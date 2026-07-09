El FMI elogió el programa financiero del Gobierno y apoyó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA

El ministro de Economía, Luis Caputo, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que el programa financiero anunciado esta semana por el equipo económico para afrontar los abultados vencimientos en moneda extranjera del Tesoro aumentará la confianza. Además, apoyó los cambios de la Carta Orgánica del BCRA que prepara el Gobierno, que, a criterio del organismo, tienen como fin último la baja de la inflación.

Julie Kozack, vocera del FMI, en conferencia de prensa, celebró la publicación del programa financiero y aseguró: “Una mayor transparencia y previsibilidad en torno al financiamiento del sector público y a la acumulación de reservas contribuirán a fortalecer la confianza de los mercados”. En ese sentido, destacó la disminución del riesgo país tras la presentación.

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“Consideramos que esta estrategia de financiamiento respalda los esfuerzos de Argentina por recuperar de manera duradera el acceso a los mercados”, enfatizó y agregó: “Mantener flexibilidad respecto del momento y las modalidades del reingreso contribuirá a reforzar la credibilidad de Argentina”.

Sobre la intención de reformar la Carta Orgánica del BCRA, Kozack respaldó la decisión y señaló que “fortalecerá las salvaguardas institucionales del Banco Central que protegen la independencia de su política, permitirá aclarar el mandato del Banco Central, mejorará la rendición de cuentas y la transparencia, y reducirá las vulnerabilidades asociadas a lo que llamamos dominancia fiscal, que es, esencialmente, una situación en la que el Banco Central financia al Gobierno”.

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“Todos estos esfuerzos están orientados a respaldar una reducción sostenida de la inflación, que constituye una prioridad central”, puntualizó la portavoz.

Julie Kozack, vocera del FMI. REUTERS/Andrea Shalal

La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina los días 28 y 29 de julio por invitación del presidente Javier Milei. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó el “excelente” diálogo entre el Gobierno y la entidad, y consideró que el encuentro se produce “en el marco del exitoso programa económico en curso”.

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Caputo dijo que la llegada de Georgieva “permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico”.

Kozack confirmó la reunión y contó que la directora mantendrá diálogo también con actores del sector privado. “La visita refleja nuestro compromiso estrecho y constructivo con Argentina y brindará una oportunidad para intercambiar opiniones sobre los avances, los desafíos y las oportunidades del país”.

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“Todas las visitas que realiza Georgieva a los países miembros son una excelente oportunidad para escuchar de primera mano las opiniones de la gente y de sus distintos interlocutores”, añadió, aclarando que la fecha elegida se relaciona con cuestiones de agenda.

Más allá de los elogios recibidos en varias ocasiones por las compras de divisas del BCRA, que ya superaron los USD 11.000 millones en lo que va del año, el staff report difundido tras la segunda revisión del acuerdo en mayo pasado delineó los próximos pasos a seguir.

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El FMI elogió al Gobierno por la compra de divisas. REUTERS/Benoit Tessier

El organismo pidió una “flexibilidad cambiaria continua, para reconstruir decisivamente las reservas externas y fortalecer la capacidad de Argentina para gestionar crisis”. También instó a acelerar la adquisición de divisas con el objetivo de superar la meta de reservas netas, establecida en USD 8.000 millones.

Y subrayó: “Dadas las vulnerabilidades que aún persisten, los directores alentaron a las autoridades a implementar con decisión un paquete de políticas equilibrado que respalde la desinflación, al tiempo que fortalezca la estabilidad externa y sostenga el crecimiento, incluyendo la garantía de un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales”, con el objetivo de refinanciar los vencimientos de deuda y reducir gradualmente la exposición al propio organismo.

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Por otro lado, apuntó: “Los avances en la desregulación de la economía y la adopción de legislación reformista en los ámbitos fiscal, comercial y laboral han sido impresionantes. Deben continuar los esfuerzos para crear una economía más competitiva y abierta, incluso mejorando la previsibilidad de los marcos tributarios y regulatorios, para liberar el potencial de los sectores estratégicos de Argentina en agricultura, energía, minería y la economía del conocimiento”.

FMI: “Los avances en la desregulación de la economía y la adopción de legislación reformista en los ámbitos fiscal, comercial y laboral han sido impresionantes". REUTERS/Johannes P. Christo

Cabe mencionar que, en su último World Economic Outlook (WEO), el Fondo mantuvo sin cambios su pronóstico de crecimiento para la Argentina, con una expansión de 3,5% en 2026 y 4% en 2027.

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“Argentina es un exportador neto de energía, y eso ha contribuido a sostener la economía frente al impacto del conflicto en Medio Oriente”, explicó Kozack.

En materia tributaria, el FMI había planteado la necesidad de avanzar con una reforma que incluya cambios en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el monotributo y Ganancias, además de una evaluación de los gastos tributarios.

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Otro punto destacado fue la solicitud de una reforma previsional integral para “fortalecer los incentivos a aportar, mejorar la equidad entre los trabajadores y reforzar la sostenibilidad de largo plazo del sistema”. El reporte detalló que el Ejecutivo se comprometió a lanzarla a fines de 2027.

En otro orden, la entidad afirmó que el equipo económico sostendrá el equilibrio fiscal mediante “mayores reducciones en los subsidios a la energía, una mejor focalización de las transferencias sociales y la contención del gasto discrecional para contrarrestar el impacto de las iniciativas de gasto del Congreso”.

Además, resaltó la importancia de actualizar la metodología utilizada para medir la inflación, a fin de que resulte más representativa de la canasta de consumo actual.

De acuerdo con el WEO, se prevé que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) siga desacelerando y cierre el año en torno al 25%. Según sus proyecciones, recién se ubicará en un dígito en 2028.