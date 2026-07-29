Economía
Agregar Infobae enGoogle

El Banco Central retomó la compra de dólares y las reservas superaron los USD 49.000 millones

Tras no intervenir en el mercado cambiario en rueda del martes, la autoridad monetaria adquirió USD 36 millones este miércoles

El BCRA retomó la compra de dólares tras no intervenir en el mercado cambiario el martes. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
El BCRA retomó la compra de dólares tras no intervenir en el mercado cambiario el martes. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
Guardar

Tras no intervenir en el mercado cambiario ayer por segunda vez en el año, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) retomó la compra de divisas al adquirir USD 36 millones este miércoles. Además, las reservas internacionales volvieron a superar los 49.000 millones de dólares.

Desde el comienzo de la cuarta fase del programa monetario y cambiario, la autoridad monetaria sumó 13.164 millones de dólares. El equipo económico había establecido como meta anual para 2026 un rango de entre 10.000 y 17.000 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que la autoridad monetaria había permanecido al margen del Mercado Libre de Cambios (MLC) ayer, sin intervenir de forma directa ni dentro ni fuera de él. Se trató de la segunda vez en el año en que no realizó compras de divisas, algo que también ocurrió el pasado 2 de enero de 2026.

Fuentes del organismo liderado por Santiago Bausili señalaron que hubo “compras fuertes del sector de energía“. A pesar de esto, resaltaron que en julio el promedio diario de compras asciende a USD 116 millones, superando los USD 97 millones que promedia el año.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, en dicha jornada se realizó el “fixing” de la D31L6, una letra del Tesoro atada al dólar y con vencimiento el 31 de julio de 2026. Este mecanismo establece el valor oficial del dólar en una fecha determinada y lo publica como referencia para distintas operaciones financieras. En el caso del vencimiento de una letra o un bono vinculado a la dinámica cambiaria, ese valor fijado determina el tipo de cambio que se utilizará para calcular el pago en pesos a los tenedores del instrumento.

En concreto, si el tipo de cambio oficial seguía creciendo, el Ministerio de Economía iba a tener que destinar más recursos al honrar el compromiso con los tenedores de la D31L6. Con un dólar más bajo, se aligeró la carga de los pesos a pagar por parte de la cartera económica.

En paralelo, el segundo día de la semana marcó la primera ocasión en 135 ruedas en que el Banco Central se abstuvo de comprar divisas. Fue una de las tres mejores rachas de compras de los últimos veinte años, apuntalada por los dólares del agro, la minería, la energía y las colocaciones de deuda empresarial y provincial en los mercados internacionales.

Entre enero y julio de 2026, el ingreso de divisas aumentó debido a las liquidaciones de los sectores agropecuario, energético y minero, así como a la colocación de deuda en los mercados internacionales por parte de empresas y gobiernos provinciales. Estos flujos permitieron que la autoridad monetaria captara una parte importante de los dólares que se volcaron al mercado.

Durante junio, el Banco Central decidió moderar su participación con el objetivo de disminuir la presión sobre el tipo de cambio. En ese período, la demanda de dólares subió y el precio mayorista avanzó más de un 5%, superando la inflación por primera vez desde octubre de 2025.

En cuanto a las compras oficiales de junio, sumaron USD 1.418 millones, por debajo de los USD 2.596 millones registrados en mayo y solo por encima del monto de enero, que fue el más bajo del año. En julio, hasta ahora, las adquisiciones llegan a USD 1.999 millones, por encima de lo acumulado en junio.

El Central ya cumplió con el objetivo de acumulación de reservas previsto para 2026. Durante el primer trimestre, el principal desafío estuvo asociado a las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía.

Para sostener el ritmo de compras, la entidad incrementó la emisión de pesos sin utilizar mecanismos de esterilización. Asimismo, el Tesoro absorbió parte del excedente de liquidez mediante la colocación de deuda en moneda local, con el propósito de mantener la estabilidad cambiaria y controlar la suba de precios.

Al cierre de este miércoles, las reservas internacionales se ubicaron en USD 49.200 millones, tras una suba diaria de 269 millones de dólares. Este ascenso se debió, en gran medida, a la suba en la valuación de algunos activos del BCRA, como el oro.

Temas Relacionados

Banco CentralDólaresMercado cambiarioReservasCompra de divisasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hernán Lacunza: “En la economía argentina hay un motor que está a full y otro que está apagado”

El exministro de Economía aseguró que la inflación dejó de ser la principal preocupación de la sociedad, analizó el comportamiento del consumo y explicó por qué el empleo será el gran desafío de esta etapa

Hernán Lacunza: “En la economía argentina hay un motor que está a full y otro que está apagado”

Más productos vendidos, menos facturación: el comercio electrónico crece en volumen pero ajusta por precio

Las órdenes de compra subieron en el primer semestre, pero el ticket promedio y el monto facturado crecieron por debajo de la inflación. Las empresas buscan defender su negocio apostando por cantidades vendidas, en un mercado cada vez más competitivo

Más productos vendidos, menos facturación: el comercio electrónico crece en volumen pero ajusta por precio

Beneficio para pymes: el Gobierno eliminó el límite para exportar por courier y abrió el sistema a envíos de cualquier monto

La medida, formalizada por ARCA, suprimió la restricción que frenaba a emprendedores y pequeños exportadores que vendían productos argentinos al exterior

Beneficio para pymes: el Gobierno eliminó el límite para exportar por courier y abrió el sistema a envíos de cualquier monto

El dólar cerró con una leve baja y se alejó del récord que había marcado esta semana

El tipo de cambio mayorista cedió a $1.496, mientras que al público restó cinco pesos, a $1.515 para la venta en el Banco Nación

El dólar cerró con una leve baja y se alejó del récord que había marcado esta semana

El Gobierno analiza tratar la designación plena de Bausili en el BCRA junto con el proyecto de reforma de la carta orgánica

El presidente Javier Milei hablará el jueves por cadena nacional. Y cómo parte de la iniciativa se baraja la posibilidad de conseguir acuerdo del Senado para blindar el asiento del actual presidente de la entidad

El Gobierno analiza tratar la designación plena de Bausili en el BCRA junto con el proyecto de reforma de la carta orgánica

DEPORTES

La policía de Milwaukee revela que Tony Romo tenía una botella de alcohol abierta en su camioneta durante el arresto

La policía de Milwaukee revela que Tony Romo tenía una botella de alcohol abierta en su camioneta durante el arresto

Miedo, Guerra Fría y un toque que lo cambió todo: Antonin Panenka y el día que entró a la historia gracias a su penal

Independiente confirmó el fichaje de Santiago Mele, el arquero de la selección uruguaya: qué pasará con Rodrigo Rey

La impactante historia familiar de Mikel Amondarain, la joya que se convirtió en una de las ventas más caras de Estudiantes

Defensa y Justicia le gana a Deportivo Riestra por la segunda fecha del Torneo Clausura

TELESHOW

Con suspenso y un guiño de Darío Barassi, una participante se llevó el premio mayor de “Ahora Caigo”

Con suspenso y un guiño de Darío Barassi, una participante se llevó el premio mayor de “Ahora Caigo”

La reflexión de Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez: “Dejemos de romantizar a un padre por cumplir”

El primer día de esquí de Sarah Burlando: la emoción de Barby Franco por la hazaña en la nieve

El romántico mensaje de Nico Vázquez a Dai Fernández: “Me encanta compartir con vos arriba y abajo del escenario”

Wanda Nara y Mauro Icardi, sin tregua: el nuevo round de reproches y comunicados en redes

INFOBAE AMÉRICA

El ejército israelí bombardeó una mezquita en Gaza que almacenaba armas de Hamas

El ejército israelí bombardeó una mezquita en Gaza que almacenaba armas de Hamas

Intentaron ingresar 12 perros salchicha a Uruguay desde Argentina: los cachorros fueron incautados

Por qué sentimos la necesidad de convivir con animales, según un estudio de Oxford

Miedo, Guerra Fría y un toque que lo cambió todo: Antonin Panenka y el día que entró a la historia gracias a su penal

El gobierno de Guatemala presenta un plan para digitalizar el ciclo diversificado, con la entrega de equipos y plataformas