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Mercados: suben las acciones y los bonos argentinos, en un contexto favorable para las bolsas internacionales

El Tesoro de EEUU anunció una ampliación del programa de recompra de sus bonos, lo que promovió una baja de tasas. El riesgo país argentino cede a 509 puntos básicos y el S&P Merval porteño gana 1,1%

La distensión de las tasas de los bonos del Tesoro de EEUU mejoró el ánimo inversor.
La distensión de las tasas de los bonos del Tesoro de EEUU mejoró el ánimo inversor.
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Los activos argentinos operan con sesgo positivo tanto en la plaza local como en el exterior, en línea con la tendencia favorable de los mercados internacionales.

Las acciones y los bonos domésticos procuran recuperarse después de haber alcanzado esta semana los precios más bajos desde mayo, salvo algunas excepciones, como los títulos del rubro petrolero, que defendieron sus cotizaciones por el incremento del crudo.

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A las 11.30 horas el índice Dow Jones de Industriales de Wall Street ganaba 0,4%, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara que aumentaría la recompra de deuda pública a largo plazo, lo que provocó un fuerte retroceso en los rendimientos, y de que el presidente Donald Trump suspendiera los aranceles sobre productos canadienses que estaban programados para entrar en vigor a medianoche.

En el ámbito de las acciones individuales, las de Moderna se duplicaron después de que la compañía informara de resultados positivos de su ensayo de fase avanzada de una vacuna contra el melanoma desarrollada con Merck (+11%).

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Fuente: Rava Bursátil-pecios en dólares.
Fuente: Rava Bursátil-pecios en dólares.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires sube un 1,1% en pesos, a 2.920.000 puntos, mientras que entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en Nueva York también se imponen las alzas, encabezadas por Globant (+7,1%).

Los precios del petróleo reanudaban las ganancias, aunque inferiores al 1 por ciento. El barril de crudo Brent del Mar del Norte estaba siendo operado a USD 91,57 (+0,6%) en los contratos con entrega en octubre. En ese contexto, el ADR de YPF sube 1,1%, a USD 51,23, mientras que Vista Energy progresa 1 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares de la Argentina -Bonares y Globales- ascienden un 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan descuenta cinco unidades, a 509 puntos básicos, tras haber alcanzado en la sesión previa el nivel más alto desde el 21 de junio.

El Sector Público Nacional cerró julio con un superávit primario de casi 3 billones de pesos. El resultado financiero final arrojó un saldo positivo de $244.897 millones. El cobro del impuesto a las Ganancias impulsó de manera decisiva la recaudación. La cartera de Economía destacó que el logro coincidió con una menor carga impositiva. El gasto primario real mostró una contracción interanual del 7% durante el mes. Las partidas destinadas a la Asignación Universal por Hijo crecieron un 3,8%. La erogación por intereses de la deuda pública rozó los $2,7 billones. El saldo favorable absorbió un fuerte pago de cupones de bonos soberanos.

“La estabilidad fiscal sostiene los pilares del programa económico oficial. Con el gasto bajo control, es probable que 2026 cierre nuevamente con resultado positivo y cerca de la meta acordada con el FMI. El desafío será sostener el ajuste y evitar una caída de la recaudación. Si lo logra, podría mejorar la confianza y reducir el riesgo país hacia fin de año”, evaluó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

En el exterior, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un incremento sustancial en el tamaño de sus operaciones de recompra de deuda (buybacks) a partir del 9 de septiembre para los sectores nominales de largo plazo, lo cual generó una reacción inmediata y positiva en los activos de riesgo. Tras la divulgación de la noticia, el mercado de renta fija registró ajustes significativos en los rendimientos y el bono del Tesoro a 30 años retrocedió 5,2%, mientras que la tasa del bono a 10 años cayó al nivel del 4,6 por ciento.

“En términos conceptuales, una ampliación de este calibre en las recompras del Tesoro (de USD 2.000 millones a al menos USD 4.000 millones por operación) actúa como una inyección estratégica de liquidez destinada a estabilizar la curva de rendimientos y absorber capital en los tramos más largos y menos líquidos del mercado. Al actuar como un comprador activo y recurrente en la parte larga de la curva, el Tesoro reduce efectivamente la oferta neta de bonos de maduración extendida en manos del público, aliviando la prima de término que venía presionando al alza el costo del financiamiento soberano”, precisó Laura Torres, directora de Inversión IMB Capital Quants.

“Asimismo, esta medida mejora la profundidad del mercado de renta fija secundaria y reduce la volatilidad extrema en los yields, lo que suele transmitirse hacia el resto de los mercados financieros como un entorno monetario marginalmente más acomodaticio”, agregó Laura Torres.

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