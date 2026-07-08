Economía

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,8% en junio y acumula un alza de 32,6% en los últimos doce meses

El registro más reciente del índice de precios al consumidor porteño mostró una nueva desaceleración en el sexto mes del año, aunque con grandes diferencias entre bienes y servicios

Guardar
Google icon
Alimentos y vivienda, entre los principales impulsores de la variación de precios en Buenos Aires (Reuters)
Alimentos y vivienda, entre los principales impulsores de la variación de precios en Buenos Aires (Reuters)

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) avanzó un 1,8% en junio, según el informe difundido por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA). El dato refleja una nueva desaceleración en comparación con el 2,1% de mayo y una variación interanual del 32,6 por ciento. Es la tercera baja consecutiva del registro mensual.

La evolución de los precios mostró diferencias entre los principales componentes del indicador. Los bienes aumentaron 1,5% en el mes, mientras los servicios subieron 2%. Entre los bienes, los mayores aumentos se observaron en alimentos, en particular verduras, panificados y lácteos. También subieron los valores de medicamentos, automóviles, combustibles y productos de limpieza. La inflación acumulada en 2026 asciende al 16 por ciento.

PUBLICIDAD

En los servicios, el principal impulso provino de subas en alquileres, remuneraciones del servicio doméstico y precios en restaurantes, bares y casas de comida. Otros incrementos destacados incluyeron cuotas de medicina prepaga, boleto de colectivo urbano y gastos comunes de vivienda.

inflacion junio caba
inflacion junio caba

La división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró un alza de 2,2% y contribuyó con 0,44 puntos porcentuales al resultado mensual, en parte por los aumentos en alquileres y tarifas de agua. Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 1,6%, impulsados por el encarecimiento de verduras (5,9%), pan y cereales (2%) y lácteos (1,7%). El rubro salud anotó una variación de 2,9%, principalmente por el ajuste en medicina prepaga.

PUBLICIDAD

En cuanto a otras divisiones, transporte subió 2,1% y equipamiento y mantenimiento del hogar 4,1%, en este último caso por el aumento de salarios en el personal de servicio doméstico y de productos de limpieza. Prendas de vestir y calzado mostró una baja de 0,7%.

La agrupación de precios regulados aumentó 2%, mientras que los bienes y servicios estacionales promediaron una suba de 0,1%. El núcleo inflacionario, representado por la categoría “resto IPCBA”, registró un incremento de 1,9% en junio.

A nivel interanual, los rubros que más aportaron al aumento general fueron vivienda, alimentos, transporte y restaurantes y hoteles, que explicaron 63,7% de la variación total. El informe del GCBA detalló que en el desagregado de alimentos, carnes y derivados subieron 40,6% en doce meses, verduras 36,2% y panificados 28,3%.

inflacion junio caba
inflacion junio caba

En el rubro vivienda, el alquiler promedio de una unidad alcanzó 2.320,25 pesos por metro cuadrado, el suministro de agua 5.564,28 pesos y los gastos comunes por la vivienda 2.672,41 pesos. Los precios de electricidad y gas se ubicaron en 3.838,88 y 3.098,93 pesos por unidad respectiva, con incrementos interanuales de 47,4% y 37,7%.

La categoría equipamiento y mantenimiento del hogar mostró aumentos significativos en los salarios del personal doméstico, así como en productos para la conservación del hogar, que subieron 5,4% en el mes. Los bienes y servicios de cuidado personal y protección social también aportaron a la inflación, con incrementos mensuales de 1,8%.

Entre los subgrupos de alimentos, las verduras, tubérculos y legumbres subieron 5,9% mensual, mientras los panificados avanzaron 2% y los productos lácteos y huevos 1,7%. Dentro de carnes y derivados, la suba fue de 0,6% respecto a mayo. En la comparación interanual, los aumentos más marcados se dieron en carnes (40,6%), verduras (36,2%) y pan y cereales (28,3%). Estos incrementos afectan de manera directa el costo de la canasta básica y el poder adquisitivo de los consumidores.

La división prendas de vestir y calzado fue la única que mostró una baja durante junio, con una variación de -0,7%. Por el contrario, equipamiento y mantenimiento del hogar se elevó 4,1% y salud aumentó 2,9%, principalmente por ajustes en las cuotas de la medicina prepaga. El rubro transporte subió 2,1%, impulsado por los nuevos valores de boletos de colectivo, subte y tren.

El acumulado de inflación en los últimos doce meses alcanzó 32,6% según datos oficiales (Reuters)
El acumulado de inflación en los últimos doce meses alcanzó 32,6% según datos oficiales (Reuters)

El análisis del IPCBA distingue tres agrupaciones de precios: regulados, estacionales y el denominado “resto IPCBA”. En junio, los precios regulados aumentaron 2%, debido a los ajustes en medicina prepaga, servicios públicos y transporte, mientras los estacionales promediaron una suba de solo 0,1%, con caídas en prendas de vestir y paquetes turísticos que compensaron los incrementos de verduras. El segmento “resto IPCBA”, que funciona como un indicador de la inflación núcleo, registró un alza de 1,9% mensual y 31,8% interanual.

El informe oficial incluye una lista de precios medios de productos y servicios que componen la canasta del IPCBA. Por ejemplo, el kilo de pan francés tipo flauta costó en promedio 4.505,95 pesos, un litro de leche entera se ubicó en 1.896,07 pesos, y el kilo de carne de asado alcanzó 18.638,54 pesos. Entre los productos de limpieza, el jabón en polvo para ropa se vendió a 3.219,82 pesos el paquete de 800 gramos y la lavandina a 1.413,69 pesos el litro.

Por último, los servicios de recreación y cultura avanzaron 1,8% en junio, mientras que los precios en restaurantes y hoteles crecieron 1,2%. El informe destaca que en el conjunto de servicios, los aumentos de tarifas, alquileres y cuotas escolares incidieron de manera relevante en el resultado global del IPCBA para la Ciudad de Buenos Aires.

Temas Relacionados

Ciudad de Buenos AiresInflaciónIPCÍndice de Precios al ConsumidorÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuatro definiciones económicas de Milei: inflación, Carta Orgánica del BCRA, reformas en seguros y el mercado de capitales

El presidente habló de la actualidad económica, adelantó medidas y puso foco en los logros de su gestión

Cuatro definiciones económicas de Milei: inflación, Carta Orgánica del BCRA, reformas en seguros y el mercado de capitales

Cinco errores que encarecen el gasto corporativo (y cómo se pueden evitar hoy)

La firma tecnológica enfocada en grandes compañías de Latinoamérica sostiene que los agentes inteligentes ya pueden revisar consumos, validar comprobantes y asistir en viajes, con cumplimiento fiscal automático y cierres contables más rápidos

Cinco errores que encarecen el gasto corporativo (y cómo se pueden evitar hoy)

Cuánto cobran los empleados de comercio en julio 2026 según el último acuerdo paritario

Cambios en la estructura salarial y detalles de la nueva base remunerativa para el sector mercantil

Cuánto cobran los empleados de comercio en julio 2026 según el último acuerdo paritario

Eliminar las retenciones a la exportación y el impuesto al cheque llevará más de diez años

Un informe privado calculó el tiempo que requerirá suprimir los impuestos distorsivos que existen en la Argentina sin alterar el orden macroeconómico

Eliminar las retenciones a la exportación y el impuesto al cheque llevará más de diez años

El FMI mantuvo su proyección de crecimiento para la Argentina y anticipó cuándo la inflación podrá bajar a un dígito

El organismo presentó la actualización del Wolrd Economic Outlook (WEO) y ajustó las estimaciones para varios países, en un escenario marcado por la incertidumbre internacional, el conflicto en Medio Oriente y la evolución de los precios de la energía

El FMI mantuvo su proyección de crecimiento para la Argentina y anticipó cuándo la inflación podrá bajar a un dígito

DEPORTES

Qué hay detrás de las banderas gigantes y la nueva ceremonia de los himnos en el Mundial

Qué hay detrás de las banderas gigantes y la nueva ceremonia de los himnos en el Mundial

La OTAN en clave Mundial: así fue la reunión entre los primeros ministros de Reino Unido y Noruega

Los videos que descartan los reclamos de penal que hizo Egipto antes del gol de la clasificación de Enzo Fernández

“Otro milagro de Messi” y “Es un mito”: las portadas de los diarios del mundo tras el épico triunfo de Argentina sobre Egipto en el Mundial

Renunció a su trabajo para ir a Qatar y ahora se tatuó el nombre de Marta Fort para conseguir una entrada de la Selección

TELESHOW

La insólita promesa de Carmen Barbieri si Argentina gana el Mundial 2026: “Como el Diego”

La insólita promesa de Carmen Barbieri si Argentina gana el Mundial 2026: “Como el Diego”

Días de relax para Nicole Neumann en París: recorridos, moda y vida familiar bajo la Torre Eiffel

La polémica actitud del novio de Cinzia en el Congelados en la casa de Gran Hermano: sanción ejemplar para todos

El ruego viral de la hija de Mónica Ayos y Diego Olivera en el partido de Argentina: “¡Quebranten ese muro!”

La salida de Adrián Suar y Rocío Robles en la noche porteña: dos motivos para celebrar su amor

INFOBAE AMÉRICA

Nicaragua ya destina casi la mitad de su pago de deuda externa a intereses y comisiones

Nicaragua ya destina casi la mitad de su pago de deuda externa a intereses y comisiones

Nueva ley obliga a supermercados en Panamá a identificar claramente los productos sucedáneos

Honduras: Alcaldía de El Progreso revoca aumento de la tasa vial y suspenden protestas

Arquidiócesis de Guatemala advierte sobre la presencia de sacerdotes excomulgados en Quetzaltenango

Hallan un cuadro inédito de Velázquez que permite “entender mejor su técnica y su desarrollo pictórico”