada y lo publica como referencia para distintas operaciones financieras. En el caso del vencimiento de una letra o un bono vinculado a la dinámica cambiaria, ese valor fijado determina el tipo de cambio que se utilizará para calcular el pago en pesos a los tenedores del instrumento.

En concreto, si el tipo de cambio oficial seguía creciendo, el Ministerio de Economía iba a tener que destinar más recursos al honrar el compromiso con los tenedores de la D31L6. Con un dólar más bajo, se aligeró la carga de los pesos a pagar por parte de la cartera económica.

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En paralelo, el segundo día de la semana marcó la primera ocasión en 135 ruedas en que el Banco Central se abstuvo de comprar divisas. Fue una de las tres mejores rachas de compras de los últimos veinte años, apuntalada por los dólares del agro, la minería, la energía y las colocaciones de deuda empresarial y provincial en los mercados internacionales.

Entre enero y julio de 2026, el ingreso de divisas aumentó debido a las liquidaciones de los sectores agropecuario, energético y minero, así como a la colocación de deuda en los mercados internacionales por parte de empresas y gobiernos provinciales. Estos flujos permitieron que la autoridad monetaria captara una parte importante de los dólares que se volcaron al mercado.

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Durante junio, el Banco Central decidió moderar su participación con el objetivo de disminuir la presión sobre el tipo de cambio. En ese período, la demanda de dólares subió y el precio mayorista avanzó más de un 5%, superando la inflación por primera vez desde octubre de 2025.

En cuanto a las compras oficiales de junio, sumaron USD 1.418 millones, por debajo de los USD 2.596 millones registrados en mayo y solo por encima del monto de enero, que fue el más bajo del año. En julio, hasta ahora, las adquisiciones llegan a USD 1.999 millones, por encima de lo acumulado en junio.

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El Central ya cumplió con el objetivo de acumulación de reservas previsto para 2026. Durante el primer trimestre, el principal desafío estuvo asociado a las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía.

Para sostener el ritmo de compras, la entidad incrementó la emisión de pesos sin utilizar mecanismos de esterilización. Asimismo, el Tesoro absorbió parte del excedente de liquidez mediante la colocación de deuda en moneda local, con el propósito de mantener la estabilidad cambiaria y controlar la suba de precios.

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Al cierre de este miércoles, las reservas internacionales se ubicaron en USD 49.200 millones, tras una suba diaria de 269 millones de dólares. Este ascenso se debió, en gran medida, a la suba en la valuación de algunos activos del BCRA, como el oro.